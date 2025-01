Perché la Massoneria Esultò il 13 Marzo 2013? Sergio Russo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Sergio Russo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’elezione del 13 marzo 2013, alla luce di Fatima. Vedete anche che cosa scriveva Stilum Curiae qualche anno fa…Buona lettura e diffusione.

PERCHÉ LA MASSONERIA HA ESULTATO QUEL 13 MARZO 2013?

“Ciò che noi dobbiamo cercare e attendere è un Papa secondo i nostri bisogni.”

(Da un’istruzione permanente dell’Alta Vendita carbonara, 1a metà sec. XIX).

Nel 2017 comparve, su questo stesso blog, un articolo molto interessante intitolato “L’amore straordinario della massoneria per il pontefice: uno studio documenta una storica ‘prima volta’”, che però passò alquanto inosservato… Pertanto: sarà oggi il caso di riprenderlo?

Sì, è proprio il caso! Poiché detto articolo riuscirà a spiegare tantissimi “fatti strani” che Francesco I compie di continuo, appunto da quella data, nel suo “agire pastorale”, e che neanche i “cattolici adulti” riescono più a comprendere (vedi, a titolo d’esempio, il recente editoriale di Riccardo Cascioli, comparso sulla rivista Il Timone, dal titolo Difficile capire).

Io spero bene che tutti sappiano che, se vi sono due “organizzazioni” antitetiche e agli antipodi fra loro – nei propri principi, mezzi e fini – queste sono la Chiesa Cattolica e la Massoneria internazionale, poiché quest’ultima ha per nemico giurato, con ogni mezzo da combattere e possibilmente eliminare, la figura del papa appunto, successore di Pietro e vicario di Nostro Signore.

Dunque, non vi può essere in alcun modo assolutamente, concordia né tantomeno simpatia, fra la grande Loggia ed i Sommi Pontefici!

Tant’è vero che, come in questo caso appunto – assurdo (ma mica tanto!) quanto paradossale (e tuttavia non passibile di smentita…) – il fatto che numerose massonerie, sparse un po’ ovunque nel mondo, si felicitino per la elezione di J.M. Bergoglio: ciò deve suscitare nelle persone vigili e coerenti – e mi riferisco qui a tutti coloro abituati a ragionare sui singoli fatti – dei gravi interrogativi, oltreché serie perplessità:

Cominciamo quindi con questa incredibile carrellata:

Appena eletto, Bergoglio riceve gli auguri e le lodi dal B’nai B’rith , la potentissima loggia ebraica, nata nel 1843: è questa una vera e propria organizzazione segreta, che ricalca la stessa organizzazione massonica, ed è per lo più sconosciuta al grande pubblico, ma ha esercitato, ed esercita tuttora, un’influenza enorme sugli avvenimenti mondiali, basti pensare, a titolo d’esempio, che si deve ad essa la rivoluzione bolscevica del 1917, che sconvolse la Russia, espandendo poi la sua nefasta influenza nel mondo intero, e per cui lo stesso Zar venne trucidato, assieme alla sua famiglia, bambini compresi.

dal , la potentissima loggia ebraica, nata nel 1843: è questa una vera e propria organizzazione segreta, che ricalca la stessa organizzazione massonica, ed è per lo più sconosciuta al grande pubblico, ma ha esercitato, ed esercita tuttora, un’influenza enorme sugli avvenimenti mondiali, basti pensare, a titolo d’esempio, che si deve ad essa la del 1917, che sconvolse la Russia, espandendo poi la sua nefasta influenza nel mondo intero, e per cui lo stesso Zar venne trucidato, assieme alla sua famiglia, bambini compresi. Lo stesso giorno della sua elezione viene trasmesso a Bergoglio un comunicato della Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones , in cui il Gran Maestro in persona, Angel Jorge Clavero, saluta il nuovo Pontefice, già arcivescovo e cardinale di Buenos Aires.

, in cui il Gran Maestro in persona, Angel Jorge Clavero, già arcivescovo e cardinale di Buenos Aires. Porta la data di sabato 2 marzo 2013 (!!!), la rivista Fenix news, nella quale compare un articolo dal titolo: “Bergoglio: el Papa en 2 frases” , a firma di Mario Rolleri, 33°, e in cui si vede la foto di Bergoglio già papa: ma come è possibile questo? Ben undici giorni prima che sia eletto!

la rivista Fenix news, nella quale compare un articolo dal titolo: , a firma di Mario Rolleri, 33°, e in cui si vede la foto di Bergoglio già papa: ma come è possibile questo? Ben undici giorni prima che sia eletto! Il website della Gran Loggia Virtuale d’Italia (GLVDI) pubblica un comunicato, datato 13 marzo 2013 – anche in questo caso… quali stranissime coincidenze! – del Gran Maestro Luciano Nistri, sull’elezione di Papa Bergoglio: «Roma, 13 Marzo 2013. La Chiesa cattolica ha scelto come Pontefice il gesuita Jorge Mario Bergoglio, che ha assunto il nome di Francesco. […] Un uomo che viene “quasi dalla fine del mondo”, rifiutando il manto di ermellino e la croce d’oro, sostituita dalla sua croce di ferro, ha compiuto il suo primo atto tangibile. […] Un messaggio che la Massoneria stessa percepisce come netta rottura dal passato e che è rivolta all’ascolto dei poveri, degli emarginati e dei più deboli… Luciano Nistri, Gran Maestro GLVDI.»

pubblica un comunicato, – anche in questo caso… quali stranissime coincidenze! – del Gran Maestro Luciano Nistri, sull’elezione di Papa Bergoglio: «Roma, 13 Marzo 2013. La Chiesa cattolica ha scelto come Pontefice il gesuita Jorge Mario Bergoglio, che ha assunto il nome di Francesco. […] Un uomo che viene “quasi dalla fine del mondo”, rifiutando il manto di ermellino e la croce d’oro, sostituita dalla sua croce di ferro, ha compiuto il suo primo atto tangibile. […] e che è rivolta all’ascolto dei poveri, degli emarginati e dei più deboli… Luciano Nistri, Gran Maestro GLVDI.» Già il giorno dopo all’elezione, il Gran Maestro Gustavo Raffi del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, e che conta molto sia in Europa che negli Usa, saluta e loda il nuovo Pontefice, dicendo (profeticamente?… e comunque tutti i cattolici lo hanno potuto constatare!): « Forse nella Chiesa nulla sarà più come prima .» ( sic! )

e che conta molto sia in Europa che negli Usa, saluta e loda il nuovo Pontefice, dicendo (profeticamente?… e comunque tutti i cattolici lo hanno potuto constatare!): « .» ( ) Il sito massonico Fenix news , diretto dal massone peruviano Mario Rolleri 33° ( “Logia Luis Heysen Inchaustegui”, Lima) pubblica, all’indomani della elezione, un comunicato della Gran Loggia Unita del Libano : il Gran Maestro Rami Haddad e il Sovrano Gran Commendatore Jamil Saade, inviano le loro felicitazioni all’Argentina e alle donne della Gran Loggia Femminile d’Argentina per l’elezione di Bergoglio… Pertanto: massoni peruviani, massoni libanesi e massoni argentine sono lieti dell’elezione di Bergoglio!

, diretto dal massone peruviano Mario Rolleri 33° ( Lima) pubblica, all’indomani della elezione, un comunicato della : il Gran Maestro Rami Haddad e il Sovrano Gran Commendatore Jamil Saade, inviano le loro felicitazioni all’Argentina e alle donne della per l’elezione di Bergoglio… Pertanto: Poche settimane dopo l’elezione di Bergoglio, nel numero di aprile 2013 della Newsletter massonica canadese “The Watermark”, leggiamo che il nuovo Pontefice su internet è addirittura indicato come un massone che usa segni massonici …

leggiamo che il nuovo Pontefice su internet … In una lettera all’amico Massimo Teodori, in data 20 giugno 2013, il Gran Maestro Raffi si mostra ancora pieno di zelo e di entusiasmo per atti e parole di Papa Francesco… Raffi auspica una profonda “riforma” della Chiesa, ovviamente secondo le coordinate del pensiero massonico e laicista. Raffi elogia come “profondo teologo” Karl Rahner (gesuita) e la sua teoria dei “cristiani anonimi”… Raffi è contro antiche liturgie di privilegi e prebende .

si mostra ancora pieno di zelo e di entusiasmo per atti e parole di Papa Francesco… Raffi auspica Raffi elogia come e la sua teoria dei “cristiani anonimi”… . Nel 2013 i giornalisti Giacomo Galeazzie Ferruccio Pinotti pubblicano il libro “Vaticano massone”. Galeazzi è un grande “fan” di Papa Francesco, come lo è pure Andrea Tornielli, vaticanista e collega di Galeazzi al giornale “La Stampa” di Torino. Galeazzi-Pinotti scrivono:

“Negli ultimi 30-35 anni diversi gesuiti si sono interessati in senso positivo alla massoneria, hanno partecipato a dibattiti pubblici, a convegni organizzati dal Grande Oriente d’Italia, hanno scritto articoli e libri sul pensiero filosofico sulla storia della massoneria : in altre parole, sono stati gli unici ecclesiastici che, nonostante gli anatemi e le varie scomuniche della Chiesa di Roma nei confronti dell’istituzione massonica, hanno cercato di capirne, finendo molto spesso per condividerla, l’impostazione filosofica.

Nicola Spinello, Gran maestro aggiunto vicario della comunione di Piazza del Gesù, alla domanda postagli dalla trasmissione Mistero, andata in onda il 20 marzo 2013 rispondeva: ‘Che rapporto c’è tra i gesuiti e la massoneria? Gesuiti e massoneria hanno da sempre avuto credo un grande interesse vicendevole speculativo…’. Poi alla domanda: ‘Il papa è argentino, e in Argentina c’è una grande tradizione massonica, lui è stato arcivescovo di Buenos Aires, pensa che può aver avuto rapporti con la Massoneria?’ ha risposto: ‘Mi stupirebbe esattamente il contrario: se non li avesse avuti. La tradizione massonica in Argentina è potentissima…’. E a un’altra domanda dell’intervistatrice affermava: ‘ Credo che questo papa sia la realizzazione di un disegno che da troppo tempo voleva essere adottato… ’

Anche il Gran maestro catanese Vincenzo Di Benedetto, capo della Gran Loggia serenissima di Piazza del Gesù, alla nostra precisa domanda: ‘Varie fonti indicano l’esistenza di Logge massoniche anche in Vaticano: lo ritiene possibile?’ ha risposto senza esitazione: ‘Assolutamente sì, a prescindere dalla denominazione utilizzata’.”

Al giornalista Andrea Scanzi del giornale “Il fatto quotidiano”, nel 2014 Michela Scolari (unica depositaria delle memorie del massone Licio Gelli ), dichiara che 6-7 anni prima, Papa Francesco (allora Cardinal Bergoglio) visitò Licio Gelli a Villa Wanda di Arezzo. Gelli, capo della famosa loggia P2, massone con ottimi agganci con la massoneria e la classe politica argentina negli anni ’70-’80. Alla Scolari, Gelli ha rivelato di conoscere Bergoglio dal 1973, quando Gelli era Ministro Plenipotenziario argentino e grande amico di Peron.

del giornale “Il fatto quotidiano”, nel 2014 Michela Scolari (unica depositaria delle memorie del massone ), dichiara che 6-7 anni prima, massone con ottimi agganci con la massoneria e la classe politica argentina negli anni ’70-’80. Alla Scolari, Il 25 agosto 2014, sul website della Massoneria brasiliana, Grande Oriente do Brasil, il massone Barbosa Nunes elogia Papa Francesco perché sta costruendo una nuova Chiesa … ( Sì, proprio come lo vide fare la Beata Anna Caterina Emmerich: “… una nuova chiesa: grande, strana e stravagante !).

il massone Barbosa Nunes elogia … ( !). Il 09 aprile 2015, Mario Rolleririporta su Fenix news l’intervista concessa da Nicolas Orlando Breglia, Gran Maestro della Gran Loggia di Argentina: anche Breglia è convinto che papa Francesco sta levando in alto i vessilli della Massoneria!

Che dite, può essere abbastanza? (ma in quell’articolo succitato vi è molto più materiale di quello da me qui riportato), e perciò concludo con quest’ultima “chicca”:

“In un’intervista pubblicata on-line nel novembre 2015 su “In-Sight: Independent Interview-Based Journal” il massone ed ex poliziotto canadese Jerry W. Kopp (Grand Lodge of Alberta AF&AM) afferma che Papa Benedetto detestava i massoni anche prima di diventare Papa, mentre invece Papa Bergoglio sembra diverso… Pur ammettendo di non conoscere ancora la posizione di Papa Francesco sulla Massoneria, però Kopp dice che a giudicare da come Francesco parla e pensa, egli è convinto che probabilmente i massoni saranno perfettamente in linea con Papa Francesco. In ogni caso, aggiunge Kopp, a Papa Benedetto non piacevano i massoni!”

Vogliamo adesso fare il classico “due più due uguale quattro”?

A papa Benedetto quindi non piaceva la massoneria, mentre “papa Francesco” sembra esservi invece naturalmente portato…

Ora, siccome “non si può servire due padroni”, a motivo della “contraddizione che nol consente”, come direbbe Dante… Chi dei due, dunque, è vero papa: Benedetto, un umile lavoratore della Vigna del Signore, oppure Francesco, araldo della fratellanza universale?

Ognuno in coscienza si dia la risposta…

Così è… se vi pare!

Sergio Russo

