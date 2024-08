Feisbùc Censura un Articolo di Stilum Curiae su…una Statua di Gesù Cristo in Armenia!

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo che i cosiddetti Fact-Checkers – in pratica l’ufficio censura – di Facebook non stiano tanto bene. Hanno rimosso dalla piattaforma un articolo di Stilum Curiae veramente provocante trasgressivo: parlava della statua di Cristo che sarà installata in Armenia. Lo trovate qui sotto. Buona lettura e condivisione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa breve notizia, apparsa su Instagram. Buona lettura e condivisione.

L’Armenia è pronta a svelare la statua di Gesù Cristo più alta del mondo, che supererà l’altezza del Cristo Redentore brasiliano. La statua armena raggiungerà un’altezza impressionante di 33 metri, rispetto ai 30 metri del Cristo Redentore, e sarà posta in cima a un piedistallo di 44 metri sul Monte Hatis, in Armenia.

Essendo la prima nazione ad adottare il cristianesimo come religione di stato, l’Armenia occupa un posto significativo nella storia cristiana. Il progetto, guidato dall’imprenditore Gagik Tsarukyan, è quasi completato dopo l’inizio dei lavori nel luglio 2022. Nonostante l’approvazione del governo, la Chiesa armena ha espresso disapprovazione, affermando che la statua non è in linea con le sue secolari tradizioni di culto.

