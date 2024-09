Bergoglio: Tutte le Religioni un Cammino per Arrivare a Dio. Viganò: Apostasia Inaudita dalla Fede.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò a proposito della dichiarazione di papa Bergoglio fatta a Singapore. Riportiamo dall’Osservatore Romana:

“Il vescovo di Roma ha riservato l’appuntamento finale a giovani rappresentanti delle principali religioni della nazione asiatica a maggioranza buddhista. E ascoltando le testimonianze di tre di essi — un indu, una sikh e una cattolica — presso il Catholic Junior College, ha preso spunto dalle loro parole per improvvisare a braccio una riflessione sul tema. «Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio» ha spiegato; e ricorrendo a «un paragone» ha chiarito come esse possano essere considerate «diverse lingue, diversi idiomi, per arrivare» a Lui. «Ma Dio è Dio per tutti» ha avvertito e di conseguenza «noi siamo tutti» suoi «figli». Tanto che nessuno può dire «ma il mio Dio è più importante del tuo» ha messo in guardia il Papa, ribadendo che «c’è un solo Dio e le nostre religioni sono lingue, cammini per arrivare» a Lui. «Qualcuno sikh, qualcuno musulmano, qualcuno indù, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini» e niente altro”.

«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.» Gv 14:6

Bergoglio, con le sue empie affermazioni rivolte ai giovani di Singapore secondo cui “tutte le religioni sono una via verso Dio”, offende la Maestà di Dio, tradisce la Rivelazione divina, calpesta i principali Misteri della nostra Fede e annulla il Sacrificio redentore del Figlio di Dio, Nostro Signore Gesù Cristo.

Le sue parole bugiarde sono particolarmente insidiose perché sono rivolte alle nuove generazioni, che Bergoglio inganna facendogli credere che è possibile salvarsi senza riconoscere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l’Unico Salvatore, e che la sua Chiesa è l’unica arca di salvezza.

Io sono la porta (Gv 10,9) ha detto di sé Nostro Signore.

Negare questa verità significa apostatare dalla Fede e calpestare la Croce.

Farlo dall’altissima Soglia è uno scandalo di inaudita gravità, superato solo dal silenzio timoroso o complice della maggioranza dell’Episcopato.

La “passio Ecclesiæ” si compie nel tradimento di un’autorità usurpata, di un nuovo Sinedrio ugualmente apostata.

(Traduzione di X da un post in inglese).

Tag: apostasia, bergoglio, vigano



Categoria: Generale