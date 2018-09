LA TESTIMONIANZA DI MONS. VIGANÒ. I DOCUMENTI DELL’EX NUNZIO (FINO AL 4 SETTEMBRE 2018).

fatto che la Davis si trovava già a Washington, dove era stata invitata per ricevere un riconoscimento ufficiale (the Cost of Discepleship Award) dal Family Research Council.

Prima che avvenisse detto incontro, avvertii il fotografo dell’Osservatore Romano che non avrebbe dovuto rilasciare le fotografie di questo incontro senza l’autorizzazione dei superiori. Egli naturalmente osservò la consegna, ma prese molte fotografie, mai pubblicate, attualmente custodite nell’archivio fotografico dell’Osservatore Romano. Così pure feci previamente promettere alla Davis che non ne avrebbe dato notizia ai media se non dopo il ritorno del papa a Roma al termine della visita pastorale negli USA. La Davis mantenne fedelmente la sua promessa.

Il papa, nel primo pomeriggio del 24 Settembre, prima di partire per NY, entrò come previsto nel salotto dove lo aspettavano la Davis e suo marito, l’abbracciò affettuosamente, ringraziandola per il suo coraggio, e invitandola a perseverare. La Davis rimase molto emozionata e si mise a piangere. Fu poi ricondotta al suo albergo su un’auto guidata da un gendarme pontificio, accompagnata da un monsignore americano dello staff della nunziatura.

Rientrato il papa a Roma da Filadelfia dopo l’Incontro Mondiale con le Famiglie, la notizia del suo incontro con la Davis scoppiò su tutti i media. Una valanga di telefonate, fax e email arrivarono alla nunziatura di Washington e alla Sala Stampa Vaticana, molti con insulti e proteste, ma anche tanti favorevoli alla incontro del papa con la Davis.

Il New York Times, in un articolo del 30 Settembre del 2015, riporta che “Vatican officials initially would not confirm that the meeting occurred, finally doing so on Wednesday afternoon, while refusing to discuss any details”. La Sala Stampa Vaticana emise poi un comunicato, senza che mai io fossi consultato dai superiori dalla Segreteria di Stato, in cui si affermava che il papa non aveva mai ricevuto in udienza privata la Davis, e che al massimo avrebbe potuto averla salutata tra molte altre persone prima di partire per New York. A rincarare la dose di menzogne ci pensarono poi padre Rosica e padre Lombardi, citati così dal New York Times del 2 Ottobre 2015 “But the Rev. Thomas Rosica, a Vatican spokesman, said on Friday that the office of Archbishop Viganò had extended the invitation to Ms. Davis and that the pope was probably not briefed about her case. And the Rev. Federico Lombardi, the chief Vatican spokesman, depicted the meeting as one meet-and-greet among many.” Questa la trasparenza della Santa Sede sotto papa Francesco!

L’indomani mattina, verso le 6 ora di Washington – ricordo bene perché ero appena entrato nella cappella della nunziatura – ricevevo una telefonata concitata dal Cardinal Parolin, il quale mi disse “Devi venire subito a Roma perché il papa è furioso con te!” Partii appena mi fu possibile e fui ricevuto dal papa alla Domus Sanctae Marthae,verso le 7 di sera del 9 Ottobre, alla conclusione di una delle sessioni pomeridiane del Secondo Sinodo sulla Famiglia.

Il papa mi ricevette per quasi un’ora, in modo affettuoso e paterno. Si scusò immediatamente con me, per avermi dato questo disturbo di venire a Roma, e si effuse in continui elogi nei miei confronti per come avevo organizzato la sua visita negli USA, per l’incredibile accoglienza che aveva ricevuto in America, come mai si sarebbe aspettato. Con mia grandissima sorpresa, durante questo lungo incontro, il papa non menzionò neanche una volta l’udienza con la Davis!

Appena terminata la mia udienza con il papa, telefonai subito al Cardinal Parolin, e gli dissi “Il papa è stato buonissimo con me. Non una parola di rimprovero, solo elogi per il