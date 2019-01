APPELLO DAL TEXAS AL VATICANO: SALVATE LA SCUOLA DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un gruppo di laici di Laredo, Texas, che chiedono che la storica scuola di Nostra Signora di Guadalupe attiva da oltre un secolo, venga salvata da un progetto di “merger” voluto dall’arcidiocesi.

Non abbiamo idea di come queste famiglie abbiano saputo dell’esistenza di Stilum Curiae; ma pensiamo che vogliano cercare di far giungere il loro problema a Roma, dietro le famose Mura, per vedere se esista una possibilità di salvare un istituto che evidentemente fa parte della storia della loro comunità, e a cui tengono.

Ci sembra che non sia una cosa sbagliata offrire loro il poco aiuto che chiedono. Qui sotto troverete i due comunicati; in inglese, e nella traduzione italiana che ci hanno fatto pervenire.

To the greater Catholic Community, the Roman Catholic Church, the Superintendent Dr. Guadalupe Perez, Bishop James A. Tamayo, the Archbishop Gustavo Garcia-Siller, and Most Holy Father, Pope Francis:

Our community of Laredo, Texas has been around since 1755, and is rich with history, culture and traditions. Located on the border of the U.S and Mexico, the heritage of most of the population is Hispanic. As the patron saint of Mexico, Our Lady of Guadalupe is deeply ingrained in the hearts of this area’s Catholics.

Our Lady of Guadalupe School was founded in 1904, and has operated in the older parts of Laredo for the last 115 years. It has served the community, educating the children of the poor, working class and wealthy equally, through plentiful and lean years, with a commitment of instilling Christian values as a foundation for life. In fact, it has withstood 2 World Wars, the Depression, several Recessions, and declining interests in religious education.

The reason it has withstood so much is the deep commitment the faculty and staff have to its continuation—the belief and faith that they are nurturing the next generations of the Catholic faithful and leaders. Past and current principals, as well as the many teachers of this school, have dedicated their lives, money, and hearts to the children and the community. They have embraced the idea that it takes a village to raise a child, that the community is accountable in the upbringing of the young, and that this can be accomplished with a firm hand tempered with a deep love, a love that comes from our Christian beliefs.

The alumni of this school are everywhere throughout the city of Laredo and beyond. They are judges and attorneys, policemen and soldiers, teachers and federal workers. They are vice principals and professors. But most importantly, they are Christians—Catholics and Protestants alike, who received their foundational education at Our Lady of Guadalupe School, shaping them into the people who they are today. These are the people who as adults have chosen to come back to teach at the school, make donations to it, and enroll their children and grandchildren. This school is a generational legacy dating back to 1904.

Now the decision has been made by Bishop Tamayo to close this school. The official story is that St. Peter’s Memorial and Our Lady of Guadalupe will be merged. However, this is NOT a merger. Although the building at 400 Callaghan will be used, Our Lady of Guadalupe (OLOG) will cease to exist. The faculty and staff is to be dismissed and replaced. The name changed.

Without the name, the entity, the identity, of the oldest Catholic school in Laredo will cease to exist. The traditions (alumni masses, the WBCA parades, the Jamaicas, the Bingos), the culture (Matachines, community service, baile Folklorico, the Lupitas, the Antorcha Guadalupana, The Virgin Mary, Our Lady of Guadalupe), the sense of unity—Gone! A piece of Laredo history, 115 years’ worth, will be wiped out, erased—to be replaced by nothing more than a building labeled as a Catholic school.

Without the name and its staff, the building at 400 Callaghan is little more than an empty shell.

Parents and alumni, Catholics, will not send their children to some unknown school just because it is housed in a familiar location. The people of Laredo know the values and tenements that this historic institution treasures and strives to instill in its students. Each alumni will always carry a piece of this school, OLOG, in their hearts.

We, the parents and students of Our Lady of Guadalupe School, alumni and the Catholics of the parishes in the Laredo Diocese, are signing this petition demanding that the closure of Our Lady of Guadalupe School be halted. We want the archbishop, Gustavo Garcia-Siller, to intervene and investigate the situation occurring in the Laredo, Texas Diocese. We demand more time to pay off the debt owed to the diocese. We want a fair chance to keep this historic school open for future students and to be able to make a sustainable plan of action to avoid this situation ever happening again.

Signed,

The People of Laredo, Texas

A tutta la comunità cattolica, alla Chiesa cattolica romana, al Sovrintendente dott. Guadalupe Perez, al Vescovo James A. Tamayo, all’arcivescovo Gustavo Garcia-Siller e al Santo Padre, Papa Francesco:

La nostra comunità di Laredo, in Texas, esiste dal 1755 ed è ricca di storia, cultura e tradizioni. Situato al confine tra Stati Uniti e Messico, l’eredità della maggior parte della popolazione è ispanica. Come patrona del Messico, Nostra Signora di Guadalupe è profondamente radicata nel cuore dei cattolici di questa zona.

La Scuola di Nostra Signora di Guadalupe fu fondata nel 1904 e ha operato nelle parti più vecchie di Laredo negli ultimi 115 anni. Ha servito la comunità, educando ugualmente i bambini dei poveri, la classe lavoratrice e i ricchi, attraverso anni abbondanti e magri, con l’impegno di instillare i valori cristiani come fondamento della vita. In effetti, ha resistito a 2 Guerre Mondiali, alla Depressione, a diverse Recessioni e al declino degli interessi nell’educazione religiosa.

La ragione per cui ha resistito così tanto è il profondo impegno che la facoltà e lo staff hanno per la sua continuazione – la convinzione e la fede che stanno nutrendo le prossime generazioni di fedeli e leader cattolici. Dirigenti passati e attuali, così come i molti insegnanti di questa scuola, hanno dedicato la loro vita, il loro denaro e il loro cuore ai bambini e alla comunità. Hanno abbracciato l’idea che ci vuole un villaggio per crescere un bambino, che la comunità è responsabile per l’educazione dei giovani, e che questo può essere realizzato con una mano ferma, temperata da un profondo amore, un amore che viene dal nostro cristiano credenze.

Gli alunni di questa scuola sono ovunque in tutta la città di Laredo e oltre. Sono giudici e avvocati, poliziotti e soldati, insegnanti e impiegati federali. Sono vicepresidenti e professori. Ma soprattutto, sono cristiani-cattolici e protestanti allo stesso modo, che hanno ricevuto la loro istruzione fondamentale nella scuola di Nostra Signora di Guadalupe, modellandoli nelle persone che sono oggi. Queste sono le persone che come adulti hanno scelto di tornare a insegnare a scuola, fare donazioni e iscrivere figli e nipoti. Questa scuola è un’eredità generazionale che risale al 1904. Ora la decisione è stata presa dal vescovo Tamayo per chiudere questa scuola. La storia ufficiale è che il memoriale di San Pietro e la Madonna di Guadalupe saranno uniti. Tuttavia, questa NON è una fusione. Anche se verrà utilizzato l’edificio di Callaghan 400, la Madonna di Guadalupe (OLOG) cesserà di esistere. La facoltà e il personale devono essere licenziati e sostituiti, il nome è cambiato.

Senza il nome, l’entità, l’identità della più antica scuola cattolica di Laredo cesserà di esistere. Le tradizioni (masse di alunni, le parate WBCA, le Jamaicas, i Bingos), la cultura (Matachines, servizio alla comunità, baile Folklorico, la Lupitas, l’Antorcha Guadalupana, la Vergine Maria, Nostra Signora di Guadalupe), il senso di unità- Andato! Un pezzo di storia di Laredo, di 115 anni, sarà spazzato via, cancellato – per essere sostituito da niente più di un edificio etichettato come scuola cattolica.

Senza il nome e il suo staff, l’edificio di Callaghan 400 è poco più di un guscio vuoto. I genitori e gli alunni, i cattolici, non manderanno i loro figli in qualche scuola sconosciuta solo perché è ospitata in un luogo familiare. La gente di Laredo conosce i valori e le case popolari che questa istituzione storica custodisce e si sforza di instillare nei suoi studenti. Ogni alunno porterà sempre un pezzo di questa scuola, OLOG, nei loro cuori.

Noi, genitori e studenti della Scuola di Nostra Signora di Guadalupe, alunni e cattolici delle parrocchie della diocesi di Laredo, stiamo firmando questa petizione per chiedere la sospensione della chiusura della Scuola di Nostra Signora di Guadalupe. Vogliamo che l’arcivescovo, Gustavo Garcia-Siller, intervenga e indaghi sulla situazione che si verifica nella diocesi di Laredo, in Texas. Chiediamo più tempo per estinguere il debito dovuto alla diocesi. Vogliamo un’equa possibilità di mantenere questa scuola storica aperta per i futuri studenti e di essere in grado di fare un piano di azione sostenibile per evitare che questa situazione possa ripetersi.

firmato,

la gente di Laredo, Texas

