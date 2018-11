LAICISMO E ISLAMISMO UNITI A LIVELLO MONDIALE CONTRO IL CRISTIANESIMO. E LA CHIESA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcurialisti, Agostino Nobile ci ha inviato un articolo molto interessante che volentieri sottoponiamo alla vostra attenzione e riflessione. Buona lettura.

“Un’altra strage, questa volta a Melbourne, e nuove violenze in Pakistan causate dall’assoluzione della cristiana Asia Bibi. Il copyright è sempre islamista. Seguendo lo stesso copione colpiscono innocenti di tutte le età per le strade, nei caffè, nei teatri, nelle discoteche, nei concerti, nelle spiagge, nei musei. Il motivo principale è senza dubbio quello di annichilire attraverso il terrore. E poi? Innescare una guerra di religione contro un occidente super armato e nuclearizzato? Nessuno ci crede. È più realistico pensare che i poteri forti utilizzano masse di disgraziati invasati da una dottrina per i propri fini. La strana guerra in Siria, dove l’Isis è stato organizzato e armato dai sauditi, statunitensi e britannici, dovrebbe confermarcelo. La Siria e l’Iraq erano tra i pochi Stati della penisola araba che rispettavano i fedeli non musulmani. Durante il conflitto, come sappiamo, a pagarne le spese sono stati soprattutto centinaia di migliaia di cristiani, costretti a fuggire o a morire. Certo, l’Isis aveva il compito di abbattere due governi sciiti per motivi geopolitici, ma chi ha pagato il prezzo più alto sono i cristiani. E soliti poteri forti lo sapevano benissimo, tanto che hanno finanziato una immigrazione biblica in occidente. Casuale?

Approfondiamo. I testi scolastici dei paesi musulmani valorizzano il mondo musulmano, demonizzando il cristianesimo e la sua storia. In occidente? Si fa esattamente la stessa cosa. Non solo. Alimentando la frustrazione e il desiderio di sopraffazione dei musulmani, l’ONU, i governi massoni, laicisti, e, pazzesco, il Vaticano, vogliono spalancare le frontiere europee. Casuale?

Approfondiamo ancora un po’ partendo da lontano. Annichilire il cristianesimo è una fissazione che va avanti da oltre tre secoli. Le lobbies attuali sono diretti discendenti dei massoni che, per interessi economici e geopolitici, hanno massacrato gli indios cristiani delle Reducciones della Compagnia del Gesù nel Guaranì. Gli illuministi, attraverso la mano armata degli Encomenderos hanno distrutto per sempre quello che per l’America Latina del ‘700 poteva significare l’inizio di una evoluzione umana e civile che l’avrebbe portata a uno sviluppo che oggi nemmeno si sognano. Dopo aver distrutto le straordinarie Missioni, invidiate dagli stessi governi europei, al posto dei religiosi sono subentrati latifondisti senza scrupoli che non disdegnavano lo schiavismo.

All’inizio del 1914, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono, confida a Carlo: «Sono convinto che morirò assassinato; la polizia lo sa». La massoneria aveva condannato a morte Francesco Ferdinando, l’ultimo ostacolo al suo disegno di abbattere l’impero cattolico austroungarico. Paolo Gulisano, docente di Storia della Medicina, saggista e scrittore, in un recentemente articolo, www.riscossacristiana.it/la-prima-guerra-mondiale-un-conflitto-contro-il-cristianesimo-di-paolo-gulisano, scrive “La Grande guerra in cui vennero immolate 600.000 giovani vite di italiani fu dunque, anzitutto, una guerra voluta contro la Chiesa”.

Un’altra accusa che si fa agli occidentali, non alle lobbies multinazionali, è la povertà nel terzo mondo. Loro sono poveri perché noi li sfruttiamo. Casuale? In realtà, gli europei, al contrario di tutte le potenze, colonizzatrici o meno, che si sono susseguite nella storia, sono quelli che più hanno donato ai popoli più sfortunati. Di norma le nazioni non cristiane più evolute sono quelle che hanno accolto, almeno in parte, la democrazia e la tecnologia occidentale, fra tutte il Giappone e la Corea del sud. La Corea del Nord comunista, proprio perché comunista, è indietro di almeno mezzo secolo.

Chi nei secoli ha dato la propria vita per aiutare spiritualmente e materialmente i poveri del mondo non è buddista, indù, musulmano o taoista, è colui che veramente rappresenta l’anima dell’occidente: il missionario cattolico. Come ha confermato più volte il compianto padre Piero Gheddo, che nella sua vita ha visitato le Missioni di mezzo mondo, è praticamente impossibile aiutare questi paesi senza che prima si instauri la pace, i diritti umani, la stabilità politica, la vera democrazia e la libertà economica, tutti fattori legati alla cultura cristiana. Ciò che l’occidentale considera diritti e doveri, non lo è per i popoli di altre culture, e non è necessario farsi dieci o venti ore di volo per rendersene conto, basta attraversare il Mediterraneo.

Dunque, il senso di colpa, l’autoflagellazione morale che vogliono imporre i cattoprogressisti e il Vaticano si fonda su una menzogna colossale. Se l’occidente ha fatto un errore è stato quello di aver esportato tecnologia e finanza senza evangelizzare. Nonostante questa evidenza, confermata dai missionari che stanno in prima linea, Bergoglio è convinto che fare proselitismo “è una solenne sciocchezza”. Un boomerang devastante che i poteri forti, sostenuti dall’ONU e dall’immancabile tycoon George Soros, hanno scagliato attraverso l’immigrazione coatta di milioni di musulmani decisi a colonizzare l’Europa scristianizzata.

Oggi è l’81° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482