Bergoglio e la Mosca (Quella di Cronenberg…). Mastro Titta.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste godibilissime riflessioni sul pontefice regnante, e alcune sue caratteristiche…buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: LA MOSCA

Non so quanti ricordino “La Mosca”, notevole pellicola horror anni ’80 del maestro David Cronenberg. Il buon David ha fondato la propria filmografia sull’orrore per il progresso e la tecnologia, filtrato da un approccio “eucaristico” al tema. Spesso e volentieri nei suoi lavori la tecnologia diventa carne viva e sanguinante, in una sorta di transustanziazione mostruosa. Solo Dio, ci mette paradossalmente in guardia l’ateo Cronenberg, può infondere vita e coscienza a ciò che non ne ha.

Cronenberg è quasi sempre dantesco nelle sue opere poiché ribadisce l’esistenza della “foce stretta, acciò che l’uom più oltre non si metta”: il limite fissato dagli dei (per Cronenberg, è la morte del corpo, cui nulla segue come nulla veniva prima). Ne “La Mosca”, uno stralunato scienziato fai da te mette a punto un macchinario per il teletrasporto. In quegli anni faceva ancora furore Star Trek, la fortunata serie televisiva che tele-trasportava a tambur battente l’equipaggio dell’Enterprise su questo o quel pianeta, dove compiva mirabolanti imprese a lieto fine.

La fantascienza, se da un lato ha ispirato progressi tecnologici, dall’altro nei suoi massimi esponenti letterari – Asimov, Bradbury, Dick, Huxley, Orwell, Zamyatin e altri maestri – ha sempre manifestato un’inquietudine profonda, se non un vero e proprio vae victis (nel caso, l’uomo soggiogato dalla tecnologia) scagliato contro le magnifiche sorti del progresso tecnologico. Monito tradito nelle trascrizioni cinematografiche ispirate ad un tracotante ottimismo positivista. Nel panorama di questa desolata sciocchezza, Cronenberg è l’eccezione più cruda.

Tornando al film: lo sventurato scienziato si sottopone in prima persona alla sua macchina, tele-trasportando se stesso. Peccato che, quando si richiude nel barattolo che ha costruito per materializzarsi in un secondo barattolo accanto, con lui finisca rinchiusa una piccola mosca. I dna dell’uomo e dell’insetto si fondono, e l’uomo pian piano si trasforma in una mosca mostruosa, dando luogo ad un crescendo rossiniano di caduta dalla grazia fino al tragico finale.

Mi pare una metafora calzante del “frocesco” Bergoglio, personaggio afflitto da infiniti lutti nei suoi piagnucolosi tentativi di trasformarsi in un cattolico, il quale in vista del traguardo risolve il tragico busillis agitandosi come un tarantolato nel tentativo di trasformare la Chiesa Cattolica, e il suo codazzo di fedeli, in se stesso. L’esito è visibilmente mostruoso.

Celebrando – ohibò, che novità – la solennità dei S.S. Pietro e Paolo nell’omonima basilica, egli ha imposto il pallio a 42 arcivescovi metropoliti consacrati nell’anno corrente con la raccomandazione che “ con il loro ministero contribuiscano a creare una Chiesa e una società dalle porte aperte ”.

Ovvietà a parte – compito di un pastore è custodire il gregge di Cristo, vero Uomo e vero Dio, non fare l’usciere – che si possono opporre e delle quali a Frocioglio (non se la prenderà: se “ è possibile ridere di Dio ”, anzi sghignazzare come spesso gli capita, figuriamoci del suo titolo storico di vicario) non cale né tanto né poco, leggendo il sapido estratto della concione papalizia sono stato folgorato sulla via di Buenos Aires.

In obbedienza a George Soros, Bergoglio intende – e per certi versi deve, avendo più scheletri che armadi – trasformare la Chiesa nella società aperta. Più volte nella sua riflessione ricorre l’immagine della porta, nella quale a voler essere maliziosi si staglia il suo significato esoterico di “passaggio”, “mutazione”. Visibile ad esempio nella frociaggine e nel transessualismo che Bergoglio coccola e fustiga, fustiga e coccola.

È evidente che la società aperta di popperiana memoria sia un’utopia della più bell’acqua, per non dire un delirio bello e buono. Le forze in campo, sia finanziarie che spirituali, stanno fallendo male, il che casomai aggrava i rischi che stiamo correndo. Attualmente il mondo è attraversato da solenni porte in faccia, più che essere aperte. Bergoglio, quatto quatto, si appresta invece a spalancare la porta giubilare l’anno venturo. Tutto ciò, osservato con disincantata abnegazione, sarebbe persino una buona notizia, ad eccezione del fatto che fra alti e bassi, l’ipnosi collettiva che circonda quest’uomo non perde un colpo.

Di qui la mia ipotesi: non è che la baracconata liberal-globalista non abbia come unico fine realizzabile la frocizzazione, cioè un diverso impiego con finalità diverse, della Chiesa Cattolica? Escatologicamente, e persino fallicamente, la possibilità esiste.

Bergoglio è l’unica, se non l’ultima, possibilità di successo che hanno i sociopatici aperturisti. Infatti il nostro sta “massonizzando” la Chiesa, la quale nei suoi intendimenti – che suoi non sono – opererebbe nella società come una società esoterica segreta: non si vede, poco o nulla se ne sa, apparentemente irrilevante, ma c’è. Andate e infiltratevi, cari pastori, con la vostra mielosa irrilevanza. Altri passeranno a raccogliere i frutti.

Dal momento che il progetto politico dei liberal globalisti rantola, la via per così dire spirituale è l’unica percorribile, e come sempre la migliore. Naturalmente in salsa esoterica. Non è detto che non fosse il progetto originale. Ovvero che la pandemia, la guerra, il crollo imminente dell’Occidente anglo-americano, il Great Reset non siano che diversivi.

La Chiesa è l’unica realtà istituzionalmente organizzata realmente globale, in vari gradi e sfumature innestata (infiltrata?) nelle culture e società più diverse. Non solo: ha dimostrato, nelle persecuzioni e nelle latenze (penso ai kyrishitan giapponesi, che per 400 anni senza pastori hanno conservato intatta la propria fede) una resilienza stupefacente.

A suffragio della mia ipotesi, il fatto che il famoso “ papa adatto ai nostri bisogni ” dell’Alta Vendita carbonara rappresenta uno dei complotti più antichi fra i molti di cui si favella. In altre parole, la massoneria appezza la Chiesa molto più e molto meglio degli stessi cattolici, nel senso che ne coglie la forza dirompente. La perverte, ma la coglie eccome.

Per di più, mentre la massoneria ha un fondamento iniziatico che la distrugge nel momento in cui si rivela e deve diventare “massa”, la Chiesa è universale, cioè è già aperta. Mentre tutti gli altri progetti arrancano, l’unico imperturbabile che porta avanti l’agenda come uno schiacciasassi è l’ineffabile porteño. Il quale, proprio come una mosca, ha gusti molto precisi quando si tratta di fare uno spuntino. O di farlo fare agli altri.

§§§

