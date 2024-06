A Proposito del Padre Nostro…Il Matto.

Henri Le Saux, monaco benedettino (1910-1973)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla preghiera fondamentale del cristiano. Buona lettura e condivisione.

§§§

A PROPOSITO DEL PADRE NOSTRO

*

«Prega come se tutto dipendesse da Dio

e lavora come e se tutto dipendesse da te».

Ignazio di Loyola

* * *

Stavolta propongo un estratto dall’aureo libretto “Padre nostro, un cammino iniziatico” del monaco benedettino Hery Le Saux, il cui percorso spirituale fu profondamente innestato «nella vita ascetica degli eremiti e dei monaci itineranti indù, giungendo a sperimentare, come prete e monaco cattolico, l’esperienza spirituale dell’advaita, ovverosia quell’unione mistica col divino che l’induismo vedantico legge in termini di non-dualità, che egli ha cercato di ricomprendere in chiave cristologica e trinitaria» (edizionistudium.it).

Inutile aggiungere che da Matto, e per di più appassionato dilettante orientalista, sono in completa sintonia!

* * * * * * * * * * * *

2 – liberaci dal male

Questa è anche la supplica che in India ogni discepolo rivolge al suo guru prostrandosi ai suoi piedi:

«Cancella la mia colpa … questo male che ho commesso» (Maha- Narayana-upanisad 93).

«Dalle tenebre conducimi alla luce, dalla morte conducimi all’immortalità» (Brhadaranyaka-upanisad 1, 3, 28).

In effetti, tutta la vita è un mistero di passaggio. Il cammino fondamentale della salvezza, della conversione, la metanoia del Vangelo, è l’abbandono di ogni autocentrismo, di ogni egoismo; è il volgersi totale dell’essere a Dio. [In altre parole], è il porsi alla presenza del guru, del Salvatore.

Gesù è salvatore innanzitutto per la sua presenza fra gli uomini. Lo è anche per l’insegnamento e l’esempio che dà agli uomini circa i mezzi per salvarsi hic et nunc. Poiché la salvezza non è qualcosa del futuro, una sorta di sopravvivenza celeste che bisogna preparare quaggiù nel modo migliore possibile; prima di tutto è una realtà da raggiungere qui e ora, proprio in questo momento in cui sono. Il fatto stesso che nel Cristo io sono, ha per me valore di eternità. «In lui noi abbiamo la vita, il movimento e l’essere», come diceva Paolo agli ateniesi (Atti 17. 28).

La salvezza non sta in un’idea, consiste in un cambiamento di livello dell’anima. È un processo inesorabile di morte a sé stessi, di morte al dualismo congenito dello spirito umano e all’affermazione assoggettante dell’ego, che è l’ostacolo fondamentale alla presa di possesso dell’uomo da parte dello Spirito annunciato nelle Scritture.

L’atto essenziale di questo processo di interiorizzazione è la resa, l’arrendersi dell’io periferico al mistero interiore, l’abbandono dell’io fenomenico che l’uomo considera il centro dell’essere, mentre questo centro è indipendente da ogni localizzazione psichica o fisica.

Per questo l’esperienza vera, cui ci si accosta a partire dalle upanisad, dallo zen, dal cristianesimo o dall’islam, esige innanzitutto una purificazione drastica del mentale e dell’io, e questa purificazione rappresenta il bisogno più urgente della nostra epoca, in tutte le tradizioni.

«Va’, vendi tutti i tuoi beni» dice Gesù, «poi vieni e seguimi» (Mt 19, 21).

«Lascia tutte le cose dietro di te, vieni a me, l’unico rifugio» dice Krsna nella Bhagavad-gita (18, 66).

3 – sradicaci dal male

(«Arrache-nous», ha tradotto A. Chouraqui).

Nella Katha-upanisad (2, 24) si legge: «Non può raggiungere lo Spirito supremo chi non ha smesso di comportarsi male».

Finché l’inconsapevolezza della presenza di Dio non è un peso impossibile da portare, un’angoscia impossibile da contenere, l’uomo non sa niente. Stato di peccato è precisamente voler restare incoscienti della non-distanza. La via è l’esperienza di Dio.

«Se si medita sullo Spirito supremo»

dice il saggio della Prasna-upanisad (5, 5),

«come un serpente si sbarazza della pelle, così ci si libera dal male».

Perciò me ne sto in questo centro, nel luogo sacro del divino incontro:

«Là, dove solo davanti a Dio io sono».

Questo è il primo passo sul cammino del risveglio spirituale.

4 – non ci indurre in tentazione

Signore, dopo aver sentito passare sul nostro viso il soffio bruciante dello Spirito ed esserci messi in cammino, possiamo conservarne il segno indelebile affinché niente ostacoli più lo slancio interiore che è lo Spirito stesso in noi.

Basterebbe ben poco, in verità, per ricavare una magnifica preghiera cristiana allo Spirito dal’ultima strofa dell’Isa-upanisad (5, 18): «O Agni, guidaci sul giusto cammino…

O Tu che conosci tutte le vie, allontana da me il peccato che mi fuorvia».

In questo momento del suo cammino verso Dio si fa lacerante nell’uomo l’appello dell’assoluto, l’appello del mistero che lo sovrasta e a cui non saprebbe dare un nome. Un appello allo spirituale, un appello alla fede. La fede è semplicemente accettare che vi sia qualcosa ai di là del razionale, poiché l’esperienza del Cristo, come quella dell’advaita, della non-dualità delle upanisad, è sovra mentale, e il nostro apparato concettuale ne percepisce solo l’impatto; siamo prigionieri delle nostre categorie greche di pensiero.

Non lasciarci soccombere alla tentazione, dacci il coraggio di andare avanti, di affrontare la prova, poiché va veramente verso l’ignoto l’uomo che si impegna a fondo in questo pellegrinaggio alle sorgenti dell’essere.

Gesù lo insegna nel Vangelo, bisogna accettare di abbandonare tutto e di rischiare tutto per giungere al regno.

L’uomo ha paura del suo mistero essenziale, ha paura – penetrando fino in fondo al suo cuore, faccia a faccia con sé stesso, in fondo al cuore di Cristo – di trovarsi faccia a faccia con il Padre, il Dio vivente, allo scaturire della vita, al di là di ogni segno, nella realtà che È: perché Dio è un fuoco divorante, come ha detto il Deuteronomio (4, 24). E l’uomo ha paura, perché come potrebbe sussistere il suo ego in presenza di questo fuoco divorante? L’uomo non può vedere Dio e sopravvivere (Dt 5, 26).

Ma se non sopravvive, significa che egli non era!

E l’“io” si aggrappa a tutto, rifiuta di lasciarsi andare, poiché vuole vivere – e vivere come intende lui la vita.

Questi spasmi dolorosi dell’ego che si rifiuta di morire, l’agonia e la disintegrazione dell’io sono le “notti” di cui parla san Giovanni della Croce. Ma questa agonia è anche la liberazione progressiva, la scomparsa di tutto ciò che poneva l’uomo in un rapporto di alterità con la realtà essenziale.

* * * * * * * * * * * *

Chi ha considerato (non soltanto “letto”) quanto sopra, avrà notato come nei brani citati sia posto l’accento sull’impegno personale, precisamente sul combattimento spirituale, quindi sulla seconda parte del precetto ignaziano in esergo: «lavora come se tutto dipendesse da te». Di fatto non bastano – seppur necessarie – la fede in Dio, la conoscenza teorica delle Scritture e delle dottrine, la ripetizione delle relative forme rituali: occorre un deciso procedere ascetico, un lavorìo su di sé, uno scavare e un gettar via per potersi … levare in volo verso Ciò che oltre. Anzi verso l’Oltre-in-Sé, l’Ineffabile, il Principio, il Verbo.

Recita il proverbio: «Aiutati che Dio t’aiuta», che ripete a versi invertiti la massima ignaziana, mettendo al primo posto l’impegno ascetico personale: «Aiutati», cioè spogliati di te, liberati della struttura mentale con la quale ti identifichi, abbandona quello che pensi e credi di essere (e perciò di sapere): processo tanto più inconcepibile quanto più radicata è la struttura mentale, cioè la prigione.

Jalal ad-din Rumi:

«Diventa cielo.

Prendi un’ascia e rompi le pareti della tua prigione.

Fuggi».

Molto chiarificante risulta il senso del «non ci indurre in tentazione», che nel brano viene riferito a Dio che aiuta. Non a caso la Messa inizia con: «Domine ad adiuvandum me festina, Signore, vieni presto in mio aiuto»:

«allontana da me il peccato che mi fuorvia» (Isa-upanisad)

e

«Non lasciarci soccombere alla tentazione» (Le Saux).

Felicissima, poi, l’espressione riguardo al senso della vita:

«pellegrinaggio alle sorgenti dell’essere».

Annick de Souzenelle:

«Quando Dio dice ad Abramo che si chiama ancora solo Abramo, “Và, lascia la terra della tua infanzia verso la terra promessa”, in ebraico non è proprio questo che c’è scritto. La parola divina indirizzata a Mosè è “Và verso di te”, và verso la totalità di te stesso».

Non sorprendentemente, il biblico «Và verso di te» coincide con il delfico «Conosci te stesso». Davvero la Sapienza è onnipresente! E non potrebbe essere diversamente data l’UNIforme Relazione UNIversale tessuta dall’UNIco Spirito.

Perciò le Sorgenti dell’Essere, la Terra Promessa, come il tibetano Shambala e il colombiano El Dorado, coincidono con la Totalità del Sé!

Henri Le Saux:

«Il primo compito dell’uomo è rientrare all’interno e incontrare se stesso. Chi non ha incontrato se stesso, come potrà incontrare Dio? Non si incontra il Sé indipendentemente da Dio. Non si incontra Dio indipendentemente dal Sé».

Emile Cioran:

«Minuto di raccoglimento: assaporare la voluttà di non pensare a niente, riposarsi nella consapevolezza di una nullità calma, di una pausa nel supremo».

«Una pausa nel supremo»: sublime significato sacro del FERMARSI!

Agostino:

«Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell’uomo interiore abita la verità. E se scoprirai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Tendi là dove si accende la stessa luce della ragione».

Sankara:

«Perciò calma la tua mente, controlla i tuoi sensi, assòrbiti nell’interiore e supremo atman [il Principio assoluto o Brahman, l’Archè, la Verità], realizza la tua identità con quella realtà, e le tenebre, prodotte dall’avidya [ignoranza metafisica], si dissiperanno per sempre».

Ovvero: «la Verità vi farà liberi».

Notiamo come il pellegrinaggio ci veda partire ben vestiti e con bagaglio appresso, ma esige di vederci giungere alla mèta nudi e a mani vuote. Esattamente com’è nudo e a mani vuote è l’Essere.

I “vestiti” sono sette, ossia i Vizi Capitali, secondo il Poeta per «malo obietto»: superbia, invidia, ira; per «poco di vigore»: accidia, per «troppo (vigore)»: avarizia, gola, lussuria.

Mentre il “bagaglio” è l’erudizione libresca.

Jean Pierre de Caussade:

«Quando si ha sete, per dissetarsi bisogna lasciare i libri che spiegano le cose, e bere».

Bere … inebriarsi … inabissarsi … innalzarsi … scavare … volare … tagliare.

La Spada della Consapevolezza, cioè Sati! la Salus (cfr. La Relazione Universale. Il Matto. : STILUM CURIAE (marcotosatti.com) ) taglia in due il Serpente del pensiero, il Pitone protettore che subito si ricompone, cosicché tra i due tronconi può sfolgorare la Luce Unica che alberga oltre il pensiero ed illumina il pensiero stesso. Questa è la Via del Monaco Guerriero, cioè del Miles: uno su mille.

Sati, Consapevolezza, Salute, Specchio di cui nel Cantico:

«Tu sei bella, amica mia, come Tirza,

leggiadra come Gerusalemme,

terribile come schiere a vessilli spiegati.

[…] Tutta bella tu sei, amica mia,

in te nessuna macchia».

Durante il pellegrinaggio armato il buon comportamento si fa via sempre più affilato e tagliente, perciò nudo, puro, semplice, innocente, appunto salubre, e non potrebbe essere diversamente perché l’Essere è il Nudo, il Puro, il Semplice, l’Innocente che irradia Se stesso. Perciò le virtù non sono più praticate volontariamente e con fatica, bensì indotte dall’Essere per irradiazione (perciò l’Essere non induce alla tentazione ma alla virtù!). Il plumbeo piccolo io empirico e convenzionale è trasceso e trasmutato in oro dallo splendore dall’Io Supremo, cioè dall’Essere, dall’Io Sono.

L’Essere è nudo e si concede a chi è nudo.

Io nudo con Io nudo.

IO SONO (È) NUDO.

La Nudità è il segreto della Verità! Si veda, anzi si contempli! il CRISTO NUDO del Brunelleschi in Santa Maria Novella a Firenze.

https://www.datocms-assets.com/43/1459260387-brunelleschi.jpg

* * *

Per chi fosse interessato al libretto di Henry Le Saux:

IL-PADRE-NOSTRO-Henri-Le-Saux.pdf (famigliafideus.com)

§§§

