LA SALA STAMPA VATICANA PUBBLICA LA LETTERA DI BENEDETTO, E LA GIUSTIFICAZIONE DI MONS. VIGANÒ.

Ed ecco la lettera di Benedetto XVI:

Interessante è notare dal comunicato il riconoscimento che la lettera era riservata e personale; e si ammette di conseguenza che forse non ci si è comportati al massimo dell’eleganza, usandola. Come si faccia a dire che “la scelta è stata motivata dalla sola riservatezza”, quando si è appena ammesso di averla violata rivelandola, è più di quanto siamo in grado di spiegare. Ma certamente non ci si è limitati a quanto ritenuto opportuno e relativo alla sola iniziativa. Anzi, sull’iniziativa in sé, e delle critiche esplicite e implicite del papa emerito, si è preferito non dire.

Non c’è dubbio che senza il lavoro mediatico neanche questo si sarebbe ottenuto. Adesso che si sono messi sulla buona strada, esortiamo i comunicatori vaticani a fare un altro piccolo sforzo: pubblicate anche la lettera di mons. Vigano a Benedetto XVI, così il quadro, una settimana dopo, sarà completo…