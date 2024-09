Mwedjugorje? Aurelio Porfiri.

Medjugorje? Aurelio Porfiri Aurelio Porfiri Come tutti sanno, Medjugorje è un villaggio è un piccolo villaggio della Bosnia ed Erzegovina dove da decenni ci sarebbero delle apparizioni della Madonna. Personalmente non ho una chiara opinione sul fatto che queste apparizioni siano vere o no e non è questo l’argomento di questo scritto. Vorrei però riflettere su un documento pubblicato oggi dal Dicastero per la Dottrina della Fede chiamato La Regina della Pace, in cui si da il nihil obstat per i pellegrinaggi pur non riconoscendo apertamente il carattere soprannaturale delle apparizioni. Ma è una cosa ragiovevole? Ripeto, che non sta a me giudicare sulla verità delle apparizioni, ma comunque penso che proprio la verità dovrebbe essere il criterio per un discernimento. Se una cosa è vera, allora la Chiesa permette la devozione, ma se c’è il dubbio ci dovrebbe essere quantomeno la prudenza. L’agenzia ANSA così riporta la notizia: “Nulla osta del Vaticano al culto di Medjugorje per i suoi “frutti positivi”, ma con un ammonimento: “I pellegrinaggi non si fanno per incontrarsi con i presunti veggenti, ma per avere un incontro con Maria, Regina della Pace”. Ma la Madonna può essere incontrata in tanti luoghi, perché promuovere queste presunte apparizioni se non c’è veramente la sicurezza che quanto accade è opera di Dio? Vatican News, annunciando la conferenza stampa di presentazione del documento, dice che al centro ci sarà “l’esperienza spirituale vissuta dai pellegrini”. Ma è lecito incoraggiare una esperienza spirituale che potrebbe essere basata su una presunta menzogna? Molte esperienze spirituali possono farci sentire bene, ma non è detto che esse siano di per sé buone per il fine ultimo per cui siamo stati creati. Photo by thom masat on Unsplash È ora disponibile La destra del Signore si è alzata: Una storia del tradizionalismo cattolico dal Vaticano II a Traditionis custodes di Aurelio Porfiri. Una grande lettura sulla storia e sviluppo del tradizionalismo cattolico. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§