Veneziani Fece il Gran Rifiuto. Ma Forse Era Meglio Tenerselo per Sé…Osservatore Marziano.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Osservatore Marziano offre alla vostra attenzione questo commento su una recente intervista di Marcello Veneziani, di cui Stilum si è occupato a questo collegamento…buona lettura e diffusione.

Caro Tosatti, invito i suoi lettori a leggere l’articolo di Veneziani su LaVerità di oggi, pag 10. Bisogna leggerlo tutto di un fiato. Son rimasto un po’ sorpreso. Ho sempre avuto considerazione per uno dei pochi intellettuali NON di sinistra (non dico di “destra”), continuerò ad averne stima, ma lo pregherei ora di rileggere ciò che ha scritto e meditare.

Il Titolo dell’articolo annuncia: <Gli “antimeloniani” non travisino il mio pensiero su questo governo>.

In realtà, grazie proprio a questo suo articolo, faranno di peggio, o di più, caro Veneziani. Si domanderanno come la Premier Meloni abbia mai potuto pensare di proporle di fare il Ministro della Cultura (se lo ha fatto), senza prima sondare la sua disponibilità ed incorrere in un plateale, teatrale, rifiuto dannoso per il suo governo. Qualcosa non è chiaro.

Veneziani avrebbe dovuto mantenere riservato la proposta e il rifiuto, anziché rendere pubbliche entrambe … No? Invece….

L’articolo è pieno di “affermazioni che però non vuole affermare”. Del tipo:

“Ma prima di dire qualcosa in merito lasciate che vi confessi una cosa. Non ne ho voglia di parlarne e non voglio generare equivoci. Lo faccio malvolentieri.”

“..il giudizio sul governo lo faccio controvoglia.Non mi va di fare polemiche …”

“Rifiuto di solito ogni intervista, anche internazionale, in video e sui giornali ogni volta che mi si chiede di commentare la politica(….) per la semplice ragione che ne voglio stare fuori.”

“non contro e nemmeno pro, semplicemente fuori …”

“..non mancano mai gli imbecilli che commentano: dice così perché non lo hanno invitato. No imbecilli malevoli, non ci son voluto andare (…)perché preferisco star fuori, non fare passerella e non farmi notare “

“ Ma rafforza l’idea che sia meglio defilarsi da video e stampa su temi politici, preferendo, appunto, occuparsi d’ altro “. “… non vedo perché dovrei ora modularle in modo o in un altro per minuetti politici o dichiarazioni di ostilità che non mi riguardano”

“…uso la prima persona non per mania di protagonismo, che non ho o non ho più da tanto tempo…”

Ma, pensavo, non sarebbe bastato che dicesse “no grazie “ alla proposta ricevuta? E se la tenesse discretamente, confidenzialmente, riservatamente, per sé? Ora che fa, ci scrive un libro?

