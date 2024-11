Francesco in Alcune Dichiarazioni Nega la Fede Cattolica. Lettera Aperta di Mons. Strickland.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questa lettera aperta pubblicata da mons. Strickland sul suo profilo. Buona lettura e diffusione.

§§§

Cari Vescovi,

Che cosa ci vuole?

Vi riunite qui oggi, apostoli odierni, mentre la Chiesa e, di conseguenza, il mondo sono appollaiati sull’orlo di un dirupo. E tuttavia voi a cui è affidata la custodia delle anime scegliete di non dire una parola del pericolo spirituale che abbonda.

Oggi ci troviamo sull’orlo di tutto ciò che è stato profetizzato sulla Chiesa e sugli abomini che si sarebbero verificati in questi tempi, un tempo in cui tutto l’inferno attaccherà la Chiesa di Gesù Cristo e un tempo in cui gli angeli caduti dell’inferno non cercheranno più di entrare nelle sue sacre sale, ma resteranno dentro, sbirciando dalle sue finestre e aprendo le porte per accogliere un’ulteriore distruzione diabolica.

Penso che San Giuda avesse in mente uomini come molti di voi quando descrisse uomini che banchettano “insieme senza timore, pascendo se stessi, nuvole senz’acqua, portate qua e là dai venti, alberi d’autunno infruttuosi, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro confusione, stelle erranti…” (Giuda 1:12-13).

Molte persone si sono chieste cosa ci vorrà perché più di qualche vescovo si esprima finalmente contro i falsi messaggi che provengono costantemente dal Vaticano sotto la guida di Papa Francesco, e io mi pongo sempre la stessa domanda:

Che cosa ci vuole?

Non sapete che Nostro Signore manderà i suoi angeli vendicatori ad accumulare carboni ardenti sulla testa di coloro che sono stati chiamati ad essere suoi apostoli e che non hanno custodito ciò che Egli ha dato loro?

E tuttavia quasi tutti voi, fratelli miei, siete rimasti in silenzio a guardare mentre si svolgeva il Sinodo sulla sinodalità, un abominio concepito non per custodire il Deposito della Fede ma per smantellarlo, e tuttavia poche sono state le grida udite da voi, uomini che dovreste essere disposti a morire per Cristo e la Sua Chiesa.

Il documento finale del Sinodo è stato pubblicato, ma con il gioco di prestigio che è così caratteristico del Vaticano controllato da Francesco. Attirando l’attenzione sui problemi che preoccupavano molti, hanno infilato quello che era sempre stato il loro vero obiettivo senza che nessuno se ne accorgesse. Ciò che volevano in primo luogo era lo smantellamento della Chiesa di Cristo sostituendo la struttura della Chiesa come Nostro Signore l’ha istituita con una nuova struttura di “sinodalità” di ispirazione diabolica che in realtà è una nuova Chiesa che non è in alcun modo cattolica.

Ora vediamo le parole profetiche del Venerabile Arcivescovo Fulton Sheen dispiegarsi davanti ai nostri occhi: “Poiché la sua religione sarà la fratellanza dell’Uomo senza la paternità di Dio, egli istituirà una contro-chiesa che sarà la scimmia della Chiesa, perché lui, il Diavolo, è la scimmia di Dio. Avrà tutte le note e le caratteristiche della Chiesa, ma al contrario e svuotata del suo contenuto divino, sarà un corpo mistico dell’Anticristo che in tutti gli aspetti esteriori assomiglierà al corpo mistico di Cristo…” (Trasmissione radiofonica; 26 gennaio 1947).

Con la spinta verso la “sinodalità” vediamo che i nemici di Cristo ci pongono davanti, come dice Sheen: “una nuova religione senza Croce, una liturgia senza un mondo a venire, una religione per distruggere una religione, o una politica che è una religione – una che rende a Cesare anche le cose che sono di Dio”.

Che cosa ci vuole?

Una comprensione rudimentale del papato ci lascia con la realtà che Papa Francesco ha abdicato alla sua responsabilità di servire come principale custode del Deposito della Fede. Ogni vescovo fa questa solenne promessa di custodire il Deposito della Fede, ma l’ufficio petrino esiste principalmente per essere il custode dei custodi e il servitore dei servi. San Pietro ricevette l’ufficio che porta il suo nome quando, dopo la risurrezione, Cristo gli chiese tre volte: “Mi ami?” e San Pietro rispose: “Sai che ti amo”, guarendo così il suo tradimento mentre Cristo sopportava la Sua passione.

E chi è questo Gesù che Pietro professa di amare? Egli è ovviamente la Verità Incarnata; quindi San Pietro afferma di amare la Verità. Questo ci lascia con questa domanda: “Papa Francesco ama la Verità che Gesù Cristo incarna?” Purtroppo, le sue azioni e le sue politiche, che promuovono una versione relativizzata della verità che non è affatto verità, ci spingono a una conclusione devastante: l’uomo che occupa la Cattedra di San Pietro non ama la verità e cerca di rimodellarla a immagine dell’uomo.

Non può esserci vescovo che non sia a conoscenza delle dichiarazioni di Papa Francesco che sono delle inequivocabili negazioni della fede cattolica. Ad esempio, Francesco ha dichiarato pubblicamente che Dio vuole l’esistenza di tutte le religioni e che tutte le religioni sono una via verso Dio. In questa affermazione, Papa Francesco ha negato una parte integrante della fede cattolica. Quante anime andranno perdute che accetteranno la sua affermazione errata che tutte le religioni porteranno alla salvezza? Ciò che trovo così difficile da capire è che gli apostoli moderni, uomini che sono ordinati per essere custodi della fede, si rifiutano di riconoscerlo e invece ignorano o addirittura promuovono questa falsità mortale. Ogni vescovo e cardinale dovrebbe dichiarare pubblicamente e inequivocabilmente che Francesco non insegna più la fede cattolica. Le anime sono in gioco!

Pertanto chiedo ancora:

Che cosa ci vuole?

Come successori degli apostoli, questa situazione deve costringere i vescovi della Chiesa di Cristo a rispondere noi stessi alla domanda fondamentale: “Amiamo veramente Gesù Cristo, la Verità Incarnata?” Con un Papa che si oppone attivamente alle verità divine della nostra fede cattolica, la responsabilità ricade sui vescovi del mondo di professare il proprio amore per Nostro Signore, di custodire il Sacro Deposito della Fede e di opporsi a qualsiasi tentativo di smantellare la Verità.

Torniamo alla fatidica conversazione tra il nostro Signore risorto e San Pietro. Quando Pietro risponde: “Signore, tu sai che ti amo”, Gesù risponde: “Pasci i miei agnelli”, e ancora: “Pasci le mie pecore”. Come può Pietro pascere gli agnelli di Cristo? Con la Verità, naturalmente, con Gesù Cristo stesso che È la Verità.

E tuttavia, dove sono quegli uomini che il Signore ha chiamato a pascere le Sue pecore? Dove sono i successori degli apostoli che hanno promesso di difendere le pecore con le loro vite? Siedono a pochi metri di distanza, dandosi pacche sulla schiena, ascoltando parole che sanno senza ombra di dubbio non essere la Verità, scherzando con l’oscurità e bestemmiando la Verità stessa che gli apostoli morirono per preservare.

Che cosa ci vuole?

Avete parole da coloro che hanno parlato nella Sacra Scrittura, saggezza dalla Sacra Tradizione della Chiesa e guida da ex Papi e una grande moltitudine di santi che falsi insegnanti sarebbero venuti e che la santa fede sarebbe stata attaccata, e tuttavia la maggior parte di voi è andata in battaglia senza indossare armatura, e poi ha reagito come se fosse sorpreso che la sua pelle è stata trafitta da frecce avvelenate. Vi è stato dato tutto ciò che era necessario per garantire che le vostre teste non fossero ingannate dalle bugie di Satana. Perché allora siete andati senza l’armatura di Dio? È VOSTRA responsabilità, quando vedete frecce avvelenate di falsità cadere sugli uomini, chiamarli e dire: “Indossate l’armatura del Nostro Signore che è Verità, e non sarete feriti”.

E ai fedeli pongo la stessa domanda:

Che cosa ci vuole?

E se i vostri pastori non si radunassero? E se tutti avessero accettato trenta denari d’argento, e rimanessero in silenzio di fronte alla falsità che trafigge ulteriormente le mani e i piedi di Nostro Signore? Allora cosa ci vorrà per parlare?

Molti potrebbero dire che non è una tua responsabilità; puoi vivere la Verità silenziosamente nel tuo cuore. Tuttavia, dire la Verità non può mai essere semplicemente la responsabilità di qualcun altro perché Dio ha inciso la Verità nel cuore di ogni persona. Pertanto, la Verità è proprietà di ogni uomo come un dono sacro di Dio. E nessuno può mai dire di non avere Verità in sé – e mai un uomo può affermare giustamente che per trovare la Verità ha dovuto raccoglierla dal vento, o che poteva solo raccoglierla dalle parole di un altro. L’anima riconosce la Verità e ne è nutrita, e coloro che appassiscono per mancanza di Verità non appassiscono perché non hanno ricevuto alcuna porzione di Verità nella loro anima. In effetti, la Verità è stata invece così soppressa più e più volte da una tale persona – e le è stato detto così spesso di “farsi da parte” – finché non osa più alzare la testa. Ed è per questo che un uomo si ritrova in uno stato così triste – e perché quando grida – “Non è colpa mia se non avevo la Verità o se non la conoscevo quando l’ho incontrata” – parla in errore.

Nostro Signore Gesù Cristo, concedendo il libero arbitrio a coloro che ama, che sono ogni persona senza eccezione, ha dato il dono della Verità a ognuno di noi, così che se c’è una predisposizione nel cuore di un uomo, allora è la propensione dell’anima a vibrare alla Sua Verità. Pertanto, l’anima quando è privata della Verità giace dormiente finché non appassisce in qualcosa di freddo e duro. Non hai visto come persino gli angeli delle tenebre riconoscono la Verità e non possono fare altro che ciò che Nostro Signore comanda loro, e tuttavia si sforzano di nascondere la Verità a ogni uomo fino alla dannazione eterna di ogni uomo?

Quindi chiedo di nuovo: CHE COSA CI VORRA’? MORIRESTI PER LUI?

Vescovo Joseph E. Strickland

Vescovo emerito di Tyler, Texas

§§§

