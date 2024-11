La Scoperta di un Libro del 2000 che Profetizzava Due Papi: uno Vero, l’Altro Illegittimo. Sergio Russo. (II Parte).

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco la seconda parte del lavoro di Sergio Russo sulla scoperta di un libro che nel 2000…ma leggete sotto. La prima parte la trovate a questo collegamento. Buona lettura e diffusione.

RISCOPERTO UN LIBRO, SCRITTO NELL’ANNO DUEMILA,

CHE GIÀ PARLAVA DELLA COESISTENZA DI DUE “PAPI”:

L’UNO VERO E L’ALTRO ILLEGITTIMO… (2ª p.)

Il Terzo Segreto di Fatima: chiave di volta per capire i tempi in cui viviamo.

Nel precedente articolo ho fatto notare come la data scelta da padre Faré, in cui ha esposto la sua analisi storico-canonica sulla Declaratio di Benedetto XVI, sia stata il 13 Ottobre di quest’anno: 107 anni esatti dall’ultima Apparizione di Fatima.

A tal proposito, una gentile Lettrice (Luisa M.) mi ha poi fatto notare che sono anche passati 140 anni dalla grandiosa, seppur drammatica, visione di papa Leone XIII (13 X 1884), ipotizzando che da questo 13 Ottobre potrebbe essere iniziato appunto, inesorabilmente, il declino del potere di satana sulla Chiesa e sul mondo e, devo dire che… tale tesi mi trova sostanzialmente d’accordo!

Un altro valoroso Sacerdote – egli pure un vero leone della tribù di Giuda – è senza dubbio don Fernando Maria Cornet che, col suo documentatissimo libro “Habemus antipapam?”, direi che è stato in grado di spaccare il classico “capello in quattro”, nell’esaminare parola per parola e punto per punto la ormai nota Declaratio di Benedetto XVI, dimostrando che essa non è affatto una “rinuncia”.

Voglio ricordare ancora, fra i valorosi araldi a servizio della Verità, il Giornalista Andrea Cionci, che lavora indefessamente da circa quattro anni alla cosiddetta Magna Quaestio, e ché anzi, proprio recentemente, sempre a proposito della Declaratio di papa Benedetto, ha fatto una scoperta a dir poco sorprendente, o meglio, l’hanno fatta due fra i massimi latinisti italiani – il professor G.M. Corrias, editore delle opere di Lorenzo Valla, e il professor R. Funari, massimo traduttore di Sallustio – ambedue collaboratori del dottor Cionci i quali, a seguito di un imput offerto dall’avv. Costanza Settesoldi, hanno preso in esame il discorso pronunciato, vale a dire letto, dallo stesso Benedetto, quell’11 febbraio del 2013…

Ebbene, questi esperti latinisti, hanno così scoperto che Benedetto XVI, nella suddetta Declaratio, non solo non commise nessun errore, come appunto “erroneamente” ritenevano invece alcuni, ma viceversa ha affermato, senza giri di parole, che:

“[…] Per cui, ben consapevole del peso di quest’atto, dichiaro in piena libertà di rinunciare a mio danno (mihi) al ministero (ministerio) di vescovo di Roma, successore di San Pietro, a causa del misfatto (per… commissum) di un manipolo (manus) di Cardinali nel giorno 19 aprile 2005, così che dal giorno 28 febbraio 2013, all’ora ventesima, la sede di Roma, la sede di San Pietro resti vuota, e (dichiaro) che debba essere convocato un conclave per l’elezione di un nuovo Sommo Pontefice da parte di costoro a cui compete.”

Ma qui si rende necessario evidenziare ora un aspetto molto importante e assai cruciale: cioè, quando Benedetto dice che “… a causa di un misfatto (compiuto) da un manipolo di cardinali il giorno 19 aprile 2005 (data in cui si ebbe appunto l’elezione del Cardinal Joseph Ratzinger a Successore di San Pietro).

Ed intanto noi già conosciamo coloro che costituivano questo “manipolo di cardinali” – era la mafia di san Gallo, svelata dal cardinale Godfried Danneels, e a cui appartenevano i cardinali: C.M. Martini, W. Kasper, K. Lehmann, C. Murphy-O’Connor, A. Silvestrini, J. Policarpo, B. Hume, J.M. Bergoglio (ovviamente!) e i vescovi: I. Fürer, P. Verschuren, J. Vilnet, J. Weber, A.H. van Luyn, J. Doré, A. Kothgasser, L. Huzar (17 membri in tutto) – che volevano assolutamente imporre, già in quel conclave, il loro candidato, J.M. Bergoglio e tuttavia, anche se uscirono “scornati” da quel medesimo conclave, non certamente ne uscirono domati, ed infatti alcune voci, trapelate come sempre da dietro le quinte di tali specialissimi e segreti eventi, dicono che alla quarta votazione il cardinal Ratzinger fu eletto poiché alcuni di quelli di “san Gallo” dirottarono i propri voti su di lui, sbloccando così una situazione di stallo che si era venuta a creare, in cui i voti al candidato Bergoglio non permettevano al candidato Ratzinger di raggiungere la sufficiente maggioranza per essere eletto. Ma tutto ciò pose in mano, a tali cardinali ultraprogressisti, una sorta di “grimaldello” col quale, ripetutamente ed in maniera ricattatoria, fecero poi leva sul mite e pacifico Benedetto XVI…

Ma perché possiamo avventurarci in questa arditissima ipotesi?

Pongo dunque adesso tre testimonianze (delle quali una nota, un’altra passata un po’ inosservata, ed una terza assolutamente inedita) a conferma di quanto sopra esposto:

tutti noi sappiamo del discorso che Benedetto pronunciò all’indomani della sua elezione a Sommo Pontefice, il 24 aprile 2005, nell’omelia della santa Messa per l’inizio del Ministero petrino del Vescovo di Roma:

“Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi!”,

il che denota – se permettete – un altissimo livello di tensione…

mentre invece, forse in pochi sanno, del discorso pronunciato da monsignor Georg Ganswein, il 21 maggio 2016 e tenuto alla presentazione di un libro scritto da Roberto Regoli sul pontificato di Benedetto XVI (è la seguente una rivelazione dello stesso Benedetto, poiché solo lui, ovviamente, poteva essere a conoscenza di quanto realmente stava accadendo in quell’enigmatico conclave), quando egli dice che proprio in quello si affrontarono come due partiti, o due fazioni, o ancor meglio, due differenti tipi di Chiesa:

“… a seguito di una drammatica lotta tra il cosiddetto ‘Partito del sale della terra’ (‘Salt of Earth Party’) intorno ai cardinali López Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela, Medina e il cosiddetto “Gruppo di San Gallo” intorno ai cardinali Danneels, Martini, Silvestrini, Murphy-O’Connor: gruppo che [lo abbiamo appena visto sopra], di recente, lo stesso cardinal Danneels di Bruxelles in modo divertito ha definito come “una specie di mafia-club”. L’elezione era certamente l’esito anche di uno scontro, la cui chiave quasi aveva fornito lo stesso Ratzinger da cardinale decano, nella storica omelia del 18 aprile 2005 in San Pietro; e precisamente lì dove a ‘una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie’ aveva contrapposto un’altra misura: ‘il Figlio di Dio e vero uomo’ come ‘la misura del vero umanesimo’.”,

il che denota, anche in questo caso, un acerbissimo e tragico scontro in atto;

ed infine, quasi nessuno sa (è infatti riuscita a “scovarlo” una mia collaboratrice, Lucia, fra le centinaia e centinaia di commenti che postano le persone quando, sui vari social, vengono trattate tematiche di questo genere… nello specifico lo si trova fra i commenti al video di A. Cionci: “Commissum: perché BXVI fa riferimento al misfatto di un manipolo di cardinali nel 19 aprile 2005?”,scritto da @damielcassiel):

“Ricordo un’intervista al Cardinale Biffi, presente al conclave del 2005. Disse: ‘è stata la battaglia più dura della mia vita!’ E, per capire ciò che successe, si possono analizzare le numerose sue conferenze successive…

C’è poi un aneddoto divertente: Biffi imprecava, poiché usciva sempre un voto a suo favore, egli non aveva capito che era Ratzinger a votare per lui…

Vi è poi un altro particolare, tanti anni fa, ahimè, non ricordo esattamente se su documenti di Alta Vendita, oppure su uno dei romanzi di Malachi Martin, era scritto che la massoneria avrebbe preso il Papato, attraverso le dimissioni di un Papa. E lo avrebbe fatto in tal modo, proprio per umiliare e manifestare la propria forza e potenza…”,

è anch’essa una testimonianza altamente drammatica, che non si può negare!

Incredibile vero? Ma ancora una volta la realtà supera la finzione!

Anzi, a proposito di “finzione”, la principale accusa – fra le centinaia che ha collezionato! – rivolta nei confronti dell’ottimo Andrea Cionci, vi è proprio quella di aver costruito il suo Codice Ratzinger come una sorta di romanzo (per costoro un “codice” del tutto fantasioso) alla Dean Brown…

E, per conseguenza, la maggior contestazione ad essergli imputata è quella che: “Benedetto XVI si è sempre espresso in modo chiaro e lineare, ché financo un bambino lo poteva capire e, in una parola… ha sempre parlato ‘papale papale’!”

E questo è certamente vero per Benedetto – per inciso: tutto il contrario invece, nel modo di esprimersi di Bergoglio, il Mercenario a cui non importa delle pecore, del quale il grande teologo argentino, Julio Meinvielle, ne aveva previsto l’avvento, definendolo quale “pontefice ambiguo” – solamente che Benedetto ha sì, parlato come detto sopra, ma lo ha fatto sino a che non è entrato in sede impedita (oggi però, specifichiamolo bene, dopo la sua morte, la sede è vacante…), ed infatti, dalla Declaratio in poi – il “santo padre, che rimane tale… per sempre!”, così com’egli stesso si definì all’indomani di quel pronunciamento – ha poi sempre cercato, in seguito, di lanciare messaggi più o meno palesi, più o meno criptici, che andavano decifrati…

E qui voglio porgere un solo esempio a conferma, fra i tanti che avrei a disposizione, per non dilungarmi oltre misura: quando Benedetto diceva – e lo affermava spesso! – che “vi è un solo papa”, senza però mai specificare se fosse lui stesso, oppure Bergoglio, beh… non mi venite a dire che questo (che pur tuttavia era voluto e consapevole) suo modo di esprimersi, rimanendo così nel vago, ed aumentando anzi, di conseguenza (ma solo in apparenza) l’indeterminatezza tra i fedeli, in una questione poi, così talmente cruciale, ebbene… tutto ciò fosse ancora un modo di parlare “papale papale”!

A questo punto qualcuno, anche lecitamente, potrebbe chiedermi come mai io non ho citato pure don A.M. Minutella ed il vescovo C.M. Viganò (ne spiegherò il motivo nella prossima puntata), ma è giunto adesso il momento di non procrastinare oltre il racconto di come sia venuto a conoscenza di quel “misterioso libro” a cui accenno nel titolo…

Questo libro, che s’intitola “El Sol Eclipsado”, edito in spagnolo da Luis Eduardo López Padilla, nell’anno Duemila, in seguito al disvelamento del cosiddetto Terzo Segreto che fece san Giovanni Paolo II a Fatima, il 13 maggio 2000, in occasione della beatificazione dei pastorelli Jacinta e Francisco Marto, me lo ha segnalato un santo sacerdote, facendomi notare che, fra i capitoli di cui è composto quel testo, ve ne erano alcuni in cui si parlava di: Uno scisma nella Chiesa: due Papi rivali. – Attacco al Papa dall’interno della Chiesa. – La Massoneria, nemico mortale della Chiesa. – Lo scisma: un falso Cristo e una falsa Chiesa. – I Capitoli XII e XIII dell’Apocalisse illuminano la prima, la seconda e terza parte del Segreto di Fatima. – Un Papa illegittimo. – Il contesto. – ecc.

Ecco che quindi vi vado ad illustrare per ora solo i punti salienti, poiché – ancora una volta, ahimè – non voglio appesantire oltremodo anche questa seconda parte, lasciando però ad una conclusiva terza puntata altri approfondimenti e altre riflessioni…

Pertanto, L.E. López Padilla ad un certo punto afferma (nei capitoli succitati):

“Parlare di un antipapa o di un Papa falso o illegittimo nella storia della Chiesa non è una novità. Nel passato la Chiesa è passata attraverso scismi e apostasie, e ha avuto allo stesso tempo due pontefici che si disputavano lo stesso trono. Adesso tutto sembra indicare che stiamo andando nella stessa direzione: le chiavi di Pietro, che in questo caso è Giovanni Paolo II, presto potrebbero essere ambite da un altro, quando i dissidenti e falsi maestri del Vaticano decidano di dare l’ultimo colpo al loro machiavellico e diabolico progetto.”

[Da notare che il nostro Autore, facendo queste riflessioni, che oggigiorno si sono rivelate preveggenti, oltreché chiarificatrici, personalmente pensava che il “papa illegittimo” sarebbe stato intronizzato vivente Giovanni Paolo II, ed invece la Provvidenza misericordiosa, concedendoci altro prezioso tempo per convertirci, ha permesso che ciò avvenisse invece, vivente il suo immediato successore, Benedetto XVI…]

Proseguendo:

“(I capitoli XII e XIII dell’Apocalisse illuminano il Segreto di Fatima): … ‘la bestia che sorge dalla terra’ (Ap 13,11) – il potere religioso – altro non sarebbe che il contenuto della terza parte del Segreto di Fatima, con il quale la Santissima Vergine profetizzava come Satana, essendosi introdotto nel seno stesso della Chiesa, avrebbe fatto sorgere un falso Cristo a capo di una falsa Chiesa, vale a dire, un falso Papa al vertice di una Chiesa che non sarà più quella vera e che preparerà il terreno alla comparsa dello stesso Anticristo.”

Ed ancora:

“Sembra opportuno adesso citare ciò che Nostra Signora rivelò ad una religiosa mistica britannica, di nome Sofia Maria Gabriel, nell’anno 1981, sul contenuto del segreto di Fatima. La SS.ma Vergine le disse in tre parole il riassunto del segreto di Fatima: due Papi rivali . Suor Sofia Maria spiegò che le parole della Madonna volevano dire che ‘Nella Chiesa ci sarebbe stata una grande crisi, incentrata nel Papato Vaticano, e la Chiesa si sarebbe divisa in due fazioni’.”

Quindi l’Autore cita un precedente storico (che spiega anche il titolo del suo libro):

“[…] Come era da prevedere, Celestino V risultò essere un Papa rigoroso e pieno di santità. A quel tempo, i francescani credevano che un falso profeta, annunciato appunto nel capitolo 13 dell’Apocalisse, al servizio dell’Anticristo negli ultimi tempi, sarebbe stato un romano Pontefice e che questo ‘antipapa’ era già stato vaticinato da un’eclisse solare avvenuta a Roma nell’anno 1230.

Il fatto è che dopo sei mesi dalla elezione di Pietro l’Eremita come Papa Celestino V, fu costretto a rinunciare dalla Gerarchia del Vaticano. E per timore di uno scisma, il suo successore, Papa Bonifacio VIII, lo tenne in prigione fino a quando venne finalmente ucciso.

Orbene, un contemporaneo di entrambi, quale fu Dante Alighieri, fa vedere liricamente nel ‘Paradiso’ un incontro con San Pietro, il quale denuncia l’usurpatore e dichiara il suo trono come vacante agli occhi di Cristo. E così come San Pietro, nell’opera di Dante, fa la sua dichiarazione di sede vacante, così Dante, da parte sua, descrive una eclissi, che paragona a quella avvenuta nella Passione di Cristo, quando dall’ora sesta all’ora nona le tenebre coprirono la terra. In questo modo Dante descriveva simbolicamente una ‘eclissi nella Chiesa’, equivalente alla scomparsa di quel ‘trattenitore’, di quell’ostacolo di cui parla San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, scomparsa che aprirebbe la strada all’arrivo dell’Anticristo.”

Nel capitolo “L’ostacolo che trattiene l’anticristo” l’Autore svela il piano della massoneria ecclesiastica:

“Ogni cosa si va sempre più delineando. Abbiamo detto che la massoneria ha un proposito molto chiaro e preciso, benché dire questo possa comportare per molti la perdita dell’innocenza: si tratta di togliere il Papa Giovanni Paolo II [come più sopra detto: ciò è avvenuto invece con Benedetto XVI, anche se il “piano” era già pronto per essere attuato, come abbiamo visto, fin dal conclave dell’aprile 2005] e mettere al posto di lui un altro Papa, che sia quello che apra la strada alla manifestazione dell’ultimo Anticristo in persona.”

Pongo qui, a conclusione della seconda parte del mio articolo, come un ultimo “assaggio” dell’oramai non più misterioso libro che vi avevo promesso farvi conoscere:

“Orbene, abbiamo visto che ci è stato dato come imminente l’entrata in scena di un falso Papa, che avrà una caratteristica unica nella storia della Chiesa: sarà a capo di una falsa Chiesa, vale a dire, di una religiosità falsa o cammino falso. Pertanto, non si tratta del confronto di due Papi, la cui controversia consista in sapere chi dei due sia il vero e legittimo successore di Pietro, così come ci sono stati diversi casi lungo la storia della Chiesa. Nel nostro caso avremo la presenza di due Papi, dei quali uno sarà il legittimo rappresentante della vera Chiesa, quella fondata da Gesù Cristo, e l’altro, quello illegittimo e falso, sarà a capo di una falsa Chiesa o falso cammino . Perciò ci troveremo davanti a due figure e istituzioni che saranno motivo di grande confusione negli ultimi tempi. Da una parte la Chiesa vera, e dall’altra una Chiesa falsa, che sarà una brutta imitazione di quella vera. Una Chiesa che usurperà il nome di Cattolica e che avrà persino la sua sede nella stessa Roma, luogo dove la Chiesa ha avuto la sua residenza praticamente lungo tutta la sua esistenza.”

Così è… se vi pare!

Sergio Russo (2. – continua…)

P.S. Questo lavoro è oramai diventato per me un… “work in progress”! Poiché davvero la divina Provvidenza non cessa mai di favorirmi con sempre nuovo materiale (chi cerca… trova!), in modo da ampliare l’orizzonte dei temi di cui mi sono riproposto di trattare.

Il libro, nell’originale spagnolo, è veramente di difficile acquisizione… e io personalmente l’ho trovato solo qui e qui . Tuttavia, in quanto a far fede che quel libro sia stato veramente scritto nell’anno 2000, vi è il link (incontrovertibile) di Google Books: qui . Questo è invece il sito ufficiale (ovviamente in spagnolo) dell’Autore, L.E. López Padilla, a cui debbo il mio speciale ringraziamento, per il sostegno di cui mi ha voluto beneficiare: www.apocalipsismariano.com .

Nella prossima terza parte infine, metterò a disposizione di tutti i cortesi Lettori, il primo Volume (il quale conterrà anche la traduzione in italiano di “El Sol eclipsado”) facente parte di una nuova collana di libri e che ha come argomento: “Il Terzo Segreto di Fatima: chiave di volta per capire i tempi in cui viviamo.”, che conterrà tutto ciò che si è potuto sapere appunto intorno al Terzo Segreto.

