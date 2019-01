PADRE CAVALCOLI RISPONDE A DON MINUTELLA SU RAHNER, PAOLO VI, IL CONCILIO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, in questi giorni intorno a don Minutella e padre Giovanni Cavalcoli si sta sviluppando un dibattito intenso su social e su diversi blog. Il teologo domenicano ci ha inviato un articolo su questo argomento, che ben volentieri pubblichiamo, pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori.

Don Minutella

DI DON MINUTELLA

UN PADRE CAVALCOLI DIVENUTO D’UN COLPO “RAHNERIANO”

Minutella– Ho avuto modo di leggere con più calma, in queste ore, la replica del teologo domenicano Cavalcoli alle mie affermazioni, così ampiamente condivise dalla gente. In particolare, egli sostiene che io sbaglio quando sottolineo che il Concilio Vaticano II è stato pastorale non dogmatico, e pertanto non vincolante. Egli dice che ci sono state costituzioni che sono dogmatiche, come “Lumen Gentium” e “Dei Verbum”, e questo è vero, ma a Cavalcoli sfugge, spero non volutamente, che non si è voluto dare loro (e meno male!) carattere vincolante, come invece è avvenuto a riguardo della consustanzialità del Figlio con il Padre al Concilio di Nicea (omousios tò Patrì) nel 325, o alla Transustanziazione al Concilio di Trento nel XVI secolo. Questi ultimi due, come altri, sono stati vincolanti. Qualunque credente neghi queste verità di fede, ieri come oggi, incorre nella scomunica. Ora, domando a padre Cavalcoli, quali vincoli dogmatici ha posto il Vaticano II? Nessuno. Al punto che Ratzinger poteva parlare del tentativo – che pare sia quello adoperato paradossalmente dallo stesso Cavalcoli – di fare del Concilio stesso, nel suo insieme, data l’assenza di un registro vincolante, un “superdogma”. In altre parole, i 20 Concili precedenti hanno vincolato, sotto pena di scomunica, i credenti a riguardo delle dichiarazioni dottrinali emanate. Tutto questo non è accaduto, per grazia di Dio, con il Concilio Vaticano II. Che sia un Concilio pastorale non è certo don Minutella a inventarselo. Lo hanno dichiarato sia Giovanni XXIII che Paolo VI, come anche interpreti esimi del Concilio, tra cui un sempre più stupito von Balthasar (che non è eretico come vogliono far credere i tradizionalisti più incalliti e disinformati) e che lamentava appunto la rinuncia dei padri conciliari al registro vincolante, e un sempre più addolorato Ratzinger, che nella stagione postconciliare, vedendo i danni prodotti da un’interpretazione errata, è sembrato una “vox in deserto”.

Dunque, quelli del Vaticano II restano orientamenti, pronunciamenti, ma non vincoli di fede. E ciò per tutto quanto attiene alle scelte che hanno potuto spingere Paolo VI, deluso, a parlare di inverno profondo nella Chiesa, laddove si attendeva una primavera dello Spirito.

Cavalcoli

– Papa Benedetto ha detto ai lefevriani che «se vogliono essere in piena comunione con la Chiesa, devono accettare le dottrine del Concilio». Fu S.Giovanni XXIII che progettò un Concilio pastorale. Ma S.Paolo VI volle aggiungere un aspetto dottrinale con le Costituzioni Lumen Gentiume Dei Verbum. E da allora i Papi non hanno cessato di raccomandare, spiegare ed applicare le dottrine del Concilio, entrate anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica.

Le dottrine del Concilio non definiscono nuovi dogmi, e tuttavia sono veridiche e vincolanti, anche se appartengono non al primo grado dell’autorità magisteriale, definito nella Lettera Apostolica Ad tuendam fidemdi S.Giovanni Paolo II del 1998, grado che richiede l’assenso di fede divina, rifiutando il quale, si cade nell’eresia.

Ma ciò non significa che anche nei gradi inferiori, secondo e terzo, descritti dalla suddetta Lettera Apostolica, il Magistero possa sbagliare o possa trarre in inganno, anche se l’assenso richiesto è solo di fede nell’autorità della Chiesa, nel secondo grado, e religioso ossequio dell’intelligenza al Magistero autentico nel terzo grado.

Il grado di autorità delle dottrine del Vaticano II è il secondo e il terzo. Chi rifiuta le dottrine del secondo è prossimo all’eresia o sospetto di eresia; chi rifiuta quelle del terzo è ribelle al Magistero autentico. Chi dunque rifiuta le dottrine di un Concilio, non è necessariamente eretico: dipende da qual è il grado di autorità di queste dottrine. Chi invece, come Lutero (Denz.1479) sostiene che le dottrine di un Concilio possono essere errate, è eretico.

Quanto a Von Balthasar, non è vero che non è eretico, perché notoriamente nega l’esistenza di dannati nell’inferno, come dimostro nel mio libro L’inferno esiste. La verità negata, Edizioni Fede&Cultura,Verona 2010.

Minutella – Trovo significativo che il cahier de doléances di un sempre più smarrito Paolo VI (che giunge a parlare persino di fumo di satana) siano pressoché analoghi a quelli di mons. Lefebvre, che parlava di apostasia della fede e di smarrimento dell’identità cattolica. In tutta la Chiesa, da più di un cinquantennio, stiamo vivendo il senso del terzo segreto di Fatima. Gli orientamenti conciliari sono stati non solo improduttivi ma oggi costituiscono le fortezze da cui i progressisti e i neomodernisti lanciano le loro granate, e questo Cavalcoli lo sa bene.

Cavalcoli – Le amare, dolorose e giuste analisi della situazione ecclesiale postconciliare fatte da S.Paolo VI e Mons.Lefebvre sono certo molto simili. Si contrapponevano al vano ottimismo dei modernisti e dei buonisti. Ma profondamente diversi erano i rimedi proposti: il Papa proponeva una retta interpretazione ed applicazione del Concilio; Lefebvre, la correzione dei supposti errori «modernistici» del Concilio, quando invece esso ci indica la via per una sana modernità alla luce del Vangelo, tale da accoglierne i lati buoni e vantaggiosi e respingere quelli cattivi e dannosi.

Minutella – Singolare che uno come Cavalcoli difenda gli orientamenti conciliari definendoli dogmatici, diventando così, a sua vergogna, d’un colpo esponente del pensiero rahneriano che, proprio in quei sibillini orientamenti, ha messo la propria firma. E così uno come Cavalcoli che si è speso per anni al fine di mettere in guardia da Rahner, pur di venire addosso a don Minutella, d’un tratto assume le difese di Rahner stesso. Ne ha per anni condannato le tesi, e ora invece le considera addirittura vincolanti. E Cavalcoli sa bene che dico il vero quando affermo che i pronunciamenti conciliari sono in realtà vittorie del partito rahneriano.

Se gli orientamenti del Concilio, in particolare l’ingenuo dialogo col mondo (che, come diceva von Balthasar, ha scalzato via per sempre il tema della testimonianza e dell’annuncio della fede, a causa della “weltelei”, la smania del mondo), se, dunque, questi orientamenti sono vincolanti, allora Cavalcoli per primo deve chiedere scusa per averci imbevuto di critica antirahneriana, e deve ora, se è onesto con sé stesso, fare pubblica attestazione di fedeltà non agli orientamenti, ma ai dogmi vincolanti del Concilio rahneriano. E abbandonando le vesti del difensore della fede cattolica, deve professarsi difensore degli orientamenti di Rahner.

Cavalcoli – Dopo 40 anni di studi su Rahner, avendo in precedenza fatto su di lui alcune pubblicazioni, ho scritto un libro – Karl Rahner. Il Concilio tradito, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2009 -, seguito da altre pubblicazioni, apposta per dimostrare che se Rahner ha dato un contributo al Concilio, che ovviamente è ortodosso, egli ha potuto diffondere la sua interpretazione modernistica del Concilio solo successivamente, per la debolezza e la connivenza dell’autorità ecclesiastica.

Io, quindi, difendendo le dottrine del Concilio, non difendo affatto Rahner, perché come ho detto nelle mie pubblicazioni, Rahner lì ha dato un contributo positivo. I suoi errori li ha manifestati soprattutto dopo il Concilio. Se critico Don Minutella in nome del Concilio, non lo faccio affatto perché mi sono convertito a Rahner, ma perché Don Minutella disprezza le dottrine del Concilio.

P. Giovanni Cavalcoli

Varazze, 12 gennaio 2019

Oggi è il 136° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

