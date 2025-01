Bestiario di Gaza. Firmato l’Accordo; ma il Massacro dei Civili e dei Giornalisti Continua fino all’Ultimo Minuto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento raccolto su Internet relativo all’accordo di tregua che dovrebbe andare in vigore alle 12 di domenica fra Israele e Hamas. Il primo elemento è un post su Instagram di Jewish Voice for Peace, il cui impegno e coraggio non potrà mai essere abbastanza lodato.

Mentre si diffondeva la notizia di un imminente accordo di cessate il fuoco, il governo israeliano ha intensificato i suoi attacchi contro i palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Dall’annuncio del cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha ucciso almeno 87 palestinesi.

Questo è orribile. Purtroppo è anche quello di cui i palestinesi avevano avvertito. L’esercito israeliano generalmente aumenta i suoi attacchi giorni e ore prima che venga attuato un cessate il fuoco, e questa volta non è diverso.

Mentre i palestinesi di Gaza attendono con ansia una pausa per la campagna genocida del governo israeliano affinché possano accedere a cibo e medicine, valutare la vera portata della devastazione, piangere la vita di coloro che sono uccisi, riunirsi con i familiari e iniziare a ricostruire le loro case, sono ancora sotto la minaccia di Bombardamenti israeliani.

Nelle ultime 24 ore, l’esercito israeliano ha continuato a prendere di mira gli operatori sanitari e ha concentrato i suoi attacchi aerei sul Nord di Gaza e sulla città di Jenin nella Cisgiordania occupata. Le squadre di soccorso a Gaza stanno lavorando instancabilmente per recuperare i corpi degli assassinati: “Dalla mattina ad oggi, non abbiamo smesso di lavorare. ”

Questi prossimi giorni prima che venga attuato un cessate il fuoco potrebbero essere tra i più sanguinosi degli ultimi 15 mesi. Dobbiamo tenere tutti gli occhi su Gaza e sulla Cisgiordania occupata. Sta a noi continuare a organizzarci per un embargo sulle armi degli Stati Uniti e la fine dei finanziamenti militari al governo israeliano.

Il nostro governo ha permesso all’esercito israeliano di emanare un genocidio contro i palestinesi a Gaza. Nonostante le parole vuote di politici come Blinken, Biden e Trump, che si prendono tutti il merito di un cessate il fuoco e pretendono di sostenere l’accordo, il governo degli Stati Uniti continua a inviare armi al governo israeliano, armi che continua a usare nei suoi attacchi in corso contro i palestinesi.

La nostra richiesta rimane la stessa: che gli USA smettano di armare Israele. Embargo sulle armi ora.

***

Era sopraffatto dalla gioia, felice della possibilità che la guerra finisse, ma israhell uccide fino all’ultimo momento.

Ci ha chiesto di pregare affinché l’accordo venisse completato, scherzando sul fatto che i suoni dei cuori della gente di Gaza potevano essere uditi in tutte le parti di Palestina dalla gioia.

Era uno dei migliori giovani di Gaza. Riposa in pace .

رحمك الله يا احمد.

@a7mhisham non è un numero. 💔🥺 RIP insieme a tutti i martiri di Gaza.

***

JENIN, TERRITORI OCCUPATI PALESTINESI

Non c’è pace in Cisgiordania, dove la guerra silenziosa di Israele continua a mietere vittime.

Per Jenin sono state 24 ore di sangue: in due distinti attacchi aerei i droni di Tel Aviv hanno ucciso 12 persone e ferito numerose altre.

Ieri, martedì 14 gennaio, tre missili israeliani hanno preso di mira un gruppo di giovani palestinesi riuniti fuori da una casa, nella città già stretta da oltre quaranta giorni nell’assedio dell’Autorità Palestinese. Solamente nella giornata di ieri sono sei i palestinesi uccisi, tra i quali un ragazzino di 15 anni e tre fratelli colpiti davanti alla loro casa.

Al nostro passaggio, il sangue era ancora fresco sul cemento, i buchi dei missili ben visibili a due metri dalla porta della famiglia stretta in lutto.

Centinaia di persone si sono radunate per accompagnare i corpi al cimitero del campo rifugiati di Jenin, mentre la città si è chiusa in uno sciopero generale, una protesta silenziosa contro l’ennesimo massacro.

Nemmeno si era finito di piangere i sei morti che, ieri sera, un altro attacco aereo ha centrato due case nel campo rifugiati, mentre tutti aspettavano l’annuncio imminente del cessate il fuoco.

Sono almeno altri sei i morti, numerosi i feriti tuttora in condizioni critiche.

Continua sul nostro sito: Lindipendente.online

La dottoressa Hala Abu Ahmed ha lavorato instancabilmente per 15 mesi, curando le ferite più terribili che gli operatori sanitari abbiano mai visto. Era con la sua famiglia e stava festeggiando la notizia del cessate il fuoco prima che l’occupazione li bombardasse tutti nella loro casa. Porre fine all’occupazione.

***

E a questo collegamento potete vedere il direttore di The Grayzone, il giornalista Max Blumenthal, mentre interviene alla conferenza stampa di Blinken.

***

Poi c’è questo post di Inside Over. Nel suo Tweet James Wood diceva: nessun cessate il fuoco, nessun accordo, nessun perdono.

L’attore e produttore di Hollywood James Wood, che ha più volte sostenuto la guerra di Israele contro i palestinesi di Gaza, è scoppiato a piangere durante un’intervista alla Cnn dopo che la sua villa a Los Angeles è bruciata durante gli incendi imperversati nel sud della California.

Wood aveva scritto in un post su X: “Nessun cessate il fuoco, nessun compromesso. Nessun perdono” e aveva usato l’hashtag #killthemall (uccideteli tutti).

Il poete palestinese Mosab Abu Toha si è rivolto si è rivolto a Woods in una lettera pubblicata su X:

“Quando la nostra casa è stata bombardata il 28 ottobre 2023, non avevo una casa o un posto sicuro dove andare. Non sono stato in grado di tornare alle rovine della mia casa perché la mia città è occupata. (…) Un mio amico che ci aiutava a raccogliere ciò che potevamo trovare rimasto dei libri è stato ucciso a gennaio 2024. Si chiamava Ma’rouf Al-Ashqar. Aveva una voce dolce ed era un avido lettore di letteratura russa, in particolare di Dostoevskij. Questo ti dà fastidio? La casa di mia zia è stata bombardata nell’ottobre 2024. Sua figlia è stata uccisa insieme ad altre 15 persone, molte delle quali sono ancora sotto le macerie. Questo ti dice qualcosa? Come ti permetti ora di andare in televisione a piangere?”

#jameswoods #karma #gaza #hollywood

***

Il merito dell’accordo? Biden ha cercato di prendere il merito, ma gli arabi dicono che l’inviato di Trump ha mosso Netanyahu in un incontro più di quanto Biden ha fatto in tutto l’anno.

***

E infine questo post di Inside Over sulla vergognosa decisione del Congresso USA (i cui membri sono in grandissimo numero finanziati dall’AIPAC la lobbry di pressione filoisraeliana, sulla Corte Penale Internazionale.

l Congresso degli Stati Uniti ha appena approvato un pacchetto di regole in cui spicca una controversa norma volta a proteggere Netanyahu da azioni legali internazionali, tra cui i mandati d’arresto e le accuse mosse dalla Corte Penale Internazionale (CPI), che gli Stati Uniti non riconoscono non avendo sottoscritto lo Statuto di Roma.

Il testo specifica l’imposizione di sanzioni contro qualsiasi tentativo da parte della CPI-ICC di investigare, arrestare o processare persone protette dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, con un focus particolare su Netanyahu. Le sanzioni riguarderebbero i membri della stessa Corte.

Il pacchetto di regole del Congresso approvato è un insieme di norme e procedure adottate dalla Camera all’inizio di ogni nuovo legislatura (ogni due anni) per stabilire come operare. Per il Congresso Usa pare quindi fosse una priorità quella di proteggere il primo ministro israeliano.

Il fatto che gli Usa votino per sanzionare la Corte Penale Internazionale è molto significativo: gli Usa, come Israele, non riconoscono infatti la Corte Penale Internazionale. L’unico senso ravvisabile nella norma appena votata è quello dell’ennesimo favore (per dirla con un eufemismo) alla persona di Netanyahu…

Leggi l'articolo di @robertovivaldelli

§§§

