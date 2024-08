Angelus Bergogliano: nemmeno la Santa Vergine si Salva dall’Essere Ignorata. Quarracino.

Marco Tosatti

José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle parole del Pontefice regnante alla Festa dell'Assunzione.

§§§

Angelus Bergogliano: nemmeno la Santa Vergine si salva dall’essere ignorata

La “Chiesa sinodale” intesa da Jorge Mario Bergoglio è una “Chiesa” senza popolo, frutto del suo indebolimento, spostamento e distorsione della Rivelazione, sostituita dal “magistero illuminante di Francesco” (“cardinale” ha detto Víctor Manuel Fernández ) . Ogni apparizione pubblica del Vescovo di Roma non convoca più nessuno.

Angelus il 15 agosto 2024 in Piazza San Pietro

La celebrazione pontificia dell’Angelus del 15 agosto ppdo. in Piazza San Pietro ha rivelato ancora una volta la scarsa e vergognosa frequentazione che caratterizza la presenza di Jorge Mario Bergoglio, Vescovo di Roma, nelle sue apparizioni pubbliche, in quanto esponente della “Chiesa sinodale” da lui fondata[1].

Ma ha anche evidenziato la scarsa importanza che la Beata Vergine Maria ha nella predicazione di Bergoglia, alle prese con la solennità dell’Assunzione della madre del Redentore in corpo e anima al cielo. Solo 290 parole in meno di 7 minuti è ciò che don Jorge Mario ha dedicato alla più grande delle feste mariane nella vita della Chiesa e all’immenso mistero glorioso che in essa si celebra. Con l’aggravante di eliminare ogni riferimento alla Sua gloria e ai Titoli che la tradizione cattolica le ha concesso nel corso dei secoli, perché per JMB la Vergine Maria è “la giovane fanciulla di Nazaret”, “ una donna sempre in cammino alla sequela di Gesù come discepola del Regno ” (???), una “ sorella … con i sandali logori… e con tanta fatica”. È lei la “donna che ci precede nel cammino”, ricordandoci che “anche la nostra vita è un viaggio, un viaggio continuo verso l’orizzonte dell’incontro definitivo”, come se fosse una hostess di autobus o una guida turistica.

Niente di Corredentrice, niente di Regina e Signora, niente di nostra Avvocata, niente di Stella del Mare o Stella del Mattino, niente di Consolatrice, solo una donna come le altre.

Ma in realtà non c’è da meravigliarsi di questa povera predicazione del pontefice, perché egli ha riservato alla Vergine Maria lo stesso trattamento che durante tutto il suo pontificato ha riservato a Gesù Cristo, il Signore risorto[2], trasformandolo in un dolce carattere che non esige che ciascuno continui a portare la propria croce, predicando il Vangelo per la conversione e la salvezza delle anime, ma invita piuttosto “tutti, tutti, tutti” ad entrare in una “Chiesa demascolinizzata” nella quale non possono entrare nemmeno gli omosessuali. né manca la comunità LGBT+[3].

“Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti», dice Nostro Signore (Mt 7,15-16). La piazza San Pedro deserta quando parla il pontefice è il segno più eloquente e la prova che don Jorge Mario ha raccolto ciò che ha seminato quando ha rinunciato a essere Vicario di Cristo, per diventare cappellano e giullare del Consiglio per il Capitalismo Inclusivo, inventato dalla Baronessa Lynn Guardia forestale di Rothschild[4].

