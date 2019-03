UN LAICO SMARRITO: “ECCELLENZE, EMINENZE, SANTITÀ: POTRESTE DIRE QUALCHE COSA DI CATTOLICO, PER FAVORE?”.

Marco Tosatti

Cari lettori di Stilum Curiae, un amico che non conosciamo ci ha inviato – e l’ha fatto anche a una nota testata, nelle lettere al Direttore – un commento-appello-preghiera accorati. Ci sembra interessante e appropriato farne partecipi a tutti. Dice cose che sembrano molto condivisibili.

Al direttore – Cos’hanno in comune la rozza e scomposta campagna dei soliti “gender-mi” del politically correct contro il Congresso mondiale delle Famiglie; la decisione dell’Agenzia del farmaco – supportata dal Comitato nazionale di bioetica ma non condannata apertamente dalla Pontificia Accademia per la Vita – a favore della somministrazione a cura del Sistema sanitario nazionale della triptorelina, farmaco antitumorale che blocca lo sviluppo ormonale nei bambini in attesa che decidano se sottoporsi a intervento chirurgico per cambiare i genitali; le polemiche con tanto di manifestazioni di piazza contro il ddl Pillon di riforma dell’affido condiviso (con l’immancabile fuoco amico di chi non t’aspetteresti); il via libera del governo alla legge delega sugli accordi prematrimoniali e, last but not least, la stravagante richiesta avanzata sul Monde da due attiviste sedicenti cattoliche di decanonizzare s. Giovanni Paolo II (vaste programme), reo a loro dire di aver teorizzato e sostenuto una visione della donna ispirata alla Vergine Maria, “figura di silenzio e obbedienza” e in quanto tale viziata da un’ideologia maschilista?

A unire tutto ciò (ma l’elenco potrebbe continuare) è il tentativo, che ha raggiunto e superato da un bel po’ il livello di guardia, di soppiantare e seppellire una volta per tutte la visione dell’uomo e della donna, della famiglia e della sessualità proprie del cattolicesimo. In una parola, l’antropologia che ha forgiato la civiltà occidentale, e che ora si vorrebbe sostituire a favore di una antropologia a essa diametralmente opposta e radicalmente individualista dove l’uomo è ridotto a un ammasso animalesco di bisogni da soddisfare.

Ora il punto non è tanto questo, ossia il fatto in sé di una guerra contro tutto ciò che anche lontanamente sa (puzza?) di cattolicesimo, e nel cui contesto rientrano le periodiche campagne moraliste contro la chiesa (a proposito: è oltremodo curioso che il brodo di coltura di certo prurito moralizzatore sia lo stesso della rivoluzione sessuale di sessantottarda memoria che, tra le altre cose, puntava e tuttora punta proprio alla “normalizzazione” della pedofilia.

Motivo per cui si avverte sempre un pungente odore di tappo di fronte ai ditini puntati di certi ambiti culturali che vorrebbero la pedofilia un orientamento sessuale come gli altri salvo poi stracciarsi le vesti quando questo orrendo peccato riguarda qualche uomo di chiesa).

Il punto è l’atteggiamento di chi, dentro la chiesa, non vede o fa finta di non vedere, per non dire di pensieri parole opere e omissioni che, spesso e volentieri, lasciano l’amaro in bocca oltreché provocare confusione e smarrimento. E’ chiedere troppo tornare a dire qualcosa di cattolico, magari prima che sia troppo tardi?

Luca De Pozzo

Oggi è il 191° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482