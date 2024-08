La Resilienza di Fratel Bergoglio. Muoia Sansone con Tutti i Cattolistei. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle ultime dichiarazioni del pontefice regnante. Buona lettura e diffusione.

MASTRO TITTA: LA RESILIENZA DI FRATEL BERGOGLIO

Ci ho messo qualche giorno a riprendermi dalle ultime intemerate di Bergoglio, il Robespierre della Rivoluzione Ecclesiastica. La prima sull’ emergenza globale vaiolo delle scimmie , con l’invito a governi e aziende private (sic nel testo) a fare di tutto perché nessuno venga escluso dai ben noti benefici e atti d’amore. Stavolta arrivo primo io, deve avergli suggerito l’Omino nel Cervello. La seconda, l’ ubi Deus ibi migrantes : peccato grave (che dico grave: mortale) non accogliere.

Colpisce la fissità cadaverica del papa che contempla se stesso, ma su questo ben altri più versati del sottoscritto possono dire e lo hanno fatto. Colpisce anche il disprezzo senile per la realtà – col Covid e il miracoloso rimedio del dottor Dulcamara niente ha funzionato, altro che “ luce di speranza ” – e per la coscienza, bene volatile di cui Bergoglio si è diligentemente mutilato: si vede che dava scandalo. Ma colpisce soprattutto un aspetto profano che merita, questo sì, devota ammirazione e ossequioso rispetto: la resilienza di Bergoglio alle figure di melma.

Immaginate un uomo – che dico un uomo: un Old Global Leader secondo i desiderata del vero papa, Klaus Schwab – che non possa scaccolarsi in pace senza che qualcuno venga a saperlo, il quale opta per l’unica cosa da fare in simili dolorosi casi: scaccolarsi in pubblico. Così si nota meno.

Il papa dice frociaggine! Il papa fa la pipì in pubblico ! Il papa è talmente liberale che il cocalero Morales gli offre cocaina e lui “ ho preso il the alla coca , mai la cocaina” – come dire: grazie mille, proverò!

Sono figure di melma, delle quali esiste un vastissimo campionario, che gelerebbero il sangue ad un morto nel frigorifero dell’obitorio. Ci sono vittime a ciuffi – anche illustri, anche bambini – dell’atto d’amore, ci sono disordini sociali sempre più violenti a seguito delle dissennare politiche migratorie e tu cosa fai? Vai in loop come un 33 giri rigato sul giradischi con la puntina coperta di formaggio rancido e ripeti la stessa litania sghemba. Senza variazioni sul tema, senza argomenti che non siano slogan imparaticci e farfugliati con voce checchina, senza deflettere.

Questa granitica impermeabilità alla melma che lui stesso si rovescia addosso – muoia Sansone con tutti i cattolistei – questo disprezzo della propria reputazione e del proprio, per modesto che sia, intelletto denota un’abnegazione assoluta, una cupio dissolvi di sé, dell’istituzione e dei fedeli, davvero sconfinato, al limite del sovrumano.

Ammirando uomini di così dura cervice, in particolare gli scemi del villaggio globale, non posso che trattenermi in rispettosa contemplazione. Come a Dio occorre dare ciò che è di Dio, anche con Cesare bisogna fare altrettanto. O con coloro che si credono Cesare nel buio dei manicomi, o il diavolo stesso.

Chesterton scrive in Ortodossia che i matti sono persone che hanno incrollabile fiducia nei propri mezzi e altissima opinione di sé. Dunque Bergoglio potrebbe essere matto, oltre che omosessuale , oppure.

Oppure Bergoglio è un “fratello manovale” di grado talmente infimo e ricattabile da essere costretto a reggere il sacco alla peggior paccottiglia massonica in circolazione, e ciò che va ragliando ai quattro venti altro non è che l’ammissione di questa affiliazione coatta e melmosa. Il che ci riporta alla prima osservazione: l’assoluto disprezzo che Bergoglio nutre per se stesso.

Magari un giorno, con animo disteso e sereno, a papa sepolto riconosceremo che in fondo lui stesso lo ha detto e ripetuto infinite volte: non sono il papa, mi limito ad abusare dei poteri di un papa, non sono nemmeno cattolico, sono un nulla che si è macchiato di peccati indicibili e ha vissuto sotto ricatto la sua misera vita, con permesso, grazie e scusate . Allora la colpa sarebbe davvero nostra: non lo abbiamo ascoltato sine glossa, non lo abbiamo preso sul serio, non gli abbiamo creduto.

