Favola Breve per Musi Lunghi. Cosa Fa davvero Bergoglio, e perchè. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta, a cui va un grande grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su Jorge Mario Bergoglio. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: FAVOLA BREVE PER MUSI LUNGHI. COSA FA DAVVERO BERGOGLIO – E PERCHÉ

Il siparietto di Bergoglio tondo come Obelix che accantona il discorso di nove pagine perché lo stomaco gli brontola, umilia pubblicamente Paolo Ruffini e gigioneggia col pubblico di prefiche ridanciane, mi suggerisce qualche divagazione sul tema “comunicazione” tanto caro a Sua Enormità. La mesta piéce comica segue – o precede di poco – il tweet sui comunicatori che debbono comunicare speranza, e magari promuovere l’auto-agiografia del papa dall’omonimo titolo. In attesa di ricevere il libro in omaggio con un etto di cinghiale salmistrato alla Coop, proviamo ad osservare l’episodio col giusto distacco inserendolo in un quadro più ampio.

La povertà di mezzi intellettuali e spirituali del baldo porteño ha fatto sì che fin dal primo giorno egli abbia puntato tutto non sulla comunicazione ma sulla narrazione, il famigerato story-telling (nel tweet, Bergoglio parla di hopetelling: dove osano le aquile), vale a dire un onestissimo contar balle. Il passaggio dalla comunicazione alla narrazione è un fatto relativamente recente e merita un sunto per i più distratti: mentre nella comunicazione il tema di fondo è descrivere l’oggetto esistente, la narrazione fabbrica il soggetto inesistente.

In termini meno alati: la comunicazione si preoccupava di far sapere agli ignoranti quanto fossero buone le fettuccine alle rigaglie di pollo di mia nonna. La narrazione ignora completamente le fettuccine – per quanto buone, sono un piatto di pasta – e si concentra su quel tesoro di mia nonna. La vecchia è schiantata di ictus nel 1993 e non credo abbia mai cucinato un piatto di fettuccine in vita sua, ma chi vuoi che si prenda la briga di indagare? L’importante è beatificare la nonna, non le fettuccine. Fatto ciò, che la pasta di nonna sia edibile o meno è del tutto irrilevante: il popolo bue manderà giù tutto senza fiatare, pagando qualsiasi prezzo in ossequio alla vanità del narratore.

Alcuni punti centrali del siparietto, e al tempo stesso marginali, che inquadrano ancora meglio il tema: Bergoglio ignora completamente quanto sono lunghi i suoi sproloqui prima di salire sul palco dell’Aula Nervi, oppure ignora il contenuto stesso degli sproloqui perché non sono farina del suo sacco? Abbiamo un papa, o presunto tale, che legge il gobbo come una signorina buonasera? Il paragone non è a capocchia: il nostro si è prodotto nel lancio dell’intervista che Fazziofabbio ha fatto ieri sera a Edith Brück sul Nove: ai primi cento telespettatori un set di lamette da vene e una marmellata di arance e sottilette da consumare su ostie imburrate attendendo la fine. Uno spettacolo sconsolante. Queste sarebbero le domande da farsi.

Ma appunto è Bergoglio o chi per lui il centro del cosmo e della storia. Tempo fa mi capitava di incrociare in metropolitana diverse modelline per la Milano Fashion Week. Ciò che mi colpiva era l’assoluta assenza di fascino e bellezza: visi e corpi talmente neutri da giustificare in pieno il termine francese che le indica, mannequin. Bergoglio è questo: una colossale tabula rasa, una sindrome da foglio bianco, un vuoto a rendere. È l’archetipo dell’ego transumano caro al papa del globalismo Klaus Schwab: il nulla da decorare con questa o con quella fisima. Lo scopo non è comunicare il papa, ciò che dice, ciò che fa, ma narrare Bergoglio.

Il papa ha un languorino? Muoia Sansone con tutti i Filistei, il protocollo, il Giubileo, ogni cosa. Questo è il secondo aspetto triviale del siparietto: nove pagine sono molte, specie se dense di aria fritta come le encicliche e le esortazioni apostoliche alle quali il nostro ci ha abituato, rimane il fatto che se una figura di quello spessore ha delle cose da dire, le dovrebbe dire anche sotto le bombe. È, o dovrebbe essere, roba sua. Ma Bergoglio è più interessato ai bomboloni, a giudicare dalla stazza (e dalla míse) da scaldabagno.

Bergoglio è, come già detto , minimamente interessato alla Chiesa, al Cattolicesimo, al papato stesso, all’uopo ridotto ad amplificatore del suo ego distorto e malleabile. Addirittura sfrutta il Giubileo della Comunicazione ( dove chiede la liberazione dei giornalisti detenuti in giro per il mondo, garanti secondo lui della nostra libertà : dite la verità, non ve ne eravate accorti sulla pandemia, sulla guerra in Ucraina e sul genocidio di Gaza) per umiliare i suoi stessi servitori come il povero Ruffini. E qui sta il punto: a Bergoglio non interessa nulla della comunicazione – tanto è vero che incespica e straparla a tutta randa – perché ha puntato tutto sulla narrazione. Di sé.

Questo il papa ridens lo ha sempre fatto con rigore esemplare. Le ciliegine sulla torta – che avrà già spazzolato – sono l’autoagiografia e queste intemerate contro la comunicazione vaticana. Il modo untuoso, dolciastro e claudicante con cui affronta questioni gravissime cozza col linguaggio e la prossemica che usa verso se stesso: di terrificante chiarezza. Gli va riconosciuta, credo, la peculiare abilità nel suscitare nell’altro il riflesso di sé che desidera ammirare: odiato dai cattolici autentici, seguito dai cattolici ovini, amato da tutti gli altri. Nel complesso, ignorato come il tappetino dell’auto.

Bergoglio è il nuovo Prometeo che invece del fuoco porta agli uomini orsetti gommosi. È Ulisse davanti a Polifemo che gli domanda chi sia, e ingannandolo risponde: “Io sono il papa”. Cioè Nessuno.

