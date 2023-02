Il Siero Influisce – in Negativo – sulla Fertilità? Studio Tedesco.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso sul sito Pure Fertility e che commenta un nuovo studio tedesco sul rapporto fra "vaccini" Covid19 e il calo delle nascite successivo alle inoculazioni.

§§§

Dall’introduzione delle nuove iniezioni di mRNA alla fine degli anni 2020, è stato pubblicato un gran numero di studi, revisioni di dati da banche dati pubbliche e testimonianze e rapporti aneddotici da studi medici e cliniche di fecondazione assistita sugli effetti collaterali dei vaccini a seguito di iniezioni di mRNA, che suggeriscono un enorme rischio potenziale per la capacità riproduttiva sana. Una raccolta completa dei dati sulle complicazioni della gravidanza e sulle loro plausibili cause tossicologiche è già stata discussa in dettaglio sul nostro blog. Abbiamo anche riportato in dettaglio i rischi tossicologici degli effetti collaterali dei vaccini sulla fertilità maschile e la letteratura pubblicata finora.

Uno studio dal titolo “Do COVID-19 RNA-Injections Affect Male Fertility? Latest Facts and Perspective.” dalla Germania è stato pubblicato oggi, 27 gennaio 2023.1 e fornisce una panoramica della situazione dei dati in termini chiari.

Grafico sul tema Nuovo studio: “Le iniezioni di RNA COVID-19 influiscono sulla fertilità maschile? Fatti e prospettive recenti” Fertilità pura

Lo studio1 intitolato “Le iniezioni di RNA COVID-19 influiscono sulla fertilità maschile? Latest Facts and Perspective”, proveniente dalla Germania, fornisce una panoramica dettagliata dei dati sugli effetti collaterali delle iniezioni di Covid sulla fertilità maschile. Gli autori sono il biologo molecolare tedesco Prof. Dr. Klaus Steger, che conduce ricerche nel campo dell’andrologia molecolare presso il Centro di Ricerca Biomedica dell’Università di Giessen, e il Prof. Dr. Werner Bergholz, esperto in gestione della qualità e analisi dei dati.

Sono stati analizzati diversi database sull’insorgenza di malattie dell’apparato riproduttivo maschile a seguito di iniezioni di Covid, nonché studi pubblicati in precedenza che indagavano sugli effetti delle iniezioni di Covid sulla qualità dello sperma o sul tasso di successo dei trattamenti di riproduzione assistita. Un’analisi completa del background di biologia molecolare illustra i rischi reali a lungo termine posti dagli effetti collaterali della vaccinazione della tecnologia mRNA sull’apparato riproduttivo maschile.

“È stato inoltre sottolineato che l’mRNA utilizzato non è, come spesso si sostiene, un “semplice mRNA”, ma il cosiddetto “modRNA” (RNA modificato), che ha un effetto completamente diverso nell’organismo…”.

In sintesi, gli studi precedentemente pubblicati sulla pre- e post-analisi dei campioni di sperma mostrano enormi carenze nel disegno dello studio, in particolare per quanto riguarda i periodi di misurazione osservati su cui dovrebbero essere misurati gli effetti collaterali della vaccinazione. Le analisi dei database (UK Yellow Card, US VAERS e deStatis) mostrano una chiara associazione tra la disfunzione erettile (ED) e l’insufficienza cardiaca, nonché un significativo calo della fertilità esattamente 9 mesi dopo l’inizio della campagna di vaccinazione, che può anche essere attribuito all’infertilità secondaria (infertilità dovuta a malattie concomitanti del tratto riproduttivo). È stato inoltre sottolineato che l’mRNA utilizzato non è un “semplice mRNA”, come spesso si sostiene, ma il cosiddetto “modRNA” (RNA modificato), che ha un effetto completamente diverso nell’organismo e comporta inevitabilmente rischi finora inosservati.

All’inizio del 2022 è stato osservato un calo significativo delle nascite in Europa e nel mondo. In particolare, il calo dei nati vivi è iniziato anche in Germania esattamente 9 mesi dopo l’inizio della campagna di vaccinazione; gli autori concludono che: “Tuttavia, le statistiche sulle vaccinazioni e sulle nascite sono considerate accurate, almeno entro un margine di errore del 10%. Pertanto, la coincidenza presentata tra la vaccinazione e il brusco calo del tasso di nascite vive con nove mesi di ritardo può essere considerata statisticamente certa”. “1 Correlazioni accurate in questo senso possono essere ricavate anche in Svizzera, anche a seconda del tasso di vaccinazione del cantone. Ne abbiamo parlato qui.

Figura 1: Statistiche mensili per la Germania che mostrano un intervallo di tempo di nove mesi esatti tra la vaccinazione delle coorti di età interessate e il brusco calo delle nascite vive. Correlazioni simili esistono per la maggior parte degli altri Paesi europei. Tratto da Bergholz & Steger, 20231

Nella Figura 2, le relazioni tra i diversi fattori di influenza finora noti sono mostrate in un diagramma di causa-effetto. Al momento non è possibile dedurre con certezza che le iniezioni siano la causa principale del brusco calo dei nati vivi. Si deve presumere che vi siano altri fattori sconosciuti, che non sono stati registrati nella Figura 2. Mancano nei database informazioni rilevanti sullo stress sociale e psicologico causato da interventi familiari, professionali o governativi, come l’isolamento, l’uso di maschere, il test Covid-19, l’allontanamento sociale e la “vaccinazione forzata”. Tuttavia, concludono gli autori, “sebbene ciascuno dei fattori elencati possa contribuire in varia misura alle statistiche sulla pianificazione familiare e sul concepimento naturale, nessuno di essi è di per sé in grado di spiegare il brusco, notevole e unico declino delle nascite vive a partire dal gennaio 2022 in tutti i Paesi europei studiati”. “1

Figura 2: Diagramma causa-effetto che riassume le possibili ragioni del calo delle nascite vive nei Paesi europei studiati nella prima metà del 2022, senza pretesa di esaustività. ED: disfunzione erettile; OAT: oligoAstenoTeratozoospermia. Tratto da Bergholz & Steger, 20231

Anche se si deve presumere che le donne svolgano un ruolo dominante per quanto riguarda i cambiamenti nel numero di nati vivi, il ruolo degli uomini non deve essere trascurato in nessun caso!

Gli autori di uno studio dell’Istituto Federale Tedesco per la Ricerca sulla Popolazione, che ha esaminato le circostanze della riduzione del numero di nascite vive, hanno concluso che l’incertezza e la paura del futuro sviluppo economico erano la ragione più probabile della decisione dei genitori di rimandare il loro desiderio di avere figli.2 Bergholz & Steger hanno giustamente notato che non è stata fornita alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Al contrario, una situazione di vita più orientata alla famiglia durante il periodo delle chiusure e dell’home office, nota come effetto cocooning, potrebbe addirittura aver esercitato un’influenza positiva sulla decisione dei genitori di avere figli.1

2. Effetti avversi dei vaccini sul tratto riproduttivo maschile: prove indirette di infertilità maschile dal database della Yellow Card del Regno Unito.

L’incidenza degli eventi avversi segnalati a carico dell’apparato riproduttivo è circa 100 volte inferiore nei maschi rispetto alle femmine. Tuttavia, ci si aspetta che ciascuno degli eventi avversi segnalati abbia un impatto significativo sulla fertilità maschile. I tre effetti collaterali del vaccino più comunemente documentati comprendono, in ordine decrescente, la disfunzione erettile, il dolore testicolare e il dolore scrotale; la frequenza assoluta di comparsa dei vari effetti collaterali del vaccino per l’iniezione BioNTech più comunemente somministrata è illustrata nella figura seguente.

Figura 3: Statistiche degli effetti avversi segnalati. A: Frequenza degli effetti avversi segnalati relativi agli organi riproduttivi maschili nell’ambito del sistema di segnalazione Yellow Card del Regno Unito. La maggior parte degli effetti segnalati dovrebbe avere un effetto diretto o indiretto sulla fertilità delle coppie per quanto riguarda il partner maschile. Tratto da Bergholz & Steger, 20231

È sorprendente che, in relazione a 1 milione di dosi somministrate, siano stati elencati molti più eventi avversi legati alla fertilità per il produttore Moderna. Forse questa circostanza è dovuta alla percentuale significativamente maggiore di mRNA contenuto nell’iniezione di Moderna (mRNA-1273, 100µg RNA/dose) rispetto a BioNTech/Pfizer (BNT162b2, 30µg RNA/dose)?

Figura 4: Confronto della frequenza degli effetti avversi segnalati per le tre principali iniezioni per la riproduzione maschile utilizzate nel Regno Unito. Tratto da Bergholz & Steger, 20231

Di particolare interesse è il fatto che una stretta correlazione tra l’incidenza di insufficienza cardiaca e l’incidenza di disfunzione erettile può essere ricavata per tutti e tre i produttori analizzati (BioNTech, Moderna, AstraZeneca) nel sistema di segnalazione del Regno Unito. A un esame più attento, la conclusione degli autori sembra conclusiva: questa relazione deriva dalla base fisiopatologica condivisa della disfunzione erettile e dell’insufficienza cardiaca. Il meccanismo sottostante e noto, ovvero la disfunzione endoteliale dei piccoli capillari in relazione ai coaguli di sangue, potrebbe spiegare la stretta correlazione della frequenza di insorgenza di entrambi i modelli di malattia.

Figura 5: Numero di insufficienze cardiache segnalate nel Regno Unito. Il sistema di cartellini gialli del Regno Unito non consente di analizzare se i due effetti avversi si verifichino contemporaneamente nella stessa persona. Per rispondere a questa domanda, è stato esaminato il database VAERS, che elenca ogni singolo caso con un massimo di cinque effetti avversi. In nessuna delle segnalazioni dell’ED l’insufficienza cardiaca è stata segnalata come secondo sintomo, quindi si tratta di una situazione puramente “o” o “o”. Come nel caso del cartellino giallo nel Regno Unito, esiste una proporzionalità tra i casi di ED e l’insufficienza cardiaca. Tratto da Bergholz & Steger, 20231

In questo contesto, è anche interessante notare che la disfunzione erettile si verifica più frequentemente dell’insufficienza cardiaca per le iniezioni di Moderna, cosa che non accade con gli altri produttori. Forse in questo caso gioca un ruolo anche la percentuale significativamente maggiore di mRNA contenuta nel prodotto, o il fatto che siano state utilizzate altre nanoparticelle lipidiche?

In sintesi, gli autori concludono che, a fronte dei dati disponibili, è del tutto incomprensibile che gli studi preclinici sugli animali si limitino a scalfire la superficie quando si tratta di un’analisi valida della possibilità di effetti collaterali legati alla fertilità. Abbiamo già riportato i retroscena degli “studi di esclusione” di tossicità riproduttiva (non eseguiti), nonché i dati sulla biodistribuzione delle nanoparticelle lipidiche tossiche, che emergono chiaramente dalla documentazione preclinica e dagli studi post-marketing di Pfizer, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne.

3. L’effetto collaterale della vaccinazione riduce la qualità dello sperma dopo l’iniezione di Covid?

Ad oggi sono stati pubblicati numerosi studi sulla qualità dello sperma, soprattutto nei donatori di sperma. Solo un piccolo numero di studi ha analizzato la motilità progressiva dello sperma. Nel complesso, gli autori concludono che la qualità e la solidità degli studi disponibili sugli effetti della qualità dello sperma sono di qualità da moderata a scarsa. Tra l’altro, mancano gruppi di controllo e solo in uno studio3 – che è stato anche l’unico a osservare una diminuzione del numero di spermatozoi – è stato scelto un periodo di osservazione adeguato, superiore a tre mesi. È stato possibile osservare una diminuzione della concentrazione spermatica del -15,4% e una diminuzione del numero totale di spermatozoi mobili del -22,1%, ma i soggetti “potenziati” non sono stati inclusi per motivi inspiegabili.

“In sintesi, gli autori concludono che, alla luce dei dati disponibili, è del tutto incomprensibile che gli studi preclinici sugli animali scalfiscano solo la superficie quando si tratta di un’analisi valida della possibilità di effetti collaterali legati alla fertilità”.

Tuttavia, su richiesta personale di Bergholz & Steger1 si è appreso che “il booster rappresenta un intervento aggiuntivo che potrebbe influenzare il risultato finale ed è stato quindi escluso per ottenere una metodologia pulita”. Come nel caso dello studio dell’Istituto Federale Tedesco per la Ricerca sulla Popolazione citato in precedenza2 , nell’unico studio che ha osservato una riduzione della qualità degli spermatozoi in seguito alle iniezioni di Covid, gli autori giungono a una conclusione insostenibile e priva di una base di dati valida: “Poiché i vaccini contengono mRNA e non virus vivi, è improbabile che il vaccino influisca sui parametri spermatici”. Va notato che il componente rilevante delle iniezioni a base di RNA non è l’mRNA del virus, ma il modRNA veicolato dalle nanoparticelle lipidiche, di cui si parlerà più avanti nell’articolo.

Una rassegna degli studi sul deterioramento della qualità dello sperma già pubblicati e analizzati anche da Bergholz & Steger si trova anche nel nostro articolo sugli effetti collaterali delle vaccinazioni sulla fertilità maschile.

4. Ereditarietà del modRNA iniettato tramite integrazione genica nelle cellule germinali maschili?

Un excursus esaustivo sulla possibilità di riscrivere l’RNA (virale) in DNA mostra chiaramente che ciò può avvenire in presenza di una trascrittasi inversa (l’integrazione dell’RNA virale costituisce circa l’8% del genoma umano).4 è possibile. Tuttavia, molto più significativo è il fatto che l’RNA può essere ritrascritto nel DNA anche senza la presenza della trascrittasi inversa. La presenza dei cosiddetti elementi LINE-1, che agiscono come trascrittasi inversa endogena (cioè interna alla cellula) e rappresentano circa il 17% del genoma umano5 , consente l’integrazione dell’RNA nel DNA. Questi fatti, così come il fatto che questa via potrebbe essere dimostrata per la trascrizione inversa dell’RNA virale della SARS-CoV-2 e dell’mRNA “inoculato”, sono ancora abilmente ignorati nelle relazioni pubbliche.1

“La circostanza della possibile ereditarietà dell’informazione genetica per la produzione endogena delle proteine spike diventa particolarmente importante se si considera che l’RNA iniettato non è un semplice mRNA ma un cosiddetto modRNA”.

“Se si scopre che l’RNA derivato dal vaccino e riscritto in DNA può effettivamente essere integrato nel genoma di una cellula germinale, c’è anche un’alta probabilità di ereditare e produrre le proteine spike nella prole. Alti livelli di LINE1 sono stati riscontrati negli spermatozoi che trascrivono l’RNA esogeno in DNA e nei plasmidi che possono impacchettare questo DNA e consegnarlo all’ovulo dopo la fecondazione. Di conseguenza, i plasmidi proliferano nell’embrione. “1

Il fatto che l’RNA somministrato venga trasportato anche ai testicoli, da cui si può dedurre una potenziale integrazione dell’RNA nelle cellule germinali maschili, può essere dedotto sia da studi interni dell’azienda Pfizer, sia da pubblicazioni esistenti sulle proprietà delle nanoparticelle lipidiche, di cui abbiamo già riferito. Il fatto che l’informazione genetica per la produzione delle proteine spike da parte dell’organismo possa essere ereditata è particolarmente importante se si considera che l’RNA iniettato non è un semplice mRNA, ma il cosiddetto modRNA.

4.1 Che cos’è il modRNA e in che misura è rilevante per valutare i danni da vaccino attuali e a lungo termine che compromettono la fertilità?

L’agente attivo delle iniezioni a base di RNA non è una semplice molecola di mRNA che trasporta le informazioni per sintetizzare una proteina virale, ma un modRNA specificamente progettato per l’efficacia traslazionale e la longevità, incapsulato in LNP per aggirare le barriere biologiche e ottenere l’accesso a tutte le cellule, comprese quelle cardiache e cerebrali – eventualmente anche alle cellule germinali.

Poiché l’RNA è coinvolto nella regolazione dell’espressione genica, le cellule dispongono di meccanismi per bloccare le specie di mRNA non necessarie; tuttavia, questi meccanismi protettivi non funzionano con il modRNA, il che solleva anche la questione se e quando la produzione di proteine spike si arresta del tutto nel corpo dei soggetti iniettati (il 70% della popolazione mondiale)?

Figura 6: Panoramica del principio di funzionamento della tecnologia del vaccino Covid-19 a base di RNA offerta da Biontech/Pfizer (BNT162b2) e Moderna (mRNA-1273). ORF: Open Reading Frame. Tratto da Bergholz & Steger, 20231

L’RNA “seminato” non imita l’RNA virale, ma è “umanizzato” per promuovere la traduzione ribosomiale (lettura delle informazioni dell’RNA e sintesi della proteina spike virale all’interno delle cellule) da parte di apparecchiature cellulari umane. Se si conferma che, come detto, il modRNA iniettato porta all’integrazione nel genoma delle cellule germinali maschili (gameti), la conseguenza sarebbe che la prole di questi maschi potrebbe esprimere la proteina spike anche nel proprio corpo.

Conclusione

Gli autori concludono che il risultato finale è che esistono diversi modi in cui le proteine di punta negli organi riproduttivi possono influenzare lo sviluppo delle cellule germinali e la qualità dello sperma. Ad oggi, nessuno sa se il deterioramento della qualità dello sperma segnalato dopo le iniezioni di Covid-19 sia un effetto temporaneo o permanente.

In un forte appello, Bergholz & Steger1 chiedono che la scienza e la medicina si liberino dalle narrazioni politiche.

La scienza medica ha bisogno di un controllo della realtà e deve tornare alla ragione e ai fatti basati sull’evidenza per ripristinare la sua credibilità danneggiata. Oltre a un numero maggiore di soggetti/partecipanti e a un tempo di follow-up più lungo, gli studi futuri dovrebbero pubblicare informazioni sui tipi di vaccino e sui numeri di lotto associati ai risultati ottenuti, poiché è stata dimostrata una grande variabilità tra i diversi lotti, con una minoranza di lotti che ha causato la maggior parte degli effetti avversi gravi. La discussione interdisciplinare sui potenziali effetti avversi sulla salute deve essere non solo consentita, ma incoraggiata.

“La scienza medica ha bisogno di un controllo della realtà e deve tornare alla ragione e ai fatti basati sull’evidenza per ripristinare la sua credibilità danneggiata”.

In questa particolare situazione, scienziati e medici devono riconoscere, in particolare, che l’ingrediente attivo dei “vaccini a base di RNA” non è semplicemente una molecola di mRNA, come si trova milioni di volte nelle nostre cellule, ma un modRNA ingegnerizzato per la longevità che può entrare in qualsiasi nostra cellula per produrre una proteina virale.

Ma quale dovrebbe essere il vantaggio per una cellula originariamente sana del nostro cuore o del nostro cervello di iniziare a sintetizzare una proteina virale che trasforma questa cellula da “amica” a “nemica” e di conseguenza di essere attaccata dal nostro sistema immunitario?

COSE IMPORTANTI IN SINTESI!

L’RNA iniettato non è un semplice mRNA ma un modRNA, che ha un effetto completamente diverso nell’organismo.

Gli studi pubblicati in precedenza sull’analisi pre e post dei campioni di sperma mostrano enormi difetti nel disegno dello studio.

Le analisi dei database mostrano una forte associazione tra disfunzione erettile e insufficienza cardiaca, in tutti i produttori studiati.

“Inspiegabile” calo significativo della fertilità esattamente 9 mesi dopo l’inizio della campagna di vaccinazione.

La coincidenza tra la vaccinazione e il calo ritardato di nove mesi del tasso di nati vivi può essere considerata statisticamente certa.

La frequenza degli eventi avversi segnalati a carico dell’apparato riproduttivo è circa 100 volte inferiore negli uomini rispetto alle donne.

Moderna am significativamente più effetti collaterali del vaccino legati alla fertilità elencati .

Se l’RNA inoculato dovesse portare all’integrazione del genoma nelle cellule germinali, vi è un’alta probabilità di ereditarietà e di produzione di proteine spike.

La scienza medica ha bisogno di un controllo della realtà e di tornare alla ragione e ai fatti basati sull’evidenza….

§§§

