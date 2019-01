UN APPELLO. AIUTIAMO MONS. ANTONIO LIVI, MALATO E IN DIFFICOLTÀ.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, volevo scrivere di tante cose – il vergognoso linciaggio mediatico dei ragazzi di Covington, basato su uno stravolgimento incredibile dei fatti, a cui hanno partecipato un po’ di anime belle – le solite, come sbagliarsi – cattoliche americane; la caduta della maschera dalla realtà dell’aborto volontario a New York, festeggiata con la luce rosa del grattacielo, perché a tre trimestri di vita la balla del “grumo di cellule” viene clamorosamente smentita: diciamo che se si vuole si può ammazzare un essere umano, sicuramente senza colpa; l’incredibile silenzio di quella che in altri tempi era ritenuta la massima autorità morale del pianeta, e che trova sempre il modo di parlare dei muri degli altri, e non della legittimizzazione dell’infanticidio; ma l’influenza me lo impedisce. Però voglio condividere con voi un appello giuntomi da amici firmato da Silvana De Mari.

Monsignor Antonio Livi ha bisogno di noi. Monsignor Antonio Livi è uno dei leoni della dottrina di Cristo, che deve essere difesa ogni istante perché non sia tradita, uno dei leoni dei valori non negoziabili, la sacralità della vita dal concepimento, della dualità riproduttiva della sessualità, dei dogmi senza i quali il cattolicesimo si spampana e smette di essere cattolicesimo. Qui il sito dove potete trovare le sue battaglie e notizie delle sue condizioni.

www.fidesetratio.it

Raccomando i suoi video oltre ai suoi scritti: per tutti coloro che si stano domandando cosa sta succedendo, dove stiamo andando, questo sito può aiutarvi.

Monsignor Livi è gravemente malato, in condizioni di indigenza. il suo conto corrente bancario è questo.

Intestatario: Antonio Livi

conto:

Intesa San Paolo

Filiale di Tolfa

IT35 P030 6939 4610 0000 0051 122

Silvana De Mari

Oggi è il 148° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

