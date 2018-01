SUPER EX RIFLETTE SU CHIESA ED ELEZIONI POLITICHE DI MARZO. IPOTIZZA UN EFFETTO BERGOGLIO. E CIOÈ MOLTI VOTI CATTOLICI A DESTRA.

Marco Tosatti

Il nostro attento e sottile Super Ex (ex Movimento per la Vita, ex Scienza & Vita, ex giornalista d i Avvenire, ex docente di scuola cattolica, ma per grazia di Dio non ex cattolico) ha riflettuto sulle ricadute politiche delle posizioni della Chiesa italiana di questo periodo, in vista anche e soprattutto delle elezioni di marzo. Ci sembra che le sue osservazioni dovrebbero fornire parecchi spunti di riflessione a vescovi e preti. E a non pochi laici, molti dei quali, ahimè, tanto clericalizzati da sembrare più preti dei preti.

Come si difendono, oggi, i cattolici, dall’attacco alla loro fede portato anzitutto da uomini di Chiesa?

Il mio osservatorio, limitato eppur significativo, mi spinge a credere che assisteremo al crollo dell’8 per mille alla Chiesa cattolica. Crollo già iniziato, peraltro, ma destinato ad aumentare. Ancora più interessante, però, un fatto: se colgo bene gli umori, avremo anche un “effetto Bergoglio” di tipo politico.

In che senso? L’appiattimento di questi anni a sinistra, con Nunzio Galantino e decine di vescovi burattini del Pd renziano, ha prodotto un generale disgusto. Mai si erano viste le gerarchie cattoliche così poco prudenti, così smaccatamente e sonoramente partigiane. Mai la sinistra aveva elogiato in modo così sperticato un pontefice, facendone quasi la sua guida spirituale e ottenendo in cambio ammiccamenti o, quando opportuno, silenzi.

La conseguenza di tutto ciò è presto detta: è probabile che avremo un boom di cattolici che, il 4 marzo, voteranno Lega e Fratelli d’Italia. Ogni giorno che passa ne trovo conferma. Probabilmente finiranno a quei partiti (e, qua e là, a singoli candidati appartenenti al movimento Idea) i voti di tantissimi cattolici ordinari e vi rientreranno anche quelli di molti ciellini, che dopo le sbandate, da Berlusconi a Renzi, torneranno a votare, in ordine sparso, ma soprattutto a destra.

Ci sarà soprattutto un sussulto della generazione che ha avuto in Giovanni Paolo II e in Benedetto XVI dei punti di riferimento e che non può cancellare dal dna della sua fede l’amore per la famiglia, così avversata dalla sinistra internazionale, e quello per la patria.

Oggi infatti Lega e Fratelli d’Italia invitano ad un risorgente amor patrio che percorre tutto il mondo religioso, dall’Ungheria, alla Russia, alla Polonia. “Patria” è una parola sacra, non un termine fascista; è una parola profondamente religiosa che nulla ha a che vedere, come vorrebbe il mondialismo cosmopolita, con il nazionalismo ideologico. Patrioti si consideravano anche gli uomini di fede, come Alcide Degasperi e Konrad Adenauer, che fecero l’Europa unita.

“Patria”, scriveva Giovanni Paolo II in un libro significativamente intitolato “Memoria e identità”, “si collega con il concetto e con la realtà di padre (pater). La patria in un certo senso si identifica con il patrimonio, cioè con l’insieme di beni che abbiamo ricevuto in retaggio dai nostri padri”.

E aggiungeva che la patria viene spesso chiamata anche “madrepatria”, essendo in un certo senso padre e madre di ognuno di noi. Il papa venuto dall’est, che invitava l’Europa a non rinnegare le “radici cristiane”, aveva questo linguaggio: non si vergognava certamente, lui, polacco, della sua patria, delle radici cristiane, e senza minimamente confondere patriottismo e nazionalismo, invitava comunque l’Europa a non smarrire “memoria”, “storia”, “radici” e “identità”. Quattro parole piene di vita, che oggi vanno bandite dal linguaggio ecclesialmente corretto.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni, affiancati anche da collaboratori cattolici come Lorenzo Fontana (Lega) o Federico Iadicicco (Fdi), hanno il merito di essere rimasti gli ultimi, pur con tutti i limiti, a riconoscere ancora una qualche sacralità a questi concetti di famiglia e di patria e di opporsi al nichilismo imperante e ad un’ ideologia “immigrazionista” che tenta di sradicare tradizioni culturali, territoriali, popolari, per formare l’individuo apolide, senza identità nè relazioni, senza padri nè madri nè madrepatria, perfetto abitante del mondo iper-liquido che piace alle elite dominanti. Avranno per questo, probabilmente, un voto cattolico ben più consistente che in passato… a meno che non si giochino proprio in chiusura il credito acquistato in questi anni.

Il rischio esiste, soprattutto per la Lega: molti cattolici sino a pochi giorni fa orientati per il partito di Salvini, non gradiscono la sua insistenza sulla riapertura delle case chiuse (che pure esistevano anche nella Roma pontificia), e ancora meno l’enorme spazio mediatico concesso alla candidatura di Giulia Bongiorno, su posizioni antitetiche a quelle dei movimenti pro vita e famiglia a partire dal referendum del 2005 sulla procreazione assistita.

La tendenza catto-leghista c’è, dunque, ed è evidente, ma l’ultimo mese sarà decisivo. Lega e Fratelli d’Italia potrebbero motivare ancora più l’elettorato cattolico, spesso tentato dall’astensionismo, e far dimenticare alcune candidature indigeste, accogliendo la “dottrina Gandolfini” (e dei vari movimenti affini, come CitizenGo, Generazione Famiglia ecc.) e cioè ospitando nelle loro liste nomi importanti e riconosciuti del movimento cattolico che ha fatto i Family day…