Slovacchia: Commissione Governativa sulla Pandemia Chiede il Blocco del Siero a mRNA.

Un rapporto ufficiale di una commissione del governo slovacco che indaga sulla pandemia di COVID-19 ha raccomandato di vietare i vaccini a mRNA dopo aver stabilito che sono “pericolosi”.

La commissione ha inoltre invitato la Slovacchia a opporsi al trattato sulla pandemia dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e alle recenti modifiche al Regolamento sanitario internazionale (RSI).

“Se non si ferma la vaccinazione con prodotti a mRNA o almeno non ne viene dimostrata l’efficacia e la sicurezza, cosa che oggi so già non accadrà, e se non salviamo la Repubblica Slovacca dalla centralizzazione del potere sotto l’OMS, il mio compito è insensato”, ha affermato Kotlár.

Secondo l’agenzia di stampa slovacca TASR, Kotlár ha affermato che il rapporto sarà reso pubblico una volta che il governo del Paese si sarà riunito. Il rapporto è stato incluso nell’ordine del giorno della riunione di gabinetto di oggi.

Kotlár, chirurgo ortopedico, è stato nominato per il suo incarico a gennaio. Da allora, la commissione è stata accusata di mettere in discussione la pandemia di COVID-19 e i vaccini e di essere “contaminata dalla leadership anti-vaccinista”.

Mary Holland, CEO di Children’s Health Defense, ha accolto con favore l’esito del rapporto del governo slovacco e gli sforzi del governo del paese per indagare sulla pandemia. Ha detto a The Defender:

“Mi congratulo con il Primo Ministro slovacco Robert Fico per aver fatto ciò che ogni leader di governo del mondo dovrebbe fare oggi: chiedere un’indagine seria su tutto ciò che riguarda il COVID: gli studi clinici inadeguati, la coercizione medica di prodotti sperimentali, i lockdown e i gravi feriti e decessi.

“Queste domande non dovrebbero essere politiche o politicizzate: si tratta di domande su come i governi hanno adempiuto o meno ai loro obblighi fondamentali per proteggere la vita, la salute e la libertà dei cittadini”.

L’avvocato svizzero Philipp Kruse, che si è impegnato attivamente nell’opposizione al trattato sulla pandemia dell’OMS e agli emendamenti al RSI, ha definito il rapporto e la raccomandazione della commissione “buone notizie e una situazione eccezionale”.

“A mia conoscenza, la Slovacchia è il primo paese in Europa in cui un governo, non l’opposizione, ha osato indagare sui veri effetti delle “contromisure” adottate durante la crisi del coronavirus. Sono molto felice di sentire questa notizia e spero che ispiri altri paesi a spingersi nella stessa direzione”.

L’immunologa e biochimica Jessica Rose, Ph.D., ha dichiarato a The Defender di sostenere il divieto totale dei prodotti a mRNA in tutto il mondo e ha definito il rapporto del governo slovacco “un buon precedente”.

Il dottor Sucharit Bhakdi ha affermato che un divieto del genere sui vaccini a mRNA “è atteso da tempo”.

Pochi giorni dopo che la commissione slovacca aveva formulato la sua raccomandazione, il consiglio comunale di Port Hedland, la seconda città più grande dell’Australia Occidentale, ha votato a favore del divieto sui prodotti a mRNA e ha invitato il governo australiano a implementare tale divieto.

“Sembra un processo atteso da tempo, considerando tutti i dati di oltre 3.000 studi che dimostrano i danni causati da queste iniezioni sperimentali di terapia genica”, ha affermato Christof Plothe, DO, membro del comitato direttivo del Consiglio mondiale per la salute, che ha accolto con favore gli sviluppi in Slovacchia e Australia.

“La tecnologia Mod-RNA, come dovrebbe essere chiamata, ha esposto tre quarti dell’umanità a un rischio inaccettabile”, ha affermato Plothe. “Purtroppo, questo rischio si è ora materializzato in circa 20 milioni di morti e un numero imprecisato di ‘effetti collaterali’ cardiologici, immunologici, neurologici e oncogeni”.

Il rapporto definisce la pandemia di COVID “un atto di bioterrorismo”

Durante la sua conferenza stampa del 2 ottobre, Kotlár ha messo in discussione la pandemia di COVID-19 in sé, definendola “un atto di bioterrorismo” con l’intento di “mettere a repentaglio la salute umana” e “testare l’ingenuità della popolazione mondiale nel seguire gli ordini in modo subliminale”, ha riferito TASR.

“La conseguenza più grave dell’intera operazione inventata chiamata pandemia di COVID-19 è la messa in pericolo della salute umana e la conferma dell’ingenuità della popolazione mondiale nell’essere inconsciamente obbediente”, ha affermato Kotlár.

“Facciamo almeno insieme il gesto giusto, interrompendo la somministrazione di preparati di mRNA finché non ne saranno dimostrate l’efficacia e la sicurezza”, ha affermato.

Kotlár ha affermato che “semplicemente non ci sono dati rilevanti” dalla Slovacchia, suggerendo che il precedente governo, al potere fino al 2023, abbia nascosto i dati, lasciando che la commissione li ottenesse “illegittimamente”.

Secondo la Deutsche Welle, Kotlár è da tempo un aperto oppositore dei vaccini e delle contromisure anti-COVID-19, pubblicando sui social media video che “gli hanno fatto guadagnare una notevole popolarità che lo ha aiutato a entrare in parlamento”.

Le scoperte di Kotlár sembrano godere del pieno supporto di Fico. In un discorso alla nazione pubblicato il 5 ottobre sul suo account Facebook, Fico ha affermato: “Sapete tutti che personalmente sono sempre stato contrario alla vaccinazione con vaccini sperimentali contro il COVID”.

Fico, che ha affermato di avere “molti conoscenti” che hanno avuto reazioni avverse dopo aver ricevuto le iniezioni di COVID-19, ha anche chiesto a Kotlár di scoprire quali slovacchi avevano beneficiato dell’“acquisto non necessario di forniture mediche e vaccini”.

Fico, bersaglio di un tentativo di assassinio a maggio, quando un aggressore gli ha sparato allo stomaco, è noto per la sua opposizione ai vaccini e alle contromisure contro il COVID-19.

In un discorso tenuto a gennaio, ha affermato: “Il pubblico slovacco ha semplicemente bisogno di una risposta sulla vaccinazione… sul perché le persone sono state vaccinate con vari vaccini sperimentali senza alcun test, sul perché sono stati prescritti tutti i tipi di farmaci… e su cosa è realmente accaduto durante il COVID”.

In un discorso del novembre 2023, subito dopo l’elezione del suo governo, Fico ha affermato che la Slovacchia “non sosterrà il rafforzamento dei poteri dell’OMS a spese degli stati sovrani nella gestione della lotta contro le pandemie”.

Nel dicembre 2023, la Slovacchia ha respinto una serie di emendamenti al RSI proposti nel 2022.

Il rapporto di Kotlár raccomanda alla Slovacchia di rifiutarsi di firmare gli emendamenti IHR del 2023 e il trattato sulla pandemia. Secondo Deutsche Welle, dopo la pubblicazione del rapporto, la Slovacchia ha annunciato che il governo avrebbe smesso di collaborare con l’OMS sul COVID-19.

Nessun altro Stato membro dell’UE ha avviato un’indagine COVID

Alcuni membri del governo Fico, politici dell’opposizione e alcuni scienziati e medici hanno duramente criticato il rapporto della commissione, che rischia anche di attirare le ire dell’Unione Europea (UE), di cui la Slovacchia è uno Stato membro.

TVP World ha riferito che Zuzana Dolinková, ministra della Salute slovacca, si è dimessa il 4 ottobre, due giorni dopo la pubblicazione del rapporto di Kotlár.

Dolinková ha ufficialmente citato una “insufficiente priorità all’assistenza sanitaria” come motivo delle dimissioni, ma è stato anche critica nei confronti del rapporto, evidenziandone i “fatti non scientifici” e mettendo in dubbio il motivo per cui il ministero della Salute “deve occuparsi di questioni relative all’esistenza o meno di una pandemia, se i vaccini alterano il nostro DNA o se siamo microchippati”.

Prima delle sue dimissioni, Dolinková aveva anche messo in dubbio il sostegno del governo a Kotlár, sostenendo che le sue idee “non trovano alcun supporto scientifico”, ha riportato Politico.

Secondo la Deutsche Welle, il rapporto di Kotlár ha generato “indignazione tra gli scienziati”, mentre i medici sono “inorriditi”. L’emittente nazionale slovacca RTVS ha citato le richieste dei partiti politici di opposizione per l’estromissione di Kotlár.

“Certo, le narrazioni mainstream sulla stampa e sulla sanità pubblica internazionale stanno tentando di trasformare questa proposta di inchiesta in una diatriba politica contro la cosiddetta destra”, ha detto Holland. “La gente si sta stufando di questa liquidazione senza senso”.

Holland ha aggiunto:

“La gente vuole sapere perché i tassi di mortalità, soprattutto tra i giovani sani, sono aumentati in modo astronomico. Vogliono sapere perché i bambini hanno attacchi di cuore. Vogliono sapere da dove provengono i tumori turbo. Una seria inchiesta sul COVID chiarirà queste domande. Il popolo slovacco e tutti gli altri meritano queste risposte”.

Tuttavia, se la Slovacchia decidesse di vietare le iniezioni di mRNA, potrebbe incontrare ostacoli da parte della stessa UE.

Secondo The Slovak Spectator, “vietare del tutto i vaccini a mRNA non è fattibile, poiché sono registrati presso l’Agenzia europea per i medicinali”. Il governo potrebbe, tuttavia, scegliere di non coprire i costi dei vaccini.

L’avvocato olandese Meike Terhorst, che si è opposto attivamente al trattato sulla pandemia e agli emendamenti all’IHR, ha dichiarato a The Defender che, al momento, è “difficile dire se l’UE potrebbe avviare un’azione legale contro la Slovacchia”. Tuttavia, Kruse ha affermato: “Ci proveranno sicuramente”.

“Coloro che stanno dietro all’implementazione dell’mRNA su scala globale sono estremamente potenti e perfettamente organizzati”, ha detto Kruse. “Naturalmente, useranno tutti i mezzi per fermare chiunque voglia rovinare il loro grande business dell’mRNA”.

Secondo Plothe, “la Slovacchia è stata criticata per questa mossa da tutte le parti in Europa”, sottolineando che nessun altro Stato membro dell’UE ha avviato un’indagine sul COVID.

“La probabilità che i governi dell’UE seguano la Slovacchia non è ancora molto plausibile. Ma dipenderà dalle reazioni del pubblico quando verrà a conoscenza di sempre più informazioni su ciò che è stato fatto loro”, ha affermato Plothe.

Dott. Michael Nevradakis

Michael Nevradakis, Ph.D., residente ad Atene, Grecia, è un reporter senior per The Defender e fa parte della rotazione dei conduttori del programma “Good Morning CHD” di CHD.TV

