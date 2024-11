Muoviamo Guerra alla Russia! Malafede, Ignoranza? O Pura Stupidità? Fate Voi…Paolo Deotto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Paolo Deotto, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo commento all’articolo pubblicato oggi da Il Giornale. Leggete e riflettete sui livelli ai quali si è inabissata la dignità della stampa italiana. Allucinante.

§§§

Malafede, ignoranza? O pura stupidità? Fate voi…

Leggendo Il Giornale, che fu fondato da un uomo libero, Indro Montanelli, di ingegno brillante e capace di leggere gli avvenimenti senza lenti affumicate, troviamo un interessante incitamento a fare la guerra alla Russia. Nientemeno. Alla Russia, si noti, non a San Marino o ad Andorra, con i quali forse avremmo qualche possibilità di vittoria.

E perché fare la guerra alla Russia? Perché Putin è come Hitler.

Allora, ci rendiamo conto che per i pennivendoli di regime l’elezione di Trump è stato un trauma dal quale fanno fatica a rimettersi. Poi adesso si è aggiunto l’ordine di arresto per il cherubino Netanyahu e il suo ex-ministro della Difesa.

Poveretti, vanno capiti. Il loro piccolo mondo di certezze e di stipendi derivanti da queste certezze si sta sgretolando e quindi danno un po’ i numeri.

Poi succede che dagli Stati Uniti arriva l’autorizzazione a Kiev per l’uso di missili sul territorio russo e succede così che, partiti i primi missili, i russi si incazzino un pochino e facciano presente quello che anche un bambino deficiente ha capito da tempo, ovvero che la guerra in Ucraina è in realtà una guerra della NATO (ovvero degli USA e dei loro zerbini europei) contro la Russia. I russi lanciano un missile ipersonico, peraltro senza testata nucleare, e fanno presente: “Con questi missili colpiamo chi vogliamo e quando vogliamo”. Chiaro, no?

Apriti cielo! Nell’ottica dei pennivendoli forse Putin avrebbe dovuto ringraziare per i lanci di missili dall’Ucraina. E invece ha risposto.

Straordinaria sorpresa.

Ma interviene la stampa libera, democratica, quella che difende quei non ben identificati “valori dell’occidente.

Leggiamo su https://www.ilgiornale.it/news/politica/zar-spalle-muro-ora-fa-pi-paura-cedere-ricatto-sarebbe-2401964.html un articolo che ci dimostra quanto fu sbagliata la Legge Basaglia.

Veniamo informati che Putin è alle strette, in enormi difficoltà. Ce lo dicono da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, ma non importa.

Putin è in difficoltà: ipse dixit e non si discute.

La Russia viene colpita da missili NATO? E che male c’è? Se reagisce, non è una normale rappresaglia, cosa brutta finché si vuole, ma stiamo parlando di guerra.

No, il lancio del missile ipersonico russo è “un messaggio nitido e rozzo”.

Dopo queste brillanti analisi, Il Giornale dichiara perentoriamente che la Russia non vuole la pace e che cedere a Putin sarebbe un errore, come fu un errore cedere a Hitler nel 1938.

Ora, o chi ha scritto l’articolo non ha mai letto una riga di Storia, o è in perfetta malafede.

Tutti gli antefatti che hanno portato alla guerra in Ucraina sono spariti. Gli accordi di Minsk? Zero, nulla, non esistono più.

No, adesso, ci spiega Il Giornale, non si può cedere a Putin

E allora andiamo avanti a bombardarlo con missili NATO, che necessitano di personale specializzato NATO e delle infrastrutture NATO. Cioè, la NATO, di cui noi siamo uno degli zerbini (con oltre 100 basi americane sul nostro territorio) anche ufficialmente muove guerra alla Russia.

La Russia, se reagisce, è cattiva, cinica, rozza e Putin è come Hitler.

E il prof. Basaglia (riposi in pace) si è davvero sbagliato.

Ma a questi guerrafondai da Black Friday non viene in mente che, nello stresso istante in cui partirà il primo missile, questa volta con testata nucleare, sarà la fine per tutti? Tutti, signori miei, tutti arrosto, perché si innescherà una macchina infernale che funzionerà da sola fino alla distruzione totale.

È possibile che l’ansia di servilismo in extremis, ora che il vento sta cambiando, spinga a scrivere tali bestialità?

Dio ci salvi da questi incoscienti.

Notiziola così cosà, roba da nulla. L’odierno, consueto, democratico bombardamento israeliano su Beirut ha causato una ventina di morti. Robetta. È il prezzo della democrazia…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale