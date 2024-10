UK, Studio su 1,7 Milioni di Bambini. Miocardite Pericardite solo nei Sierati anti-Covid. Niente negli Altri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per portare alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) da Simon Gold. Buona lettura e condivisione.

WOW: A study involving 1.7 million children has found that myocarditis and pericarditis only appeared in children who had received Covid mRNA vaccines. Not a single unvaccinated child in the group suffered from these heart-related problems. This is absolutely shocking.

WOW: Uno studio condotto su 1,7 milioni di bambini ha scoperto che la miocardite e la pericardite si manifestavano solo nei bambini che avevano ricevuto vaccini Covid mRNA. Nessun bambino non vaccinato nel gruppo ha sofferto di questi problemi cardiaci. È assolutamente scioccante.

