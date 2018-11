SUPER EX. LA SINODALITÀ FAKE DI PAPA BERGOGLIO. IL CASO AMERICANO, E ALTRI ESEMPI DI INCOERENZA PROGRAMMATA.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, ci ha scritto Super EX (ex di Movimento per la Vita, ex di Avvenire, ex di altre cose ancora e per il momento non ancora ex cattolico; ma certo che lo stanno mettendo alla prova mica poco…). Una riflessione accorata, che molti cattolici non totalmente ciechi, sordi o coinvolti per affari e carriere con la gestione attuale della Chiesa si stanno facendo; alcuni da tempo, altri più di recente, ma sempre con un effetto di grande melanconia. Giusto per dire che Super Ex ha ragione al mille per cento; e che oltre a quelli che ha fatto ci sarebbero anche altri esempi del bipolarismo che sembra affliggere i vertici di Santa Romana Chiesa.

Incoerenza programmatica

Riflettere sulla condizione della Chiesa cattolica oggi è davvero una pena, una sofferenza.

Ogni giorno che Dio manda in terra offre ormai materiale sufficiente per scandalizzarsi.

L’ultimo fatto increscioso è l’intervento a gamba tesa con cui Bergoglio ha fermato i vescovi americani in procinto di dar vita alla battaglia contro omosessualità e pedofilia nel clero.

Roma è intervenuta d’autorità a stoppare tutto, e già questo lascia basiti.

Ricordate l’uomo gentile che si presentò come “il vescovo di Roma” e che per lungo tempo non pronunciò mai la parola “papa”? Sì, proprio lui. E’ stato un crescendo, fino al giorno in cui, mentre fingeva di promuovere la sinodalità, ma ciononostante i padri sinodali volevano dire la loro, intervenne durante il sinodo sulla famiglia ricorrendo al latino, e ricordando a tutti che stavano “cum Petro e sub Petro”!

La realtà è che a Bergoglio della sinodalità non è mai importato nulla: o conduce a forza di sberloni vescovi e cardinali dove vuole lui, oppure ricorda a tutti, con fatti e parole, che la Chiesa è “casa sua” e qui comanda lui!

Questo pontificato è così: esiste una incoerenza programmatica tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto; ed una incoerenza altrettanto programmatica tra ciò che viene detto in alcune occasioni e ciò che viene detto in altre.

Della prima incoerenza si è già detto: esalta la sinodalità, ma governa in assoluta autonomia, sempre e soltanto lui, con alcuni supini scagnozzi; celebra il protestante ribelle Martin Lutero, ma chiunque provi a dissentire anche su questioni opinabili, viene abbattuto con la scure (se poi tenta di riformare non la dottrina, come il monaco tedesco, ma i costumi, come mons. Viganò, diventa il demonio in persona); parla ogni istante di misericordia, ma il suo volto e le sue azioni vanno in senso del tutto opposto (vedi Francescani dell’Immacolata ecc.); afferma di voler delegare alle Conferenze episcopali nazionali persino questioni di fede, abbattendo così l’idea stessa di chiesa cattolica, cioè universale, ma poi impedisce ai vescovi americani di fare chiarezza su questioni di costume e di morale (dietro evidente suggerimento dei suoi uomini, i cardinali Cupich e Wuerl: di costoro, grazie al cielo!, si sta occupando la giustizia secolare!)….

Quanto alla seconda incoerenza, quella tra ciò che viene detto in alcune occasioni e ciò che viene detto in altre, non si tratta di schizofrenia, come potrebbe sembrare. E’ anch’essa programmatica, e ha radici storiche: furono per primi i modernisti alla don Bonaiuti a capire che per distruggere la Chiesa non serve più fare come gli eretici, che uscivamo da essa, ma starci dentro; e che per starci dentro, e distruggere nello stesso tempo, occorre spargere l’errore mischiandolo alla verità, amalgamare il più possibile concezioni tradizionali e dogmi, con affermazioni e concetti innovativi, a costo di apparire contraddittori. Perchè? Per introdurre l’eresia in modo furbo, non palese, velato, non immediatamente identificabile. I modernisti, direbbe Bergoglio, volevano avviare processi.

Così Bergoglio, con straordinaria coerenza nell’incoerenza, proclama l’indissolubilità del matrimonio, ma la nega nei fatti, nominando ovunque persone che la contrastano (da Cupich a Paglia), e nella dottrina (vedi Amoris Laetitia), ma in nota! E quando viene richiesto di essere chiaro, si rifiuta di farlo, non risponde: l’incoerenza è programmatica! La confusione è scelta!

Un altro esempio? I discorsi contro il gender, ma il silenzio sulle leggi che lo introducono (come dimenticare che non ha salutato neppure uno dei family day?) e le nomine di uomini pro gender, come James Martin ecc.

Un altro ancora: la nomina di Galantino, sicario di Scienza & vita, nemico di coloro che pregano contro l’aborto, amico di Monica Cirinnà… che sta insieme a qualche sparata estemporanea sull’aborto, quando ormai è chiaro che un segnale va dato, perchè il disgusto dei fedeli è al culmine, e dopo venti colpi al cerchio ne occorre uno alla botte!

Non rimane, di fronte a tutto ciò, che rammentarsi di un fatto: il menzognero per eccellenza è il diavolo!

Quanto agli amici del diavolo, sono anch’essi menzogneri. Prima soffiano negli orecchi a tutti: “questo papa sì che è bravo, vedi come è acclamato! Il suo successo è garanzia della sua bontà,!”, poi, quando gli applausi non ci sono più, da nessuna parte, perchè il tempo ha svelato l’inganno, cambiano musica: “questo papa è il meno amato della storia, tutti lo attaccano, ma la colpa è del diavolo, che vuole dividere la chiesa!”.

No, cari turiferai , la chiesa è oggi, come non mai, divisa dalla menzogna che la invade. Una menzogna programmatica.

Oggi è l’81° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

