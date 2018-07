PEZZO GROSSO COMMENTA LE BADANTI DI SANT’EGIDIO. ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE.

Marco Tosatti

Abbiamo ricevuto una telefonata accorata da parte di Pezzo Grosso. La voce era alterata, non siamo riusciti a capire se dal pianto o dal riso, o forse da tutti e due: piangeva dal ridere e rideva per non piangere. Ci ha annunciato un messaggio scritto e ci ha pregato praticamente in ginocchio (non c’era il video telefono, ma l’abbiamo capito) di pubblicarlo, anche se era il secondo in questa settimana, ed egli sa che cerchiamo di non infittire la presenza dei collaboratori. Quando è arrivato l’articolo, abbiamo dovuto dargli ragione: assolutamente imperdibile. Stiamo ancora ridendo.

Da Pezzo Grosso : “Caro Tosatti, ricevo da un amico questa informazione, che è troppo bella per non proporla, se fosse veramente così, ai suoi lettori, naturalmente con un breve commento :

Il Presidente della Comunità di sant’Egidio dr. Prof. Marco Impagliazzo ha rilasciato attraverso le più autorevoli agenzie di stampa internazionali una documentata rilevazione statistica che dimostra un collegamento di “causa effetto” tra la drastica diminuzione di arrivi dei migranti, la correlata diminuzione di offerta-lavoro delle badanti e il conseguente aumento della condizione di disagio e financo della mortalità delle persone anziane.

Ergo: il Ministro degli Interni in carica è responsabile dell’aumentata mortalità senile.

I corrispondenti dell’Associated Press, della CNN, della BBC e della Reuters assicurano che al momento della dichiarazione nella Sala Stampa presso Santa Maria in Trastevere il prof. Impagliazzo sembrava sobrio.

Commento: se Impagliazzo fosse in grado di spiegare le sue affermazioni meriterebbe il premio Nobel per l’economia, e immediatamente verrebbe proposto ministro dello sviluppo economico al posto di Di Maio. Invece quello che dice lo ha letto su quei mille documenti-veline che circolano per spiegare la necessità del processo di immigrazione (le abbiamo ascoltate quasi identiche dai radicali della Bonino e dagli esponenti della CEI). Adesso anche le badanti ci mancavano! Avete mai visto arrivare barconi pieni di badanti? Se non vengono più come prima è solo perché non son più pagate come prima. Riguardo alla mortalità degli anziani, questa semmai è correlata ai tagli di bilancio per le spese sanitarie e pensionistiche, tagli effettuati al fine di pagare l’integrazione di migranti. Ma una volta per tutte, per favore aiutatemi a chiederlo a più voci : <POSSIAMO VEDERE I BILANCI DI SANT’EGIDIO?> Sono convinto che sarebbero molto, molto interessanti da analizzare.

PG”.

