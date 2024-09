Il Vaticano Cerca (in Inglese) di Annacquare le Parole Choccanti del Papa, ma poi Fa Marcia Indietro…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia, e che testimonia dell’imbarazzo evidente nato dalle parole del pontefice regnante ai giovani di Singapore. Buona lettua e diffusione.

Aggiornamento dell’editore: il Vaticano ha pubblicato una versione aggiornata della trascrizione inglese, che contiene la traduzione corretta delle parole usate da Papa Francesco.

CITTÀ DEL VATICANO (LifeSiteNews) — La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso una traduzione inglese fuorviante dei controversi commenti di Papa Francesco su tutte le religioni che conducono a Dio, mentre le critiche alle parole di Francesco continuano a crescere.

Rivolgendosi a un gruppo interreligioso di giovani a Singapore il 13 settembre, Papa Francesco ha sottolineato in modo particolare la natura multireligiosa della nazione:

Se iniziamo a litigare tra di noi e diciamo “la mia religione è più importante della tua, la mia religione è vera, la tua non lo è”, dove ci porterà? Dove? Va bene discutere [tra religioni].

Proseguendo, Francesco ha dichiarato che ogni religione è un mezzo per raggiungere Dio, affermando in modo molto controverso:

Ogni religione è un modo per arrivare a Dio. Ci sono diverse lingue per arrivare a Dio, ma Dio è Dio per tutti. E in che modo Dio è Dio per tutti? Siamo tutti figli e figlie di Dio. Ma il mio dio è più importante del tuo dio, è vero?

C’è un solo Dio e ognuno di noi ha un linguaggio per arrivare a Dio. Sikh, musulmano, indù, cristiano, sono percorsi diversi.

Il suo discorso è stato pronunciato in italiano – “Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio” – e tradotto in inglese dal suo assistente per la folla radunata al Catholic Junior College di Singapore.

La traduzione originale in italiano di Francesco è “ogni religione è una via per arrivare a Dio” o, nella versione inglese leggermente più naturale: “tutte le religioni sono una via per arrivare a Dio”.

La traduzione immediata fornita riga per riga dal suo traduttore era: “Ogni religione è una via per arrivare a Dio”.

Tuttavia, la Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato una traduzione decisamente diversa e fuorviante dei commenti papali nella trascrizione inglese del suo incontro. La versione inglese ufficiale del Vaticano recita: “Le religioni sono viste come percorsi che cercano di raggiungere Dio”.

La differenza è notevole e la trascrizione online del discorso di Francesco appare molto meno controversa o problematica rispetto al suo intervento effettivo.

Molti online hanno trovato la traduzione inglese e stanno tentando di minimizzare la controversia immediata che è scoppiata in seguito alle osservazioni. Tali individui sostengono che è la traduzione inglese online a essere corretta, piuttosto che le parole effettive di Francesco che possono essere ascoltate nel video contenuto in questo rapporto.

Sembra che solo la traduzione inglese sia stata soggetta al peggio del pesante problema di trascrizione errata dell’ufficio stampa. La trascrizione italiana, spagnola, francese e polacca sono conformi alle effettive parole di Francesco. La versione portoghese differisce leggermente dalla realtà, con la trascrizione che recita: “Tutte le religioni sono un modo per avvicinarsi a Dio”.

Altri, come il caporedattore di Inside the Vatican, Matt Gaspers, notando la diversa versione inglese dell’ufficio stampa, l’hanno descritta come “un evidente tentativo di limitare i danni”.

Sebbene l’inglese non sia la lingua madre in Vaticano, negli ultimi tempi è rapidamente diventata di fatto una seconda lingua ampiamente parlata.

Ciò è dovuto in parte alla forte predominanza di americani di madrelingua inglese che utilizzano i portali di notizie online del Vaticano e i numerosi organi di informazione cattolici di lingua inglese.

Ma la Sala Stampa della Santa Sede ha una storia travagliata per quanto riguarda la versione ufficiale delle dichiarazioni di Papa Francesco, soprattutto nelle traduzioni in lingua inglese.

Nei giorni scorsi è stato evidenziato come la traduzione inglese della lettera di Francesco di luglio sul ruolo della letteratura nella formazione abbia utilizzato la notazione di datazione non cristiana “BCE” invece dello stile cattolico di “Before Christ”. Ancora una volta è stata solo la versione inglese a contenere la terminologia, mentre le altre lingue hanno utilizzato il classico e cattolico “BC”.

Simili peculiarità sono state osservate durante il Sinodo sulla famiglia del 2014, quando la versione inglese del rapporto provvisorio ha minimizzato il linguaggio sull’omosessualità, mentre l’originale italiano era molto più controverso. La traduzione inglese faceva riferimento a “providing for” (provvedere) agli omosessuali piuttosto che a “welcoming” (dare loro il benvenuto), quest’ultimo dei quali è una traduzione più letterale di “accogliere”, la parola nella versione italiana ufficiale della relazione.

Qualche settimana dopo accadde una cosa simile: l’ufficio stampa annacquava la versione inglese del documento finale del Sinodo, eliminando una difesa esplicita del matrimonio tra un uomo e una donna.

Facciamo un salto al 2020: l’Ufficio Stampa ha emesso un ordine al suo personale di mantenere il silenzio in seguito al clamore internazionale per i commenti di Papa Francesco a sostegno delle unioni omosessuali.

Gli errori di traduzione in lingua inglese provenienti dall’ufficio stampa sembrano destinati a perpetuare una consuetudine che dura da molti anni.

