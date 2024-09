Reporters Sans Frontières e il Massacro di Giornalisti a Gaza e in Cisgiordania.

A lmeno 130 giornalisti sono stati uccisi dall’esercito israeliano a Gaza dal 7 ottobre 2023, e la maggior parte degli uffici stampa sono stati distrutti. Eppure RSF ha continuato senza sosta a supportare i reporter nell’enclave assediata nonostante le severe restrizioni all’accesso.

In particolare, RSF ha dedicato oltre 100.000 euro in aiuti di emergenza per il giornalismo a Gaza. Grazie al suo partner locale, ARIJ, più di 250 giornalisti che lavoravano da Gaza per i media internazionali e locali hanno avuto accesso ad attrezzature professionali e assistenza umanitaria. Questi fondi hanno anche contribuito a fornire, rinnovare e costruire spazi dedicati in cui i giornalisti potessero incontrarsi e lavorare, nonostante i numerosi spostamenti forzati che hanno subito dal 7 ottobre. Sono stati installati anche pannelli solari per garantire una fornitura di energia continua durante le frequenti interruzioni di corrente. È stato inoltre aperto uno spazio speciale per le giornaliste con l’aiuto di ARIJ.