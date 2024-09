Medjugorje, il Sinodo Sinodale, Francesco e i Frutti – Marci – del suo Pontificato. Joachim Heimerl.

Francesco e i frutti marci del suo pontificato

Di P. Joachim Heimerl von Heimthal

“Li riconoscerete dai loro frutti” (Matteo 7:16). Con questa famosa parola Gesù insegna ai suoi discepoli come riconoscere i falsi profeti, e la Chiesa lo segue da secoli, da ultimo nel caso delle apparizioni mariane a Medjugorje.

A Medjugorje si registrano un gran numero di conversioni e di guarigioni inspiegabili dal punto di vista medico. Inoltre, innumerevoli sacerdoti e religiosi hanno sperimentato la loro vocazione lì, compreso me, tra l’altro.

Papa Francesco ha ormai riconosciuto tutti questi “buoni frutti”, tranne – e questa è la cosa grottesca – le apparizioni della Madre di Dio e i suoi messaggi.

È chiaro che non c’è alcuna logica in questo. Potresti anche affermare che le mele crescono da sole e non hanno bisogno di un albero. Francesco crede seriamente che un luogo di pellegrinaggio dove accadono tanti segni e miracoli avvenga da solo e senza l’intervento del cielo? O forse vuol dire che Dio si è imposto il silenzio per sempre e non interverrà mai più nel nostro tempo e nella nostra storia, nemmeno attraverso la Beata Vergine Maria? O per dirla in altro modo: se la fede di Francesco è solo una grigia teoria invece che realtà, egli ha una fede senza Dio – chi lo sa?

Una cosa è certa: finché Francesco siederà sulla cattedra di Pietro non ci sarà alcun riconoscimento delle apparizioni mariane; si rifiuta ostinatamente di confermare la natura soprannaturale di tali fenomeni. In definitiva ciò significa ovviamente che non crede alle parole di Gesù: i buoni frutti di cui Gesù parla espressamente non esistono per se stessi. Dovrebbero invece testimoniarLo e condurre a Lui; Questo è già così nel Vangelo, e naturalmente è lo stesso a Medjugorje: tutto ciò che accade lì accade solo perché la Beata Vergine vuole condurci a suo Figlio, e senza le sue apparizioni lì non accadrebbe NULLA.

In definitiva, il rifiuto del Papa non dice nulla su Medjugorje, ma tutto sul suo pontificato. Francesco non è un costruttore di ponti verso il soprannaturale e certamente non verso le verità della fede. Al contrario: crea confusione ovunque può e recentemente ha persino messo in discussione in più occasioni l’unicità della salvezza attraverso Gesù Cristo.

Chiedo perdono: nessun Papa, nessun cattolico e nessun cristiano può fare questo. E vista così, non sorprende se Francesco non vuole riconoscere le apparizioni mariane. Al contrario: questo atteggiamento si addice al suo pontificato, che è il primo della storia ad essere caratterizzato non solo dall’arroganza, ma addirittura dall’eresia.

Che sia così lo si è già visto in molti esempi, e più recentemente, come spesso accade, lo si è visto in occasione del “Sinodo dei vescovi”, che entrerà nella sua fase finale in ottobre.

Con questo “sinodo” Francesco vuole istituire una nuova Chiesa “sinodale”. Chi rifiuta questo – e lo faccio con tutto il cuore – commette ora un “peccato” contro la sinodalità, che dovrà essere espiato con un atto di penitenza in San Pietro, alla vigilia del “sinodo”.

Questa è – come molte cose sotto Francesco – una totale follia: la Chiesa è cattolica e apostolica, ma non è mai, mai “sinodale”. E a parte questo: nessun papa ha l’autorità di inventare nuovi peccati, nemmeno Francesco, che vuole in questo modo rendere inattaccabile il suo programma politico ecclesiale. –

Diciamolo chiaramente: questa è una mossa intelligente, ma è anche una forma di blasfemia.

Se si guardano i frutti di questo pontificato in questo contesto, sono frutti completamente diversi rispetto a Medjugorje, perché i frutti che Francesco ci offre sono fin troppo evidentemente marci.

