¿Por qué la masonería se regocijó el 13 de marzo de 2013? Sergio Russo

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Sergio Russo, a quien agradecemos sinceramente, pone a vuestra disposición estas reflexiones sobre la elección del 13 de marzo de 2013, a la luz de Fátima. Vean también lo que escribió Stilum Curiae hace unos años… Disfruten la lectura y divulguen.

§§§

¿POR QUE LA MASONERIA SE REGOCIJO ESE 13 DE MARZO DE 2013?

“Lo que debemos buscar y esperar es un Papa según nuestras necesidades”

(De una instrucción permanente de la Alta Vendita carbonara, 1ª mitad del siglo XIX).

En 2017 apareció un artículo muy interesante en este mismo blog titulado “El amor extraordinario de la masonería por el pontífice: un estudio documenta una ‘primera vez’ histórica“, que, sin embargo, pasó algo desapercibido… Por lo tanto: ¿será oportuno retomarlo hoy?

¡Sí, es precisamente el caso! Porque dicho artículo podrá explicar muchísimos “hechos extraños” que Francisco I ha venido realizando continuamente, precisamente desde esa fecha, en su “acción pastoral”, y que ya ni siquiera los “católicos adultos” son capaces de comprender (véase, a modo de ejemplo, el reciente editorial de Riccardo Cascioli aparecido en la revista Il Timone, con el título Difícil de comprender).

Espero que todos sepan que, si hay dos “organizaciones” antitéticas y en las antípodas -en sus principios, medios y fines-, éstas son la Iglesia Católica y la masonería internacional, ya que esta última tiene como enemigo jurado, por todos los medios para combatir y posiblemente eliminar, justamente la figura del Papa, sucesor de Pedro y vicario de Nuestro Señor.

¡Por lo tanto, de ninguna manera puede haber en absoluta concordia ni menos aún simpatía, entre la Gran Logia y los Sumos Pontífices!

Tanto cierto es esto que, como en este caso precisamente -absurdo (¡pero no tanto!) como paradójico (¡y sin embargo no pasible de ser desmentido…)—, el hecho de que numerosos masones, dispersos por casi todo el mundo, se regocijen por la elección de J. M. Bergoglio: esto debe suscitar serios interrogantes en personas vigilantes y coherentes –y me refiero aquí a todos aquellos acostumbrados a razonar sobre hechos individuales-, además de serias perplejidades:

En consecuencia, comencemos con este increíble resumen:

Tan pronto como fue elegido, Bergoglio recibió los saludos y los elogios de la B’nai B’rith , la poderosa logia judía, fundada en 1843: ésta es una verdadera organización secreta, que sigue a la propia organización masónica, y es en su mayoría desconocida para el público en general, pero ha ejercido, y sigue ejerciendo hasta ahora, una enorme influencia en los acontecimientos mundiales, basta pensar, a modo de ejemplo, que se debe a ella la revolución bolchevique de 1917, que devastó Rusia, expandiendo después su nefasta influencia por todo el mundo, y por la que el mismo zar fue masacrado, junto con su familia, incluidos niños.

, la poderosa logia judía, fundada en 1843: ésta es una verdadera organización secreta, que sigue a la propia organización masónica, y es en su mayoría desconocida para el público en general, pero ha ejercido, y sigue ejerciendo hasta ahora, una enorme influencia en los acontecimientos mundiales, basta pensar, a modo de ejemplo, que se debe a ella la de 1917, que devastó Rusia, expandiendo después su nefasta influencia por todo el mundo, y por la que el mismo zar fue masacrado, junto con su familia, incluidos niños. El mismo día de su elección se envió a Bergoglio un comunicado de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones , en el que el propio Gran Maestre, Ángel Jorge Clavero, saludó al nuevo Pontífice, ex arzobispo y cardenal de Buenos Aires.

, en el que el propio Gran Maestre, Ángel Jorge Clavero, ex arzobispo y cardenal de Buenos Aires. La fecha del sábado 2 de marzo de 2013 (!!), es la fecha de la revista Fenix news, en la que aparece un artículo titulado: “Bergoglio: el Papa en 2 frases”, firmado por Mario Rolleri, grado 33, y en el que se puede ver la foto de Bergoglio como Papa: ¿pero cómo es esto posible? ¡Once días antes de ser elegido!

es la fecha de la revista Fenix news, en la que aparece un artículo titulado: firmado por Mario Rolleri, grado 33, y en el que se puede ver la foto de Bergoglio como Papa: ¿pero cómo es esto posible? ¡Once días antes de ser elegido! El sitio web de la Gran Logia Virtual de Italia (GLVDI) publica un comunicado de prensa, fechado el 13 de marzo de 2013 -también en este caso… ¡qué extrañas coincidencias!– del Gran Maestre Luciano Nistri, sobre la elección del papa Bergoglio: «Roma, 13 de marzo de 2013. La Iglesia Católica ha elegido como Pontífice al jesuita Jorge Mario Bergoglio, que ha tomado el nombre de Francisco. […] Un hombre que viene “casi desde el fin del mundo”, rechazando el manto de armiño y la cruz de oro, sustituida por su cruz de hierro, ha realizado su primer acto tangible. […] Un mensaje que la propia masonería percibe como una clara ruptura con el pasado y que está dirigido a escuchar a los pobres, a los marginados y a los más débiles… Luciano Nistri, Gran Maestre de la GLVDI».

publica un comunicado de prensa, -también en este caso… ¡qué extrañas coincidencias!– del Gran Maestre Luciano Nistri, sobre la elección del papa Bergoglio: «Roma, 13 de marzo de 2013. La Iglesia Católica ha elegido como Pontífice al jesuita Jorge Mario Bergoglio, que ha tomado el nombre de Francisco. […] Un hombre que viene “casi desde el fin del mundo”, rechazando el manto de armiño y la cruz de oro, sustituida por su cruz de hierro, ha realizado su primer acto tangible. […] y que está dirigido a escuchar a los pobres, a los marginados y a los más débiles… Luciano Nistri, Gran Maestre de la GLVDI». Ya al día siguiente de la elección, el Gran Maestre Gustavo Raffi del Gran Oriente de Italia – Palazzo Giustiniani, y que cuenta mucho tanto en Europa como en Estados Unidos, saluda y alaba al nuevo Pontífice, diciendo (¿proféticamente?… y, en todo caso, ¡todos los católicos han podido constatarlo!): « Quizás nada en la Iglesia vuelva a ser igual » (¡sic!).

y que cuenta mucho tanto en Europa como en Estados Unidos, saluda y alaba al nuevo Pontífice, diciendo (¿proféticamente?… y, en todo caso, ¡todos los católicos han podido constatarlo!): « » (¡sic!). El sitio web masónico Fenix news, dirigido por el masón peruano Mario Rolleri, grado 33° (“Logia Luis Heysen Inchaustegui”, Lima) publica, al día siguiente de la elección, un comunicado de la Gran Logia Unida del Líbano: el Gran Maestro Rami Haddad y el Soberano Gran Comendador Jamil Saade, envían sus felicitaciones a Argentina y a las mujeres de la Gran Logia Femenina de Argentina por la elección de Bergoglio… Por lo tanto: ¡los masones peruanos, los masones libaneses y los masones argentinos están encantados con la elección de Bergoglio!

Pocas semanas después de la elección de Bergoglio, en la edición de abril de 2013 del Boletín Masónico Canadiense “The Watermark”, leemos que el nuevo Pontífice se referencia en Internet como un masón que usa signos masónicos.

En una carta a su amigo Massimo Teodori, fechada el 20 de junio de 2013, el Gran Maestre Raffi todavía se muestra lleno de celo y entusiasmo por las acciones y las palabras del papa Francisco… Raffi espera una profunda “reforma” de la Iglesia, obviamente según las coordenadas del pensamiento masónico y secularista. Raffi elogia a Karl Rahner (jesuita) y a su teoría de los “cristianos anónimos” como un “teólogo profundo”… Raffi está en contra de las antiguas liturgias de privilegios y prebendas .

todavía se muestra lleno de celo y entusiasmo por las acciones y las palabras del papa Francisco… Raffi espera Raffi elogia a y a su teoría de los “cristianos anónimos” como un “teólogo profundo”… . En 2013 los periodistas Giacomo Galeazzi y Ferruccio Pinotti publicaron el libro “Vaticano massone”. Galeazzi es un gran “admirador” del papa Francisco, al igual que Andrea Tornielli, corresponsal en el Vaticano y colega de Galeazzi en el periódico turinés La Stampa. Galeazzi-Pinotti escribieron: «En los últimos 30-35 años, varios jesuitas se han interesado positivamente por la masonería, han participado en debates públicos, en conferencias organizadas por el Gran Oriente de Italia, han escrito artículos y libros de pensamiento filosófico sobre la historia de la masonería: en otras palabras, han sido los únicos eclesiásticos que, a pesar de los anatemas y de las diversas excomuniones de la Iglesia de Roma hacia la institución masónica, han tratado de comprender, muy a menudo terminando por compartirlo, su enfoque filosófico».

Nicola Spinello, Vicario Asistente del Gran Maestre de la Comunión de Piazza del Gesù, a la pregunta que le hizo el programa Misterio, emitido el 20 de marzo de 2013, respondió: “¿Cuál es la relación entre los jesuitas y la masonería? Los jesuitas y la masonería siempre han tenido, creo, un gran interés especulativo mutuo…‘. Entonces a la pregunta: “El Papa es argentino, y en Argentina hay una gran tradición masónica, fue arzobispo de Buenos Aires, ¿cree que pudo haber tenido relaciones con la masonería?”, respondió: “Me sorprendería exactamente lo contrario: si no las hubiera tenido. La tradición masónica en Argentina es muy poderosa…‘. Y a otra pregunta del entrevistador afirmó: “ Creo que este Papa es la realización de un plan que se ha querido adoptar desde hace demasiado tiempo… ”.

También el Gran Maestre de Catania, Vincenzo Di Benedetto, jefe de la Gran Logia Serenísima de Piazza del Gesù, a nuestra pregunta precisa “Varias fuentes indican la existencia de Logias Masónicas también en el Vaticano: ¿cree que es posible?”, respondió sin vacilar: “Absolutamente sí, independientemente del nombre utilizado”.

Al periodista Andrea Scanzi, del periódico Il fatto quotidiano“, en 2014 Michela Scolari (la única custodia de las memorias del masón Licio Gelli ), declara que 6-7 años antes, el papa Francisco (entonces cardenal Bergoglio) visitó a Licio Gelli en Villa Wanda en Arezzo. Gelli, jefe de la famosa logia P2, masón con excelentes conexiones con la masonería y la clase política argentina de los años 70 y 80. A Scolari, Gelli le reveló que conocía a Bergoglio desde 1973, cuando Gelli era ministro plenipotenciario argentino y un gran amigo de Perón.

del periódico Il fatto quotidiano“, en 2014 Michela Scolari (la única custodia de las memorias del masón ), declara que 6-7 años antes, el masón con excelentes conexiones con la masonería y la clase política argentina de los años 70 y 80. A Scolari, El 25 de agosto de 2014, en el sitio web de la masonería brasileña, Grande Oriente do Brasil, el masón Barbosa Nunes elogia al papa Francisco porque está construyendo una nueva Iglesia … (Sí, tal como lo vio hacer la beata Ana Catalina Emmerich: “… Una nueva iglesia: grande, extraña y extravagante!).

el masón Barbosa Nunes elogia al … (Sí, tal como lo vio hacer la beata Ana Catalina Emmerich: “… Una nueva iglesia: grande, extraña y extravagante!). El 9 de abril de 2015 Mario Rolleri informó en Fenix news sobre la entrevista concedida por Nicolás Orlando Breglia, Gran Maestro de la Gran Logia Argentina: ¡Breglia también está convencido de que el papa Francisco está levantando las banderas de la masonería!

¿Qué dicen, puede ser suficiente? (pero en ese artículo citado anteriormente hay mucho más material que el que informé aquí), y por lo tanto concluyo con esta última “joya”: “En una entrevista publicada en línea en noviembre de 2015 en “In-Sight: Independent Interview-Based Journal”, el masón canadiense y ex policía Jerry W. Kopp (Gran Logia de Alberta AF&AM) afirma que el papa Benedicto odiaba a los masones incluso antes de convertirse en Papa, mientras que el papa Bergoglio parece diferente… Aunque admite que aún no conoce la posición del papa Francisco sobre la masonería, Kopp dice que, a juzgar por cómo habla y piensa Francisco, está convencido de que probablemente los masones estarán perfectamente en línea con el papa Francisco. En cualquier caso, añade Kopp, ¡al papa Benedicto no le gustaban los masones!”.

¿Ahora queremos hacer el clásico “dos más dos es igual a cuatro”?

Por lo tanto, al papa Benedicto no le gustaba la masonería, mientras que el “papa Francisco” parece estar naturalmente inclinado a ella…

Ahora bien, como “no se puede servir a dos señores”, por la “contradicción que no lo permite”, como diría Dante… ¿Cuál de los dos, entonces, es el verdadero Papa: Benedicto, un humilde trabajador en la Viña del Señor, o Francisco, heraldo de la fraternidad universal?

Todos en conciencia se deben dar la respuesta…

Así es… ¡qué les parece!

Sergio Russo

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 29 de enero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/2025/01/29/perche-la-massoneria-esulto-il-13-marzo-2013-sergio-russo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

