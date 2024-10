Bugiardino Pfizer: il Siero Può Provocare Miocardite e Pericardite. Ma non Era una Teoria del Complotto?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione un post lampo, per cui ringraziamo @ChanceGardiner, collegato a questa immagine. C’è veramente da chiedersi in che mani siamo, dal punto di vista della sanità; evidentemente le forze che muovono questi meccanismi sono talmente potenti da agire in maniera – criminalmente – indisturbata senza che il cambio di orientamento politico, destra o sinistra, abbia un qualsiasi peso.

Come si fa a consigliare un vaccino – peraltro inefficace – per categorie statisticamente non a rischio? Quando poi esistono studi ufficiali come questo, di cui Schillaci & C. non possono, per dovere di ufficio, non essere a conoscenza?

Chance Giardiniere @ChanceGardiner

Sul bugiardino di Pfizer c'è ora quella che veniva definita una teoria complottista: Miocardite e pericardite da mRNA. Alcuni mi fanno rilevare, inoltre, che il bugiardino può contenere una grave inesattezza (per dirla gentilmente). Quei problemi di cui si parla non "si risolvono". lasciano come una cicatrice sul cuore. "La miocardite spesso decorre asintomatica e talvolta si possono trovare a distanza di tempo (anche anni) gli esiti del danno miocardico, quali dilatazione e disfunzione del cuore; quasi il 20% delle morti improvvise tra i giovani adulti e gli atleti sono la conseguenza di miocardite", e anche: "I sintomi possono variare e possono includere affaticamento, respiro affannoso, gonfiore (edema), percezione del battito cardiaco (palpitazioni) e morte improvvisa. La diagnosi si basa su elettrocardiogramma (ECG), misurazione dei biomarcatori cardiaci, diagnostica per immagini del cuore e biopsia del muscolo cardiaco".

