VITTADINI E LE UNIONI CIVILI: COMPROMESSO ACCETTABILE! UNA LETTERA APERTA A JUAN CARRON

Marco Tosatti

“Diciamo che le unioni civili sono un compromesso accettabile per chi desideri un altro tipo di famiglia”. Giorgio Vittadini. Che cacchio di fine sta facendo CL?

Così su Twitter, dopo le dichiarazioni dell’organizzatore del Meeting di Rimini. Ma c’è chi è andato oltre i 280 caratteri di Twitter, per esprimere il suo sdegno. È un sacerdote, Pierre Laurent Cabantous, di formazione ciellina, che ha scritto una lettera aperta a Don Julian Carron.

LETTERA APERTA A DON JULIAN CARRON

Rev. mo don Julian Carron,

mi sorprende che non ci sia stata, da parte sua, una immediata presa di distanza da quanto affermato dal dott. Vittadini nella sua intervista al Corriere della Sera. Sono un semplice parroco della provincia romagnola, non ho responsabilità nel Movimento, ma ho avuto la grazia nella mia vita di incontrare don Giussani, di essere stato educato e guidato nella mia adolescenza dal suo carisma, di aver maturato la mia vocazione al sacerdozio che vivo con letizia e di godere tutt’ora della compagnia di tanti amici che come me e con me hanno vissuto e vivono ancora la sequela a Cristo e alla Chiesa che il fascino del carisma di don Giussani aveva in noi suscitato. E non ci sto – è diventato per me insopportabile e doloroso – che il carisma, che mi ha educato e che amo, venga buttato al macero così. Soprattutto l’affermazione del dott. Vittadini : «Diciamo che le unioni civili sono un compromesso accettabile per chi desideri un altro tipo di famiglia» , contraddicono – non solo il carisma di don Giussani – ma il magistero della Chiesa. Anche recentemente il Papa si è chiaramente pronunciato: “La famiglia è solo quella tra uomo e donna”( Incontro con la delegazione del Forum delle associazioni familiari – 16 giugno 2018) Mi auguro che lei prenda presto le distanze da tali affermazioni, altrimenti “chi tace acconsente” e in questo caso equivale a “tradire”.

Se volete seguire il dibattito che ne è scaturito, potete andare su questo link.

Quanto al resto, il mutamento genetico avvenuto in Comunione e Liberazione genera sofferenza in molti seguaci di don Giussani, e di questo ne abbiamo conferma quasi quotidiana da amici e conoscenti. Quantum mutatur ab illo….

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa” fino a quando non fu troppo molesto. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482