Perché il Papa Spinge per Normalizzare le Relazioni fra Persone dello Stesso Sesso? LifeSiteNews, van den Aardweg.

Nota dell’editore: Gerard JM van den Aardweg, Ph.D., è un cattolico e veterano della pratica psicoterapeutica dal 1962, ha conseguito un master in psicologia presso l’Università di Leida, Olanda, e un dottorato di ricerca in scienze sociali presso l’Università di Amsterdam , dove si è specializzato in omosessualità e pedofilia omosessuale come nevrosi sessuali. Il dott. Aardweg ha condotto ricerche e scritto ampiamente sull’omosessualità , con tre dei suoi libri tradotti in inglese: Homosexuality and Hope (1985) ; On the Origins and Treatment of Homosexuality (1986 ); e The Battle for Normality (1997).

( LifeSiteNews ) — Cosa spinge il Papa a imporre alla Chiesa cattolica il riconoscimento universale delle relazioni omosessuali?

Questa domanda è nella mente di molte persone confuse e perplesse, cattolici e non cattolici. Deve essere discussa apertamente, perché le persone hanno il diritto di sapere chi sono i loro leader e cosa possono aspettarsi da loro. La risposta è importante anche in vista del prossimo conclave, poiché potrebbe influenzare la scelta del successore di questo papa.

Il punto di vista discusso in questo articolo è che la risposta più probabile alla domanda di cui sopra nel titolo, la migliore spiegazione del motivo principale della politica del Papa e del comportamento generale in relazione alla questione dell’omosessualità, è (1) che egli abbia un significativo interesse personale in essa, cioè che egli stesso sia afflitto da una o un’altra forma di attrazione per lo stesso sesso, e (2) che egli sia arrivato a identificarsi senza restrizioni con l’ideologia del movimento omosessuale e abbia fatto della sua missione quella di introdurre “normalizzazione e giustificazione” delle relazioni omosessuali nella Chiesa cattolica.

Il primo punto è una diagnosi psicologica, non un’accusa. Le tendenze omosessuali sono disturbi mentali ed emotivi, disturbi della personalità, gravi handicap (non malattie fisiche). Il secondo punto, sulla normalizzazione e giustificazione delle relazioni omosessuali come obiettivo dell’ideologia “gay”, è di un ordine diverso; è una questione di moralità e qui abbiamo il grande problema. In relazione alla pressione esercitata dal Parlamento dell’UE per riconoscere le unioni omosessuali, Papa Giovanni Paolo II ha offerto una diagnosi teologica di tale normalizzazione: è “una grave forma di violazione della legge di Dio”, l’operazione di una insidiosa “nuova ideologia del male”. [i]

Molte osservazioni ben documentate sul comportamento del Papa suggeriscono fortemente che la risposta alla nostra domanda di cui sopra può essere organizzata in tre categorie: prima di tutto, quelle relative al fervore incessante con cui promuove il riconoscimento delle relazioni omosessuali. Protegge gli omosessuali sessualmente criminali; eleva le dubbie affermazioni di una piccola minoranza della popolazione [ii] a una – forse la – preoccupazione centrale del suo pontificato mentre trascura grossolanamente e danneggia i veri bisogni della famiglia minacciata e del matrimonio normale. In secondo luogo, ci sono le osservazioni sul modo in cui persegue la sua politica pro-omosessualità; e ci sono le osservazioni sui tratti salienti della sua personalità. Non è concepibile che un uomo normalmente eterosessuale possa identificarsi in tutti questi aspetti così completamente con la causa “gay”; anche quando un politico eterosessuale opportunista la promuove, non sopprime il suo buon senso e il suo senso morale così radicalmente come coloro per i quali è un bisogno personale. Questo articolo intende chiarire questi punti.

Omosessuale e omosessualità . Alcune precisazioni per una migliore comprensione devono precedere la nostra analisi. “Omosessuale”, “lesbica”, sono solo vaghe designazioni di persone che si identificano come sessualmente diverse o vivono omosessuali e di coloro che hanno inclinazioni o tentazioni omosessuali.

Tecnicamente, le parole “omosessuale” e “omosessualità” dovrebbero indicare uomini e donne che sono più o meno cronicamente attratti da membri del loro stesso sesso dopo la tarda adolescenza/prima età adulta, e i cui sentimenti eterosessuali sono molto rudimentali o deboli e immaturi. Non dovrebbero mai essere usate nel senso che queste persone appartengono a un tipo di esseri umani sessualmente “diverso”. Non c’è alcuna prova che la loro natura biologica o psichica innata sia anormale. Nonostante un secolo di ricerche, in gran parte da parte di omosessuali dichiarati e militanti desiderosi di dimostrare una causalità biologica o almeno una qualche predisposizione, non è stato trovato nulla.

Lo slogan centrale e molto efficace dell’ideologia “gay”, secondo cui si “nasce così”, non ha alcun fondamento scientifico. [iii] D’altro canto, esiste una solida base di prove provenienti dalla ricerca psicologica secondo cui le inclinazioni omosessuali croniche sono manifestazioni di una nevrosi sessuale e che due fattori dell’infanzia/giovinezza spesso predispongono gli individui ad esse, vale a dire, modelli specifici di relazioni genitore-figlio e mascolinità (femminilità) sottosviluppata e disadattamento alla comunità omosessuale del loro ambiente sociale. [iv]

Le persone attratte dallo stesso sesso soffrono di un “complesso” di inferiorità di genere, che ha origine nella preadolescenza o nell’adolescenza. Si sentivano inferiori nella mascolinità (femminilità), non appartenenti al mondo della virilità (femminilità), desideravano ardentemente amicizie maschili (femminili) e affetto sessualizzato. Sono bloccate con sentimenti, abitudini, opinioni e relazioni adolescenziali che erano collegate alle loro esperienze traumatiche di non appartenenza al mondo dei coetanei dello stesso sesso e spesso dei genitori dello stesso sesso.

Limitandoci qui al sesso maschile: i ragazzi attratti dallo stesso sesso sviluppano un fascino, un’ammirazione e un’adorazione per ciò che vedono come mascolinità o virilità in altri ragazzi e giovani uomini in reazione a ciò che sentono di desiderare in se stessi, e bramano la loro amicizia e affetto. Questo desiderio, parte di un complesso di inferiorità di genere, è nevrotico, cioè ossessivo, crea dipendenza e, se esercitato in fantasie o contatti solitari, insaziabile. Le storie d’amore e le infatuazioni della pubertà finiscono presto in pura dipendenza dal sesso, come bere acqua salata.

Cercare l’amicizia omosessuale significa inseguire un’illusione impossibile. Questa fissazione per la personalità ferita e bramosa dell'”adolescente del passato” con tutte le sue abitudini e relazioni con i genitori, i coetanei dello stesso sesso e il sesso opposto, e con il suo immaturo egocentrismo ed egoismo, inibisce la maturazione psico-sessuale e la capacità di amare genuinamente gli altri. La ricerca dell'”amore” omosessuale è una dipendenza dall’amor proprio puberale; implica una visione di sé e un’abitudine all’autocommiserazione e all’auto-vittimizzazione, le abitudini di lamentela, rabbia e malcontento che sono tipiche dei complessi di inferiorità in generale.

Relazioni genitoriali

Relazioni genitore-figlio e isolamento tra pari . Una combinazione di relazioni madre-figlio e padre-figlio piuttosto specifiche determina una mascolinità e una fanciullezza sottosviluppate o represse che, a loro volta, predispongono tale ragazzo all’isolamento tra i suoi pari.

Esempi di queste relazioni includono una madre che ha un forte impatto de-mascolinizzante, o un padre con un impatto mascolinizzante troppo scarso (a volte da altre donne o uomini significativi). L’eccessivo attaccamento del ragazzo alla madre e viceversa può anche avere questo effetto in assenza del buon legame padre-figlio che fa sì che un ragazzo senta un senso di appartenenza al mondo della virilità e di essere apprezzato come uomo. Una madre autoritaria potrebbe essere stata iperprotettiva, esigente, imperiosa, fredda, invadente, restrittiva; o eccessivamente tenera, eccessivamente ansiosa, adorante, eccessivamente indulgente, viziante.

Ci sono spesso debolezze caratteriali o problemi emotivi che portano una madre a legare un ragazzo a sé. Il suo amore potrebbe essere stato troppo egocentrico. Spesso c’erano discordie coniugali, un divorzio o una madre abbandonata dal marito o da un amico. Molti uomini omosessuali sono stati troppo al centro dell’attenzione di una madre e trattati come “speciali”, il che ha prodotto in loro una visione di superiorità, con abitudini come arroganza, comportamento tirannico, esigenza, narcisismo; condividere gli interessi femminili di una madre o essere trattati come una ragazza ha portato a tratti effeminati; essere il bravo ragazzo della madre lo rendeva dipendente da lei e non da maschiaccio docile e ben educato. Imitava le sue idee e i suoi modi, non quelli del padre, poiché quest’ultimo non controbilanciava la sua influenza imprinting. Non sufficientemente educato per sviluppare fermezza virile, era tenero con se stesso. [v] Molti padri di uomini omosessuali erano distanti con loro, poco coinvolti nella loro vita, una minoranza di loro era ipercritica, addirittura rifiutava i loro figli, e i e i padri amichevoli spesso rappresentavano modelli maschili deboli.

Non solo i fattori genitore-figlio possono aver minato lo sviluppo della natura maschile del ragazzo. Altri fattori importanti includono il suo rapporto con i fratelli, il confronto con un fratello più mascolino, le prese in giro e il bullismo, l’isolamento sociale e un’immagine corporea negativa rispetto alla mascolinità, pensando a se stesso come debole, infermo, poco muscoloso, piccolo, brutto, senza barba e simili.

La caratteristica principale della mancanza di fermezza maschile del ragazzo medio pre-omosessuale era la mancanza di combattività infantile e di audacia fisica. [vi]

Auto-normalizzazione, auto-giustificazione e il Papa

Il potere del desiderio drammatico di cercare affetto maschile, la sua attrazione, è travolgente, diventando “il significato della mia vita” per chi soffre di attrazione per lo stesso sesso e, piuttosto che rinunciarvi, la persona dipendente rinuncerebbe a tutto il resto. Ciò può accadere ancora di più quando una persona del genere ha sperimentato il contatto fisico, dicendo a se stessa che “questa è la mia natura”. No, è schiavitù, più forte della ragione e della debole forza di volontà. C’è sicuramente un elemento demoniaco in questo. [vii]

L’ideologia gay propaga giustificazioni per la fallacia della “mia natura” con i suoi slogan diretti e indiretti di essere “nato così” mentre denuncia l’innaturalità dell'”omofobia”: sentimenti di disagio riguardo alle inclinazioni e al comportamento omosessuale proverrebber0 da pregiudizi culturali e religiosi discriminanti. In verità, tale disagio deriva dal buon senso innato e dal senso morale.

Normalizzando i sentimenti omosessuali e giustificando moralmente il comportamento omosessuale si inizia a giocare di ruolo, adottando un falso “io”. È come mentire a se stessi, reprimere il proprio senso morale e la propria coscienza che sono sempre consapevoli, forse nel profondo, della distinzione tra purezza e impurità sessuale. Questa repressione produce la necessità di relativizzare o negare la normalità dell’eterosessualità, del matrimonio normale e della famiglia normale, da qui il desiderio di convertire il mondo intero ad accettare l’uguaglianza della sessualità omosessuale. [viii]

Questa è l’ideologia che il Papa ha abbracciato fin dal suo inizio a Roma, come può essere chiaro ora, e con uno zelo secondo a quello di nessun sostenitore gay. Ciò che ha già scritto o ordinato di scrivere nel 2014 nella Relazione provvisoria del Sinodo dei vescovi destinata alla famiglia era proprio il linguaggio della propaganda gay: “Gli omosessuali hanno doni e qualità da offrire alla comunità cristiana”; “Le nostre comunità sono capaci di… accettare e valorizzare il loro orientamento sessuale?”; “una seria riflessione [è necessaria] su come ideare… approcci alla crescita affettiva [degli ‘omosessuali’] e alla maturazione nel Vangelo, integrando al contempo l’aspetto sessuale”. [ix] [Enfasi aggiunta]

E sulle “unioni omosessuali”: “Senza negare i problemi morali ad esse associati, ci sono casi in cui l’assistenza reciproca fino al sacrificio è un prezioso sostegno nella vita di queste persone”. Non si tratta di cristiani che cercano di vivere castamente, ma di auto-normalizzare gli “omosessuali” praticanti. Si fa attenzione a non accennare mai a questa distinzione fondamentale. Le omo-unioni possono prosperare sull’amore reciproco sacrificale, e la colpa dello scandalo di non “accoglierli” nella Chiesa ricade sui fedeli spietati.

Il rapporto ripete le due principali falsità dell’ideologia della normalizzazione: le persone semplicemente “hanno” questo orientamento ed è moralmente accettabile; e sono vittime di discriminazione (ripudiata, non “benvenuta”). Il linguaggio del rapporto è tipicamente gay in quanto è astuto, non diretto, fornisce una rappresentazione fuorviante delle relazioni omosessuali e sollecita compassione per le vittime dell’ingiustizia. È, tuttavia, il Papa che predica qui il sermone gay-ideologico, e in modo troppo impeccabile. Il sermone getta anche una luce laterale sulle sue condanne abituali della “rigidità” dei difensori della moralità sessuale cristiana.

Il consiglio di Papa Francesco per le persone attratte dallo stesso sesso

Si racconta in modo attendibile che il Papa abbia detto a un giovane, Juan Carlos Cruz:

Che tu sia gay non ha importanza. Dio ti ha creato così e questo è il modo in cui Lui vuole che tu sia e a me non importa… Devi essere felice di chi sei. [x]

Si tratta del consiglio più “gay” che un uomo anziano in una posizione di massima autorità morale potrebbe dare a un giovane amico apparentemente insicuro, e il più irresponsabile. “Tu sei”, “Dio ti ha creato”, suggerisce una causalità biologica, il che è un’assurdità scientifica; “Dio ti vuole gay” è un’assurdità (blasfema) per i cristiani seri e per i non cristiani. Questo consiglio papale mostra molta più devozione alle falsità dell’ideologia gay sullo stile di vita gay che alla fede nel Dio cristiano. Adatta la sua religione ai suoi sentimenti come molti omosessuali cristiani che si auto-normalizzano.

Ascoltando le sue parole a questo Juan Carlos, si può comprendere cosa intendesse il Papa quando ha detto che nelle sue decisioni si affida al suo “istinto e allo Spirito Santo” e non si affida alla Scrittura, alla Tradizione e al Magistero. [xi]

“Devi essere felice di quello che sei”. Questa esortazione deriva dalla cecità ideologica alla deplorevole realtà degli stili di vita gay, non da un genuino interesse per il benessere di un giovane uomo. Invece di un paterno “Non lasciarti ingannare, resisti a queste inclinazioni, ti aiuterò”, il consiglio papale si riduce a “Continua a scendere, rovinati la vita e sii felice”. [xii] Piuttosto, dovrebbe sostenere i giovani che sperimentano l’attrazione per lo stesso sesso con la conoscenza condivisa da questo esperto uomo gay di mezza età: “Guardando indietro, non riesco a immaginare perché pensassi che la vita gay fosse così dannatamente affascinante. È un mondo duro e non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico”. [xiii]

E che dire dei “matrimoni gay” e delle “unioni cattoliche” con “mutua assistenza fino al sacrificio”, sostenuti come il dignitoso ideale del Papa? La conclusione dell’esperto Ronald Lee è: “Il movimento gay cristiano si affida a uno stratagemma che è tanto audace quanto disonesto”. Il suo “successo dipende dal camuffamento della verità, che è nascosta in bella vista tutto il tempo”. [xiv]

Senso morale

La negazione del senso morale innato rispetto all’omosessualità fa parte della negazione gay-ideologica della realtà che il Papa mostra di aver assorbito attraverso affermazioni sprezzanti come quella secondo cui gli oppositori delle sue controverse benedizioni delle unioni gay “appartengono a piccoli gruppi ideologici” e che la Chiesa d’Africa è “un caso speciale”, poiché “per loro l’omosessualità è qualcosa di ‘brutto’ dal punto di vista culturale; non la tollerano”. [xv]

I “piccoli gruppi ideologici”, tuttavia, comprendono la stragrande maggioranza dell’umanità, passata e presente. Utilizzando il termine “ideologico”, l’oratore proietta la propria mentalità sulla stragrande maggioranza che non può condividere la sua estrema identificazione con l’ideologia gay, motivo per cui non riesce a comprendere i loro sentimenti di resistenza e a sentirsi come loro. Questo è l’atteggiamento di chi sopprime il suo senso morale, diventando ostile alla legge morale naturale che non desidera riconoscere e rispettare nell’Africa cattolica.

Vivrebbero sotto pregiudizi omofobi “culturalmente determinati” che impediscono loro di vedere la bellezza dell’“omosessualità”. Per un uomo con sentimenti normali per il sesso opposto sarebbe troppo pretendere da lui di usare questo curioso argomento per sostenere il riconoscimento delle relazioni omosessuali. [xvi] Il “sesso” omosessuale, che è inevitabile in loro, è percepito in tutte le culture come anormale e moralmente sbagliato o almeno dubbio. [xvii]

La conservazione da parte degli africani di un senso morale spontaneo sulla sessualità umana mette in imbarazzo la decadenza occidentale. Sulla moralità sessuale delle tribù sub-sahariane, monsignor Cormac Burke scrisse:

La morale sessuale africana tradizionale derivava dal senso della sacralità della funzione procreativa. Il sesso era una questione tabù; quindi “giocare” con esso era ritenuto meritevole di una maledizione… La verginità era tenuta in grande considerazione. Naturalmente, i peccati sessuali sono stati comuni nell’Africa tradizionale come in altre società. Ma è anche vero che l’africano ha mantenuto e mantiene un acuto senso del peccato, specialmente in un’area considerata sacra come il sesso. [xviii]

Imporre l’ideologia gay

I metodi papali per imporre il riconoscimento dell’omosessualità sono simili a quelli del movimento omosessuale nel mondo secolare, tra cui: la nomina di persone gay – o almeno pro-gay – in tutte le posizioni chiave dell’amministrazione di città, nazioni, organizzazioni internazionali, partiti politici, università, media, ecc.; la soppressione della pubblicità su fatti di ricerca indesiderati ed evitare discussioni pubbliche oneste; la promulgazione di un indottrinamento fuorviante e incessante con bugie ed “educazione”; intimidazione e abuso di potere; infine l’elevazione dell’ideologia gay al livello di religione di stato laica con punizione per i dissidenti. [xix]

Il Papa non ha organizzato uno studio approfondito sull’argomento, nessuna discussione aperta e onesta; non ha annunciato onestamente cosa stava facendo. I suoi documenti sulla questione dell’omosessualità sono di basso livello intellettuale, i suoi slogan demagogia a buon mercato. Si rifiuta di rispondere alle domande critiche dei cardinali dei dubia, uomini eruditi e di grande integrità. Il punto è che non ha una risposta. Nomina uomini gay e pro-gay in posizioni chiave, non tollera alcuna critica e licenzia i dissidenti.

La compassione selettiva che predica è strettamente correlata all’elemento “gay” dell’auto-vittimizzazione, e va di pari passo con l’indignazione e la rabbia dei difensori della vera moralità. La compassione per gli omosessuali e per qualche altro sfavorito nella Chiesa è in cima alla lista delle sofferenze, mentre le enormi necessità nel campo del matrimonio e della famiglia ottengono poco più di una nota a piè di pagina occasionale: le necessità emotive e spirituali delle persone sposate, una sana educazione sessuale, le ricadute dei tassi di divorzio in continuo aumento, i figli del divorzio, l’odioso abuso moderno sui minori della genitorialità e dell’adozione gay, le necessità del 40-50 percento dei bambini nati fuori dal matrimonio; la piaga dell’aborto e del suicidio assistito.

Ciò richiama il fatto che per molti omosessuali attivi non esiste un argomento così interessante e importante come “l’omosessualità”. E il movimento omosessuale è fortemente anti-matrimonio, anti-famiglia e pro-aborto. [xx]

Tratti della personalità

Un Papa che sostiene l’accettazione delle omo-unioni sta ingannando le persone che vogliono fidarsi di lui, ingenuamente o meno, se, nello spirito di McNeill, nasconde il suo interesse personale nella questione. I suoi tratti salienti della personalità non aiutano molto a dissipare quel sospetto.

C’è consenso sulla predominanza della sua fame di potere e delle sue abitudini tiranniche. Questo tratto significa egoismo, cioè amor proprio e orgoglio smisurati, e la conseguente inibizione della capacità della persona di amare e servire in modo maturo (gli altri, incluso Dio). Inoltre, implica la visione di sé di superiorità menzionata in precedenza che lo fa affidare al suo “istinto” e allo “Spirito Santo” e fare a meno della Tradizione, della Scrittura e del Magistero; ma che lo isola dagli altri, dagli amici e dai coetanei.

Radicato nell’adolescenza, in reazione alla frustrazione emotiva e allo squilibrio, [xxi] alimentare questa autosufficienza mantiene l’egocentrismo e l’egoismo puberale, e la mancanza di interesse e sentimento per gli altri. Di fronte ai suoi pari e al mondo mostra il peculiare distacco ribelle del “teenager-del-passato” che si sente superiore.

Un ex direttore messicano di un portale mediatico cattolico in lingua spagnola, che ha collaborato con il Papa in diverse occasioni durante il primo decennio del secolo, ha illustrato questa caratteristica in una Lettera aperta al Papa all’inizio del suo pontificato: [xxii]

Quando ti ho incontrato per la prima volta, quando eri ancora il cardinale Bergoglio, sono rimasto colpito e stupito dal fatto che tu non facessi mai come gli altri cardinali e vescovi. Qualche esempio: … quando tutti i vescovi si presentavano in tonaca e abito clericale perché le regole dell’incontro lo richiedevano, tu stesso ti presentavi in clergyman e colletto da prete. Quando ognuno di voi prendeva posto sulle sedie riservate ai vescovi e ai cardinali, lasciavi vuota la sedia del cardinale Bergoglio e ti sedevi in fondo, dicendo “qui sto bene, qui mi sento più a mio agio”. Quando gli altri arrivavano in macchina, in modo decoroso, tu entravi, più tardi di tutti gli altri, frettoloso e seccato, parlando a voce alta dei tuoi incontri sui mezzi pubblici con cui avevi preferito venire all’incontro. Quando ho visto queste cose – mi vergogno a dirlo – mi sono detto: “Bah, guarda come vuole attirare l’attenzione!”. Se vuoi davvero essere umile e modesto, non potresti piuttosto comportarti come gli altri vescovi e non attirare l’attenzione su di te?’ [xxiii]

La sua ostentazione di essere “diverso” – “speciale” – insulta i suoi pari, i suoi “pari”, dai quali si tiene provocatoriamente alla larga. [xxiv] La stessa insensibilità che dimostra, ad esempio, nei suoi commenti offensivi e senza rispetto verso i visitatori ben intenzionati, chiamando le donne nubili “vecchie zitelle”, una donna coraggiosa che nonostante i difficili tagli cesarei ha dato alla luce molti bambini “un coniglio”, gli attivisti pro-life disinteressati “fanatici e ossessivi”, ecc. E senza vergogna e scuse.

Ormai il suo secondo tratto saliente, l’inaffidabilità , è diventato evidente. Numerose persone sono state ingannate dalle sue parole e dai suoi gesti ortodossi, ma dal vero tradimento della fede e della morale. La menzogna e la doppiezza sono croniche in lui. È significativo che sia stato in grado di tradire in Argentina due dei suoi preti per compiacere le autorità militari, mentre abbandonava un bravo medico che aveva salvato una madre e il suo bambino dall’aborto; che abbia protetto un prete che divulgava materiale pornografico e punito il prete che lo aveva messo in guardia. [xxv]

Nel profilo degli omosessuali attivi e auto-normalizzanti, l’inaffidabilità e la menzogna sono tratti comuni. Molti mentono a se stessi e agli altri con parole e comportamenti tutto il tempo; l'”amore” gay e il mondo gay (sottocultura) sono permeati di menzogne e tradimenti, perché prosperano non sull’amore ma sulla dipendenza dall’amor proprio, e la menzogna ne è una manifestazione.

Qui non è in discussione lo sviluppo del Papa dalla pietà ortodossa a dove si trova ora. Solo due note: la sua sete di potere suggerisce che la dipendenza dall’egoismo immaturo era già sviluppata molto prima che iniziasse apertamente a distorcere la sua religione; e la sua insincerità e menzogna segnalano una mancanza del coraggio virile che non evita il confronto diretto. Nel complesso, a giudicare dal suo comportamento riportato, l’immagine della sua personalità è coerente con quella degli attivisti politici “gay” auto-normalizzanti, come anche con il profilo dei preti omosessuali auto-normalizzanti e auto-giustificanti. [xxvi]

La spiegazione di cui sopra dello zelo del Papa nel legalizzare le unioni omosessuali è supportata da una serie di osservazioni della categoria delle prove circostanziali. Presi insieme, portano alla conclusione che l’esistenza di prove più dirette è abbastanza probabile.

Gerard JM van den Aardweg, Ph.D., è un cattolico e veterano della pratica psicoterapeutica dal 1962, ha conseguito un master in psicologia presso l’Università di Leida, Olanda, e un dottorato di ricerca in scienze sociali presso l’Università di Amsterdam , dove si è specializzato in omosessualità e pedofilia omosessuale come nevrosi sessuali. Il dott. Aardweg ha condotto ricerche e scritto ampiamente sull’omosessualità , con tre dei suoi libri tradotti in inglese: Homosexuality and Hope (1985) ; On the Origins and Treatment of Homosexuality (1986 ); e The Battle for Normality (1997).

NOTE FINALI

[i] Papa Giovanni Paolo II, 2005, 26.

[ii] Secondo gli studi più attendibili, circa il 2 percento della popolazione adulta. Richieste molto più elevate non sono attendibili. [iii] Recensioni: van den Aardweg, 1986; 2005; 2015. La storia interessante qui è: ogni volta, viene lanciata una nuova teoria, ampiamente pubblicata come se fosse quasi provata, ma le confutazioni tramite ripetute ricerche vengono tenute segrete. In questo modo, l’illusione di una “natura” omosessuale viene mantenuta viva. [iv] van den Aardweg, 1986; 1997, 2011. Il termine “nevrosi” è qui utilizzato nel suo significato tradizionale. Il comportamento, i pensieri e i sentimenti nevrotici sono sproporzionati, inadeguati; compulsivi, ossessivi, squilibrati e immaturi. La ricerca statistica ha stabilito che “nevroticismo” o “instabilità emotiva” rispetto a “stabilità emotiva” sono il secondo fattore di base importante della personalità, accanto a “intelligenza”. Le caratteristiche comuni centrali del pensiero e del sentimento nevrotici sono l’auto-direzionalità e l’egocentrismo, le abitudini lamentose e i sentimenti di vittima. [v] Il legame con la madre era, nonostante i suoi aspetti gratificanti, una camicia di forza per molti di questi ragazzi, da cui non sono mai riusciti a liberarsi nella loro vita adulta. Non potevano dispiegare la loro fanciullezza. [vi] L’effeminatezza è un alto grado di mascolinità sottosviluppata/repressa. Non ha una causa fisica. [vii] La psicologia della sessualità deviante e della schiavitù sessuale è incompleta senza considerare l’azione sulla psiche del/i demone/i. Sant’Agostino, grande psicologo analitico, disse ciò che tutte le grandi guide spirituali cristiane prima e dopo di lui hanno saputo: “I demoni, gli spiriti impuri … hanno sempre usato ogni opportunità per intrufolarsi nel pensiero dell’uomo e ingannarlo”. ( De Civitate Dei , Libro VI, #8.) La sua analisi della sua dipendenza eterosessuale nelle Confessioni è ben applicabile a tutti i tipi di schiavitù sessuale. Il demone seduce con abitudini sessuali, il libero arbitrio cede regolarmente a lui, così che possa forgiare una catena di dipendenza e mantenerla forte. Dopo un po’ di tempo, il libero arbitrio di per sé è diventato troppo debole per resistergli e l’unica via per la liberazione è la resa indivisa della volontà a Dio, che sta aspettando il momento in cui potrà curare l’anima. Proporzionalmente alla sua ricerca della verità, che è l’azione del suo “Me migliore”, la persona schiavizzata può arrivare prima o poi a quel momento, come Agostino documenta con la sua stessa storia interiore. A un certo punto nota anche che non cercare la verità e cedere a tutte le seduzioni dell’abitudine sessuale lo avrebbe trascinato verso un comportamento di orribile “sporcizia”. La qualifica “sesso demonizzato” deve essere spesso presa alla lettera, non solo simbolicamente. [viii] Per un’eccellente analisi del fanatismo gay volto a convertire il mondo: Reilly, 2014. [ix] Relazione provvisoria, n. 51. Enfasi aggiunta. [x] Intervista El Pais , 19 maggio 2018. Un aspetto curioso dell’implicita rassicurazione del papa al giovane che il suo disegno biologico era “omosessuale” è che quest’ultimo era stato vittima di molestie da parte di un prete. Quale può essere stato il ruolo di questo fattore nell'”essere” gay della vittima? Noel Mosen, un omosessuale militante completamente guarito, ha scritto del contributo della seduzione nella sua infanzia: “Da bambino adottivo, ero molto solo, ho sempre avuto l’impressione che il mio padre adottivo mi trattasse in modo diverso dai suoi figli ‘veri’. Sospiravo per la sua attenzione e il suo riconoscimento, ma non ho mai avuto la sensazione di appartenergli veramente . Poi un uomo del quartiere, un pastore [protestante], si è preso cura di me. Ho trascorso molti pomeriggi con lui e mi piaceva essere accettato e amato così tanto da un uomo più grande. … Ma poi, un giorno, mi ha violentato, avevo sette anni e mezzo. Sebbene fossi scioccata e ferita e lo stupro fosse stato molto doloroso, non volevo perdermi la sensazione che quest’uomo mi desiderasse e mi amasse. Crescendo, ho sviluppato relazioni sessuali con un gruppo di ragazzi e già da adolescente ero sessualmente promiscua.” (Mosen, 1997; enfasi aggiunta). [xi] Tosatti, 2022. Lo “Spirito Santo” che egli ritiene di poter distinguere dal suo “istinto”: il pensiero presuntuoso dell’uomo che segue i suoi impulsi emotivi (e del capo-setta medio). [xii] Ampie ricerche mostrano cosa è collegato all'”essere” gay nella vita reale: sesso auto-degradante, spersonalizzato e promiscuità estrema, solitudine, disturbi mentali ed emotivi, depressione, fobie, disturbi psicosomatici, suicidio, malattie sessualmente trasmissibili e infezioni da HIV, alcolismo e abuso di sostanze, violenza domestica nelle coppie, inclinazioni e atti di seduzione e molestia sessuale, una durata di vita accorciata di molti anni e rischi aumentati di alcuni tumori (van den Aardweg, 2015). L’incidenza di questi fattori negli uomini e nelle donne sessualmente attivi è molto più alta che negli eterosessuali. È importante notare che la minoranza di uomini omosessuali nelle “unioni” non sta meglio, anzi peggio. [xiii] “… La mia vita è la controparte di migliaia di omosessuali. … Nel corso degli anni ho vissuto con una serie di coinquilini, alcuni dei quali professavo di amare. Loro giuravano di amarmi. Ma i legami omosessuali iniziano e finiscono con il sesso. C’è così poco altro su cui basarsi. Dopo quella prima avventura passionale, il sesso diventa sempre meno frequente. I partner diventano nervosi. Vogliono nuove emozioni… Cominciano a tradirsi a vicenda, all’inizio segretamente, poi in modo più palese. Tutte quelle coraggiose promesse di amore eterno fatte qualche mese prima vengono gettate dalla finestra. Ci sono furie e litigi di gelosia. Alla fine vi lasciate e iniziate a darvi da fare per un nuovo amante.” (Hanson, 1965, 41; enfasi aggiunta). [xiv] Lee, 2008 (Tutte le enfasi sotto sono state aggiunte). La sua ricerca della verità merita una citazione più ampia. Da giovane cattolico nei primi anni ’80, iniziò volontariamente i suoi contatti gay basandosi sull’autorità di un libro popolare del gesuita padre McNeill che affermava che “le unioni omosessuali erano coerenti con l’insegnamento della Chiesa”, da cui concluse che “avevo una ragionevole aspettativa di trovare anch’io una relazione del genere. … L’osservazione di McNeill mi ha portato a credere che esistesse un contingente di uomini gay che erano impegnati a vivere in monogamia. Altrimenti, padre McNeill stava implicitamente difendendo la promiscuità. E l’idea stessa di un prete che difendeva la promiscuità era inconcepibile per me Sì, che ingenuo” [lo ero]. L’autobiografia successiva di McNeill lo rese saggio, era “un prete promiscuo, sessualmente attivo e omosessuale. … c’era una ragione nel libro precedente per cui scriveva così poco sulla vita reale di veri omosessuali come lui. Sapeva che se avesse scritto la verità, la sua causa sarebbe morta in acqua “. Eppure l’ingenuo Lee rimase fiducioso, “si iscrisse al gruppo Dignity Yahoo su Internet. C’erano diverse centinaia di iscritti. A un certo punto, un giovane uomo turbato pubblicò una domanda al gruppo: qualcuno degli iscritti attribuiva qualche valore alla monogamia? Gli risposi immediatamente che sì. [Lui] mi rispose. Aveva ricevuto decine di risposte, alcune delle quali piuttosto ostili e tutte tranne una, la mia, che gli dicevano di uscire e farsi una scopata perché questo era ciò che significava essere gay”. … Per vent’anni, ho pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato in me. Decine di persone benintenzionate mi hanno assicurato che esisteva un mondo completamente diverso di uomini omosessuali là fuori, un mondo che per qualche ragione non sono mai riuscito a trovare, un mondo di omosessuali timorati di Dio, eterosessuali, credenti nella monogamia e fedeli. Mi hanno assicurato che loro stessi sapevano personalmente che esistevano uomini del genere. E ci ho creduto, anche se è diventato sempre più difficile… Ho scritto un profilo [su Internet] descrivendomi come un cattolico conservatore, ho detto che volevo molto incontrare omosessuali con idee simili per amicizia e romanticismo, non ero interessato a avventure di una notte”. Nessun successo. “Ma che dire di tutte quelle immagini di coppie omosessuali innamorate che muoiono dalla voglia di sposarsi di cui i media sono inondati? … nonostante i miei migliori sforzi, non sono mai riuscito a incontrare il tipo di coppie che si presentano regolarmente da Oprah… Ho incontrato Wyatt, online. Per cinque anni ha avuto una disastrosa relazione omosessuale… Quando il Vermont ha legalizzato il “matrimonio” tra persone dello stesso sesso, [loro] sono volati nel Vermont per “sposarsi”. [Sul giornale locale] Wyatt e il suo compagno sono stati descritti come una coppia innamorata che finalmente aveva avuto la possibilità di celebrare pubblicamente il loro impegno. Niente sulla droga e l’alcolismo o l’infedeltà. Il matrimonio è finito in fiamme pochi mesi dopo. E il giornale non ha fatto un seguito. Il principale quotidiano di una delle più grandi città americane ha pubblicato una storia fuorviante su una brutta relazione che probabilmente ha convinto più di un giovane che un giorno sarebbe potuto essere felice quanto Wyatt e il suo “compagno”. L’infelicità così comune tra gli omosessuali viene spazzata sotto il tappeto, mentre “modelli di ruolo” fantasiosi e irrealistici vengono offerti al consumo pubblico”. Infine, c’era un ex prete domenicano inglese del tipo di McNeill, autore di libri, “che difendeva appassionatamente il diritto degli omosessuali a un posto nella Chiesa”. [La politica di “accoglienza” del futuro papa.] In risposta alla domanda di Lee, “ha ammesso che la sua esperienza non era diversa dalla mia. Tutto ciò che poteva suggerire era che continuassi a provare e che alla fine tutto avrebbe funzionato. In altre parole, quest’uomo brillante, i cui libri hanno significato così tanto per me, non aveva nulla da suggerire se non che continuassi a fare la stessa cosa aspettandomi un risultato diverso”. La lezione di Lee: “Il sesso omogenitale non riguarda l’amore, ma l’ossessione, la dipendenza e la compensazione per una mascolinità compromessa. Abbatti la facciata rispettabile e scopri il ‘pornografico’ sottostante”. E un’interessante confessione: “Non sono orgoglioso della vita che ho vissuto. Me ne vergogno profondamente. Ma se leggere questo impedisce a un uomo ingenuo e credulone di commettere gli stessi errori…” Egli dimostra che cedere alle attività omosessuali e giustificarle intrinsecamente significa reprimere il proprio senso morale e la propria coscienza. Il Papa si comporta come una replica di McNeill e dell’ex domenicano inglese, per cui l’ipotesi che ciò sia dovuto alle stesse motivazioni non è affatto azzardata. [xv] Wailzer , 2024. [xvi] Vedere la “bellezza” dell’amore omosessuale è quasi una prova diagnostica delle tendenze omosessuali. È una manifestazione del sentirsi “speciali” nella propria sessualità. L’affetto omosessuale, in verità l’amore adolescenziale, è idealizzato come qualcosa di qualità superiore rispetto all’eterosessualità volgare. L’amore di un’élite. Dobbiamo notare che i pedofili omosessuali possono nutrire la stessa illusione (o delusione). [xvii] Il rinomato storico Karlen ha scritto: “Nessuna società ha accettato l’omosessualità preferenziale. Da nessuna parte l’omosessualità o la bisessualità sono un fine desiderato in sé. Da nessuna parte i genitori dicono ‘Per me è lo stesso se mio figlio è eterosessuale o omosessuale”’ (in: Socarides, 1976). [xviii] Burke, 1987. Mons. Burke lavorò nell’apostolato familiare di queste regioni prima di essere nominato membro della Rota Romana. Nel suo articolo osservò: “L’aborto e l’infanticidio erano universalmente considerati grandi crimini ed erano estremamente rari. La maggior parte degli africani non riesce nemmeno a comprendere l’idea di contraccezione. Non ha alcun senso per loro”. Quanto al senso morale dell’omosessualità dei popoli “primitivi”, questo è un esempio significativo: nel 2015, un gruppo di importanti aborigeni presentò la petizione Uluru Bark al Parlamento australiano per protestare contro la prevista legge sul “matrimonio” tra persone dello stesso sesso. Afferma (originariamente scritta nella loro lingua): “Le nostre culture e tradizioni continue hanno migliaia di anni e sono riconosciute come le più antiche sulla Terra. … Anche i nostri padri e madri sono onorati e costituiscono il fondamento delle nostre famiglie, clan e sistemi, e tramandano i nostri insegnamenti, la nostra cultura, le nostre tradizioni, di generazione in generazione. È quindi un affronto al popolo aborigeno dell’Australia suggerire un’altra definizione di matrimonio”. [xix] Non mostrare i tuoi colori troppo presto. Alfred Kinsey, ossessionato dall’omosessualità, si atteggiava a padre di famiglia americano, così come il signor Obama, che sapeva che essere onesto con se stesso gli sarebbe costato la presidenza. Inizialmente disse di essere contrario al “matrimonio” gay; scrisse una falsa autobiografia dei suoi anni giovanili per cancellare i fatti che avrebbero danneggiato la sua immagine pubblica (Flood, 2023; Rutz & Flood, 2023; Mainwaring, 2023). [xx] I pro-life non dovrebbero essere così «fanatici e ossessionati», ha detto il papa. [xxi] La ricerca predominante del potere e le irrazionali concezioni di sé di eminenza possono sorgere in reazione a sentimenti di inferiorità e di non appartenenza, ma anche al viziare il bambino, abituandolo a essere il centro dell’attenzione. Nel caso degli uomini omosessuali, un complesso di superiorità non era raramente impresso nel ragazzo da una madre premurosa (o da altre donne) o da una madre che pensava troppo a se stessa per vanità. [xxii] Lucrecia Rego de Planas, 2013. [xxiii] «… Quando ti ho visto al balcone [dopo l’Habemus papam] senza mitra, senza veste, violando il protocollo, cercando in questo modo di distinguerti dal resto dei papi della storia, ho sorriso sconcertato e mi sono detto: “Sì, senza dubbio, questo è il cardinale Bergoglio”. Nei giorni successivi alla tua elezione mi hai dato più volte l’occasione di convincermi che sei la stessa persona che avevo conosciuto da vicino e che cercava sempre di essere diversa: chiedevi altre scarpe, un anello diverso, una croce diversa, una sedia diversa e perfino la stanza e l’abitazione erano diverse da quelle degli altri papi che si erano sempre accontentati delle cose che avevano a disposizione, senza alcun bisogno di cose “speciali” per sé. … [E] con mio stupore e costernazione il mio nuovo generale iniziò il suo mandato invece di imbracciare immediatamente le armi, chiamando in tempo papale il suo parrucchiere, il suo dentista, il suo padrone di casa e il gestore del chiosco e così attirò l’attenzione sulla sua persona e non sulle questioni importanti del suo papato.” [xxiv] La spiegazione talvolta data del fatto che il papa si circonda di preti gay e “pro-gay” (talvolta cripto-gay), vale a dire che seleziona uomini che sono servili e dipendenti da lui, non è completa. Sarà difficile trovare esempi di leader non omosessuali che hanno agito in modo così sistematico in questo modo come fa lui. In relazione a questo: i resoconti dei suoi incontri e contatti più personali non raramente riguardano preti e giovani omosessuali; erano soprattutto i preti giovani, non i suoi contemporanei o quelli più anziani, che cercava di influenzare e su cui costruire la sua posizione, in Argentina (Tosatti, 2022). [xxv] Tosatti, 2022. [xxvi] Un paio di sacerdoti brasiliani con più ampia esperienza in questo senso hanno dato queste descrizioni di comportamento di sacerdoti e vescovi noti come omosessuali: “Arrivieri ecclesiastici, molto influenti, networking; attraggono le persone a loro favore, adulano i superiori e le persone potenti, fingono, simulano di essere diversi da come sono, fariseismo; autoritari; causano divisioni; contatti superficiali con i colleghi e aggressivi con loro; più impulsivi che razionali, ignorano la realtà, passano dall’euforia alla depressione, fanno le vittime, problemi di alcol; avidi, ottengono le parrocchie più ricche” (Nasini, 2001, 115). Osservazioni in Olanda e Germania confermano questo modello di comportamento, che apparentemente non è molto diverso in varie culture. LETTERATURA Burke, CP – Matrimonio e famiglia in Africa. Catholic Position Papers , A-146 (Dublino), 1987. Flood, B. – Il biografo di Obama afferma che l’ex presidente è “insicuro quanto Trump” e sarebbe “terribile” con Scotus in un’intervista sbalorditiva. Foxnews.com/media/ 8.4.2023. Hanson, D. – Omosessualità: la malattia internazionale. New York: LS Publications, 1965. Lee, RG – La verità sul movimento per i diritti degli omosessuali. New Oxford Review , 7.6.2008. Mainwaring, D. – Nuove accuse a Obama sollevano la questione se avesse un interesse personale nella rivoluzione LGBT. LifeSiteNews.com/blog/news – 9.8.2023. Mosen, N. – Homosessualità, Gesellschaft und Politik: Bericht eines Insiders (Omosessualità, società e politica. Rapporto di un insider). Medizin und Ideologie , (Germania), 1997, 19 , 1, 18-30. Nasini, G. – Um espinho na carne: Má conduto e abuso sessuale por parte de clérigos da Igreja Católica do Brasil. ( Una spina nella carne. Cattiva condotta e abusi sessuali da parte dei sacerdoti della Chiesa cattolica del Brasile ). Aparecida SP: Editora Santuario, 2001. Papa Giovanni Paolo II – Erinnerung und Identität. ( Memoria e identità ). Augusta (Germania): Weltbild Buchverlag, 2005. Rego de Planas, L. – Breve aan paus Franciscus (Lettera a papa Francesco}, 23.9.2023. Echtkatholiek blogspot.nl 28.12.2014. Reilly, RR – Rendere gay accettabile: come razionalizzare il comportamento omosessuale sta cambiando tutto. San Francisco: Ignatius Press, 2014. Rutz, D. & Flood, B. – Il biografo di Obama sulle lettere all’ex di 44 che spera che il pubblico non veda mai, su come Michelle è cambiata dai tempi di Chicago. Fox News, Media, 8.11.2023. Socarides, Ch. – Oltre la libertà sessuale. Fallout clinico. American Journal of psychotherapy , 1976, 30 , 3, 385-397. Tosatti, M. – Quarracino: chi è Davvero o Jorge Mario Bergoglio. Intervista a Gloria Tv. (Quarracino: Chi è il vero Jorge Mario Bergoglio? Intervista a Gloria tv). marcotosatti.com/author/wp 1.9.2022. van den Aardweg, GJM – Omosessualità e fattori biologici: prove reali—nessuna; interpretazioni fuorvianti: molte. The NARTH Bulletin , 13 , 3, 19-28. Van den Aardweg, GJM – Sulle origini e il trattamento dell’omosessualità . New York: Praeger Publishers, 1986. Van den Aardweg, GJM – La battaglia per la normalità . San Francisco: Ignatius Press, 1997. Van den Aardweg, GJM – Sulla psicogenesi dell’omosessualità. The Linacre Quarterly , 2011, 78 , 3, 330-354. Van den Aardweg, GJM – La scienza dice di no: l’inganno del “matrimonio” gay . Castlemitchell South, Athy, Kildare (Eire). 2015.

