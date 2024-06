Monseñor Marian Eleganti al Cardenal Koch: El Papa tiene el primado de Pedro sobre toda la Iglesia. Christus Dixit



Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Ayer publicamos la carta abierta del cardenal Kurt Koch a monseñor Marian Eleganti, cuya carta respecto al nuevo documento sobre la primacía papal tuvimos como primicia. Monseñor Marian Eleganti responde brevemente al Cardenal. Disfruten leyendo y compartiendo.

En las propuestas del nuevo documento El Obispo de Roma, del Dicasterio dirigido por el cardenal Koch, se busca explícitamente una nueva interpretación de las enseñanzas del Concilio Vaticano I sobre la primacía universal de la jurisdicción del Papa. [Se dice que] las enseñanzas del Concilio están condicionadas por su contexto histórico y deben ser actualizadas. Se exigen nuevas expresiones y vocabulario -como también repite el cardenal en su carta abierta dirigida a mí (?)- que sigan siendo fieles a la intención original (pregunta: ¿sólo a la intención o la formulación del dogma?) del Concilio Vaticano I.

Se trata de una relocalización (¡sic!) del papado en el compartir ecuménico. En mi opinión, es previsible que los cristianos separados tampoco acepten en el futuro una jurisdicción directa del Papa romano sobre ellos. ¿Por qué si no propondrían una reinterpretación católica de la primacía papal? Pregunta: ¿qué puede salir de estos esfuerzos de diálogo aparte de, como mucho, una primacía honorífica del llamado Patriarca de Occidente y Obispo de Roma sobre los demás sin jurisdicción directa sobre ellos?

Pero en Pastor aeternus se afirma: “Enseñamos y declaramos que, según los testimonios del Evangelio, el primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue prometido directa e inmediatamente al bienaventurado Apóstol Pedro y le fue conferido por Cristo el Señor… Quien en consecuencia ocupa la Sede de Pedro alcanza, por institución del mismo Cristo, el primado de Pedro sobre toda la Iglesia”. Enseñamos y declaramos que, según la evidencia evangélica, una primacía de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue inmediata y directamente prometida al bendito apóstol Pedro y conferida a él por Cristo el señor… Por lo tanto, quienquiera que suceda a la cátedra de Pedro obtiene por la institución de Cristo mismo, la primacía de Pedro sobre toda la Iglesia.

Pero en Pastor aeternus se afirma: “Enseñamos y declaramos que, según los testimonios del Evangelio, el primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue prometido directa e inmediatamente al bienaventurado Apóstol Pedro y le fue conferido por Cristo el Señor… Quien en consecuencia ocupa la Sede de Pedro alcanza, por institución del mismo Cristo, el primado de Pedro sobre toda la Iglesia”. Y solamente a Simón Pedro, luego de su resurrección, Jesús le confirió la jurisdicción de sumo pastor y de guía de toda su grey”.

Esto no significa que el Papa no pueda ser criticado en todos los ámbitos de su ministerio en los que no enseñe y actúe en forma infalible. Y en cuanto al concepto de “toda la Iglesia” o de “Iglesia universal”, Michael Haynes escribe en nuestro contexto: “Entre los objetivos específicos de las recomendaciones directas del DCPU (Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos) que concluyen el texto se encuentra un argumento particularmente confuso contra la comprensión de la Iglesia católica como ‘universal’”.

Según informa Haynes, el dicasterio considera necesario aclarar el significado de la expresión “Iglesia universal”. Sin embargo, según él, esta aclaración equivale a un rechazo de facto: “La primacía romana no debe entenderse tanto como un poder universal en una iglesia universal (Ecclesia universalis), sino como una autoridad al servicio de la comunión entre las Iglesias (communio Ecclesiarum), es decir, de toda la iglesia (Ecclesia universa)”. Esto no es lo mismo y, según Haynes, significa: “…una vez omitido el lenguaje, el papado no debe tratar de ejercer su autoridad divina -la autoridad esbozada en Pastor Aeternus-, sino que debe trabajar para promover la unidad ecuménica a través de un ejercicio mesurado del poder”.

+Marian Eleganti

