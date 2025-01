Liturgia, Ideologia e il Processo alle Intenzioni di Bergoglio. Per Proibire Ciò che Attrae alla Chiesa…A.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nsotro blog, A-S-, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su

quanto scritto da Jorge Mario Bergoglio nella sua più recente autobiografia. Buona lettura e condivisione.

Pare che nella nuova autobiografia pontificia (“Spera” pubblicata questo martedì) si trovi questo passaggio di Papa Francesco nel quale afferma di aver limitato la messa tradizionale (la messa in latino) perché è “malsano che la liturgia si trasformi in ideologia”.

Continua il Papa che questa sarebbe una sorta di “rigidità” che ritorna ogni secolo all’interno della Chiesa.

A parte il fatto che proibire che si celebri un rito che ha a che fare con la tua tradizione etichettandolo come malsano e quindi facendo capire che sono degli squilibrati coloro che lo celebrano (o che vi partecipano), a che pro prevederne l’autorizzazione?

Dovresti proibirlo punto e basta. Cosa diventerebbe quel rito autorizzato (da un Dicastero Vaticano) in un’ottica di questo tipo?

Come una specie di campo giochi/zona franca per gente fissata o rinc*gli*nita?

Ma se uno è squilibrato lo porti in manicomio al limite, ma certamente non gli fai fare il prete.

Ma poi questa di Francesco non era la nuova Chiesa che accoglie “tutti, tutti, tutti” e nella quale nessuno doveva essere escluso?

Allora qualcuno c’è che viene escluso…

E quale sarebbe la motivazione? Il fatto che la loro liturgia sarebbe una ideologia.

Dobbiamo dedurre sia la “stessa” rigidità che ha portato nel corso della storia della Chiesa a mandare la gente al rogo?

E chi mi esclude che chi si attiene alla moderna liturgia non lo faccia con questa stessa finalità?

Dov’è il discrimine e come si fa a capire?

Perché se cominciamo a giudicare le intenzioni direi che non siamo messi proprio benissimo…

Ma torniamo al passaggio della liturgia che si trasforma in ideologia.

Come può una liturgia trasformarsi in ideologia?

«La liturgia può trasformarsi in ideologia quando perde la sua dimensione spirituale e trascendente, diventando uno strumento per promuovere un’agenda personale, culturale o politica.

Per evitare che la liturgia diventi ideologica, è fondamentale preservare il suo senso di sacralità e mistero, riconoscendo che essa è un dono di Dio per condurci a Lui, non uno strumento per affermare le nostre idee».

Qui non stiamo parlando di qualcuno che decide di formare un gruppo politico.

Ma del fatto che durante una celebrazione si possa usare il rito che la Chiesa per molto tempo ha sempre usato per diventare, tra l’altro, anche quella che è oggi.

E’ come proibire i costumi di una famiglia dalla devozione dei membri della famiglia stessa.

Certo che si possono sempre nascondere delle patologie dietro di essa, ma che senso ha usare quei termini?

O c’è dell’altro?

Perché se i partecipanti alle funzioni nelle parrocchie fossero in continuo aumento (e i contributi finanziari fioccassero) non si capisce il motivo di “perdere tempo” con quisquilie di questo tipo.

Il sospetto invece viene perché pare sia proprio per il motivo opposto.

Si pensa davvero di riportare “gli infedeli” in chiesa proibendo qualcosa che attira invece sempre più giovani?

