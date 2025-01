La “Chiesa” di Bergoglio, la Chiesa Cattolica e il Regina Coeli di Los Angeles. Joachim Heimerl.

La “Chiesa bergogliana” è (ancora) la Chiesa cattolica?

Di P. Joachim Heimerl von Heimthal

Ci sono frasi che ti rimangono impresse e alle quali pensi a lungo. La maggior parte delle volte si tratta di frasi che non ti aspettavi, e spesso sono quelle che ti spiegano il mondo. Molto spesso queste frasi non sembrano niente di speciale all’esterno e talvolta provengono da qualcuno da cui non ti aspetteresti che dicesse una frase del genere.

Nelle ultime settimane ho pensato a una frase dell’arcivescovo Viganò, che poco prima di Natale ha detto che la “Chiesa bergogliana” non è più la Chiesa cattolica.

Lo confesso: questa frase è straordinaria e affascinante, e la cosa scioccante è che è profondamente vera, perché ciò che stiamo vivendo sotto Papa Francesco non è altro che l’instaurazione di una neo-chiesa che sta minando le fondamenta della Chiesa cattolica. La Chiesa mette in dubbio la rivelazione divina.

Ci sono dozzine di esempi di questo, ed è noioso ripeterli ancora e ancora. Lo schema di fondo dietro tutto è sempre lo stesso: Francesco è il primo papa che crede di stare al posto di Dio e di poter quindi dare una nuova forma alla Chiesa di Cristo.

Con la nomina di una religiosa a “prefetto” di un dicastero vaticano, ciò è avvenuto ancora una volta, e in modo significativo, tra il plauso (soprattutto) dei nemici (interni) della Chiesa. – Ricordiamo: Fa parte del deposito – immutabile (!) – della fede che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa una struttura gerarchica sulle spalle degli apostoli.

Ciò significa che ogni funzione di leadership della Chiesa è legata alla ricezione del sacramento dell’Ordine e non, come sostiene Francesco, a una banale “commissione” del Papa. Anche il Papa non può sostituire i sacramenti né abolire la costituzione sacramentale della Chiesa. Al contrario: ad essi è e resta vincolato, e per questo non può nominare “prefetti” i laici.

Se lo fa, come Francesco, mette in discussione la Chiesa nel suo insieme. – No, cattolico non è quello che al momento viene in mente a un singolo papa, ma cattolico è solo quello che tutti i papi hanno insegnato concordemente.

Ma Francesco è ormai molto lontano da questo, e non è affatto la prima volta.

Non è affatto facile per me essere d’accordo con Mons. Viganò, e penso che lui stesso non si sia reso la vita facile con la sua affermazione. Tuttavia, resta qui una domanda cruciale: se la “Chiesa bergogliana” non è più la Chiesa cattolica, allora dov’è finita la Chiesa cattolica? O per dirla in altro modo: lo spirito cattolico nel frattempo è completamente scomparso?

Ho trovato la risposta sorprendente a questa domanda qualche giorno fa quando ho visto un video girato durante il disastro dell’incendio a Los Angeles. In esso, una famiglia cantava “Regina Coeli” sulle ceneri della loro casa bruciata, e io pensavo tra me: “Sì, quella e nient’altro è la vera Chiesa, questa è la Chiesa cattolica, e questo è esattamente l’aspetto della sua fede incrollabile e immutabile”.

Mentre il Papa stesso scuote le fondamenta della Chiesa, la Chiesa di Cristo esiste laddove i sacramenti sono (ancora) validamente celebrati e dove ciò che la Chiesa ha insegnato in ogni tempo è fermamente creduto e testimoniato.

Certo, è doloroso vivere in questo paradosso, ma è senza dubbio uno dei segni che Cristo stesso ci ha annunciato prima della sua venuta. E solo in questo senso l’apostasia generale sotto Francesco è un segno profetico – e una delle ultime prove per la Chiesa.

Ma cosa succederà dopo Francesco? C’è qualche speranza che il prossimo Papa annulli le aberrazioni del Papa attuale e restauri la Chiesa devastata?

Non credo che sarà così. Francesco ha costantemente nominato eretici e apostati vescovi e cardinali, assicurando così il suo corso distruttivo. Allo stesso tempo, sul suo fatidico pontificato è stato detto tutto.

Veramente: “cattolico” non è certamente “francescano” e non lo sarà mai. Anzi: prima o poi canteremo la “Regina Coeli” di un nuovo inizio sulle ceneri della “Chiesa bergogliana”.

Perché? Perché Gesù Cristo è il Signore della sua Chiesa, e non Jorge Mario Bergoglio.

