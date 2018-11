PEZZO GROSSO, IL PADRE NOSTRO CAMBIATO E L’OMELIA DI OGGI. NON PREOCCUPIAMOCI DELLE TENTAZIONI, TANTO…

Marco Tosatti

Cari Stilumcurialisti, Pezzo Grosso è andato a messa, oggi, e quello che ha sentito da parte del celebrante l’ha spinto a tornare a casa e scriverci. Vedete un po’…

Sempre Pezzo Grosso a Tosatti :

“Caro Tosatti, mi scusi se insisto su questo tema della correzione del Padre nostro. Lo faccio perché nella messa domenicale di oggi questa modifica al “non indurci in tentazione “ è stata esaltata e magnificata dal celebrante, non solo spiegando che Dio mai ci indurrebbe in tentazione, ma lasciando immaginare, come conseguenza, che non dobbiamo preoccuparci neppure troppo delle tentazioni e della necessità di vincerle perché di fatto Gesù Cristo lo ha già fatto per noi tutti. Temo ciò incoraggi la vocazione a non lottare contro la tentazione e perciò inevitabilmente cader nel peccato. E ciò non mi piace. Sempre più si direbbe che acquisire meriti per esser salvati stia diventando un tradizionalismo ridicolo; ma Gesù nel mondo si presenta come legislatore e giudice, trasmette la parola divina e spiega che chi non è pronto a prendere la croce con lui non ne è degno. Spiega che la nostra natura malata necessita un medico per sanarci e riconciliarci con Dio divinizzando noi stessi (in tal modo, non escludendo Dio). Dio si incarna per salvare quello che era perduto dando concretezza al piano di salvezza. La profezia di Simeone a Maria chiarisce che “egli è posto per la caduta e resurrezione di molti…. e come segno di contraddizione”. Quando gli chiesero perché frequentava pubblicani e peccatori, Gesù rispose che non avevano bisogno del medico i sani, ma gli ammalati, e che non era venuto a chiamare a penitenza i giusti ma i peccatori (ma disse: “a penitenza”, non ad una festa). Agli apostoli spiegò che era venuto a portare il fuoco sulla terra, non a mettere pace, bensì la divisione (la spada). Spesso spiegò la necessità della penitenza. Quando gli fu chiesto se sarebbero stati molti o pochi quelli che si sarebbero salvati, suggerì di sforzarsi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare e non potranno. Più oltre spiegò che chi commette iniquità finisce dove sarà pianto e stridore di denti. Quando poi chiese ai discepoli di rinnegare se stessi, prendere la croce e seguirlo, spiegò anche che quando il Figlio tornerà nella gloria allora renderà a ciascuno secondo le proprie opere. Quando insegnò la carità verso il prossimo, spiegò che chi lo fa (cioè i giusti) avranno vita eterna, gli altri andranno a eterno supplizio. S. Giovanni spiegò che è vero che il Padre non giudica nessuno, perché ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Poi precisa che il Figlio non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo, ma (attenzione !) chi disprezza il Figlio e non riceve le sue parole, sarà giudicato dalla parola annunziata da Cristo stesso e ciò avverrà nel giorno estremo. San Giovanni ci ricorda anche che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno ha timor di Dio e fa la sua volontà, egli l’esaudisce. Cristo il mondo lo ha vinto, non ci ha giocato a scacchi. Grazie per avermi permesso questa “omelia”, ma ormai i sacerdoti non le fanno più … Si dovrebbe rivalutare il “timor di Dio “, caro Tosatti…”.

PG

