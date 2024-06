La Congiura contro la Chiesa, e la Spartizione del Mondo. Piero Laporta.

Don Curzio Nitoglia è da me amato come pastore quanto rispettato per la sua limpidezza. Quando il tempo e le forze me lo consentono vado alla Santa Messa mattutina da lui celebrata per sentire l’unione mistica con Cristo. Condivido pienamente la sua analisi, nell’intervista pubblicata su queste colonne. Sono tuttavia convinto che la congiura in corso contro la Chiesa cattolica, il Corpo Mistico di Gesù Cristo, abbia solo due protagonisti: Satana e il suo vicario, l’Anticristo, oggi ammalato di cancro. I rimanenti sono gregari di livello più o meno alto, ma gregari, incluse le massonerie d’ogni specie.

Ne sono convinto, nel metodo, perché contro Cristo Crocefisso è Satana in persona a contrapporsi dagli albori. Ne sono convinto nel merito, perché il piano è così complesso, articolato, sofisticato, insidioso, flessibile al mutare dei tempi e prolungato nei secoli, da esigere una mente sovrumana, semi eterna, per essere perseguito col successo, oggi palese agli occhi di tutti, non di meno inferiore alle aspettative di chi lo concepì.

Affermo “successo inferiore” perché se una mente concepisce un piano per distruggere il proprio nemico, i tempi di realizzazione devono essere quanto più celeri possibile. Questo è necessario per una ragione pratica: le parti avverse hanno peculiare interesse, avendo un successo immediato, a rimanere dissimulate fino alla vittoria finale. Tardando tale trionfo, il responsabile, il “nemico principale” (come lo avrebbe definito Stalin) si svela necessariamente, come oggi infatti avviene, come mai è avvenuto prima nella storia umana: Satana e i satanisti sono allo scoperto.

L’urgenza di arrivare alla vittoria finale è inoltre imposta – come il “nemico principale” sa – perché non c’è un moto nella storia che serbi per oltre 30-50 anni la medesima energia e direzione iniziali: una o due generazioni e poi si ricomincia.

Questi dati oggettivi impongono quindi un’applicazione, una determinazione e un adattamento impossibili per un umano nel trascorrere dei secoli.

“Satana esiste e crede in Dio” è verità tanto semplice ed evidente, eppure trascolorante in finto mistero, nonostante sia professata da un crescente numero di satanisti, oggi marcianti nelle strade di Roma e delle città dell’Occidente, verso la morte propria e altrui.

La suprema intelligenza pianificatrice persegue i propri scopi attraverso i sette peccati capitali: superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, gola e accidia. Un mio amico, assistente d’un esorcista, mi disse che, a domanda precisa su quale fosse il suo peccato preferito, Satana rispose “l’invidia perché favorisce i rimanenti sei”.

Come combattere? Credo che il primo errore da evitare sia il manicheismo. Non a caso fu fra le prime battaglie di sant’Agostino d’Ippona. Occorre ammettere, innanzi tutto per noi stessi, che il bene e il male sono inestricabilmente abbracciati, direi intrecciati fino al giorno del Giudizio.

Mi domando quindi se sia opportuno, prima ancora che corretto, affermare che sia in atto una congiura ebraica. Vi sono molti ebrei certamente impegnati contro l’umanità e contro la Chiesa cattolica, attraverso istituzioni finanziarie, industrie farmaceutiche, industrie belliche, estrattive e petrolifere. Sono tuttavia risorse – ed è evidente – niente affatto di esclusiva pertinenza degli ebrei, praticanti e non. La casa reale inglese, al vertice delle ricchezze elencate, non ha sangue ebraico e non è amica della Chiesa né dell’umanità che sia oltre Buckingham Palace. Le cerchie dei bostoniani (i Bush, i Clinton, gli Obama, i Biden…) non sono certamente in secondo piano nel controllo delle ricchezze mondiali, al pari dei Rothschild o dei Soros che tuttavia siedono al medesimo tavolo delle precedenti famiglie e delle case reali di Danimarca, Svezia e Olanda. Non è certo di scarso momento che a costoro si siano affiancati – in odio alla Chiesa cattolica – massoni, ambientalisti, comunisti, liberisti, socialisti, liberi pensatori del nulla e via decadendo. Ciascuno è tuttavia immissario in un fiume lontano, nero e invisibile, non di meno reputandosi essi protagonisti anzicché meri gregari d’un torbido stato maggiore.

Anche io sono convinto, come mi pare lo sia don Curzio, che il male nella Chiesa, quantunque presente sin dal triplice canto del gallo, fu massicciamente inoculato da Giovanni XXIII in poi. Non possiamo fare nulla per quanto già accaduto e dobbiamo guardare avanti. D’altronde occorre riconoscere che Francesco ha inferto due scudisciate tanto inaspettate quanto efficaci alla superbia degli omosessuali. Nessuno dei suoi predecessori dopo S.S. Pio XII avrebbe e ha mai osato tanto. Lo Spirito Santo esiste e opera incessantemente, ricordiamocene.

Dobbiamo guardare avanti. Qual è la missione della Chiesa? Convertire l’umanità; non il “dialogo” né la “tolleranza”, la sua missione è “convertire”. È indispensabile quindi pregare affinché lo Spirito Santo ispiri questo Pontefice e prepari la strada per un successore adeguato alle sfide dei tempi. Mentre questo è necessario per il futuro vicino e lontano, occorre leggere quanto sta accadendo per capire come un cattolico deve porsi.

Perché questo disordine? Il Nuovo Ordine Mondiale, svelatosi ingannevole come le personalità, Henry Kissinger in testa, che lo usarono per de-cristianizzare la Casa Bianca e poi l’Europa; il Nuovo Ordine Mondiale, un grimaldello che non hanno lasciato sul luogo del delitto. Gaza è la dimostrazione che le omelie mondialiste e pacifiste di Davos lasciano il tempo che trovano: sono una porzione del piano satanico. Davos non è mai stato in grado di aspirare alla guida d’un governo mondiale, oggi palesemente impossibile per chiunque. Tutt’al più si devono spartire il mondo, a ruoli invertiti: Russia e Cina sono interdittive per gli Stati Uniti come essi lo furono dopo la 2GM per Mosca e Pechino.

La pace che tutti dicono di volere, passa attraverso una nuova spartizione del mondo. Non c’è tuttavia accordo sulle quote, né sui modi e sui tempi. Quando la spartizione avvenisse, la porzione occidentale sarebbe meno stabile della rimanente, proprio grazie alla rinuncia alla cultura cristiana, sfarinando la quale le società occidentali si vanno decomponendo per genuflettersi ai potentati posticci di Davos.

Occorre quindi cercare nelle tre grandi religioni monoteiste la via per ridare pace al mondo. Siamo a un passo dal precipizio e lo siamo grazie all’abiura seguita alla morte di S.S.Pio XII, il difensore degli ebrei, non dimentichiamolo. Le curie imparino la lezione: i cattolici non cedano neppure un centimetro del loro recinto di civiltà oppure è la fine. Cristo Vince ma non è detto che noi si sopravviva.

www.pierolaporta.it

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

