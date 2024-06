California, Tribunale Sentenzia: il Siero NON Previene l’Infezione. Causa contro l’Obbligo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da Davide Scifo, che ringraziamo per la cortesia, e in calce un articolo più ampio sullo stesso argomento, pubblicato da CalMatters. Buona lettura e condivisione.

§§§

La Corte d’Appello della 9a Circoscrizione riconosce l’affermazione dei querelanti secondo cui il vaccino mRNA Jab del COVID-19 NON è un vaccino, ma un terapeutico.

La Corte d’Appello della 9a Circoscrizione riconosce l’affermazione dei querelanti secondo cui il vaccino mRNA Jab del COVID-19 NON è un vaccino, ma un terapeutico

In un caso controverso che coinvolge l’Health Freedom Defense Fund e altri querelanti contro il distretto scolastico unificato di Los Angeles (LAUSD), la corte ha riconosciuto l’affermazione dei querelanti secondo cui i vaccini mRNA per il COVID-19 non soddisfano la definizione tradizionale di vaccini perché non soddisfano la caratteristica di prevenire la diffusione del virus ma solo mitigarne i sintomi.

Il caso ruotava attorno alla politica di vaccinazione contro il COVID-19 della LAUSD, che richiedeva che tutti i dipendenti fossero completamente vaccinati contro il COVID-19 entro una scadenza specificata.

Il caso, portato avanti dall’Health Freedom Defense Fund e da diversi individui, sostiene che il mandato di vaccinazione della LAUSD interferisce con il loro diritto fondamentale di rifiutare le cure mediche. I ricorrenti affermano che i vaccini mRNA COVID-19 si limitano ad attenuare i sintomi piuttosto che a prevenire l’infezione o la trasmissione, cosa che secondo loro non è in linea con la definizione tradizionale di vaccino.

Nella sua decisione, la 9° Circoscrizione ha evidenziato che il tribunale distrettuale aveva applicato erroneamente il precedente stabilito da Jacobson v. Massachusetts , che confermava le vaccinazioni obbligatorie contro il vaiolo a causa della loro efficacia nel prevenire la diffusione della malattia.

La corte ha osservato che le affermazioni dei querelanti, considerate vere in questa fase, suggeriscono che i vaccini contro il COVID-19 non “prevengono efficacemente la diffusione” del COVID-19, giustificando così un’ulteriore considerazione delle loro accuse. #9giugno #vaccino #vaccine #covid #MRNA #novax

§§§

Anche se Los Angeles Unified ha abbandonato l’obbligo di vaccinazione contro il COVID per il personale scolastico quasi un anno fa, una causa che accusa il distretto di violare i diritti dei lavoratori può ancora andare avanti, ha stabilito venerdì la Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti.

La sentenza 2-1 di una coppia di giudici federali nominati dall’ex presidente Trump fa rivivere un caso che un tribunale di grado inferiore aveva respinto. Si oppone inoltre alle recenti sentenze dei tribunali – incluso la 9° Circoscrizione – che hanno avviato azioni legali contestando le norme scadute sul COVID-19 sulla base del fatto che le politiche non erano più in vigore.

I giudici della maggioranza hanno scritto che questo caso era diverso perché hanno scoperto che LA Unified ha dimostrato un modello di “ritiro e ripristino delle sue politiche di vaccinazione” nel corso della causa.

“Di conseguenza, LAUSD non ha sostenuto il pesante fardello di dimostrare che non esiste alcuna ragionevole possibilità che torni nuovamente a imporre una politica simile”, hanno scritto i giudici.

Hanno anche indicato di essere aperti a discussioni sull’efficacia del vaccino, che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie descrivevano come un modo sicuro per rafforzare l’immunità contro il COVID-19.

“In questa fase, dobbiamo accettare come vere le accuse dei querelanti secondo cui il vaccino non impedisce la diffusione di COVID-19″, ha scritto il giudice Ryan Nelson.

I ricorrenti hanno affermato che i vaccini non impediscono a qualcuno di contrarre l’infezione da COVID-19 e lo hanno definito un trattamento terapeutico piuttosto che un “vaccino tradizionale”.

Sostenevano che richiedendo ai dipendenti di sottoporsi al vaccino anti-COVID, il distretto scolastico stava interferendo con il diritto dei lavoratori di rifiutare le cure mediche.

“Nessuno con una certa credibilità ti direbbe che il vaccino ha prevenuto il COVID o ne ha fermato la diffusione”, ha detto John Howard, un avvocato di San Diego che ha discusso il caso per conto di una manciata di dipendenti della Los Angeles Unified e di un gruppo con sede nell’Idaho chiamato The Fondo per la difesa della libertà sanitaria che ha intentato diverse altre cause legali sul vaccino COVID.

Ma quando l’isteria era in corso, questo è esattamente ciò che hanno detto le aziende farmaceutiche e altri”, ha detto Howard. “Era falso.”

Il CDC afferma: “I vaccini COVID-19 sono efficaci nel proteggere le persone dall’ammalarsi gravemente, dal ricovero in ospedale e dalla morte”.

Uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista medica Lancet ha rilevato che i vaccini COVID riducevano i sintomi nelle persone infette, ma non necessariamente rallentavano la trasmissione, sebbene ricerche precedenti indicassero che i vaccini erano efficaci nel rallentare la diffusione delle prime varianti COVID. Il Centro risorse per il coronavirus della Johns Hopkins University afferma che i vaccini COVID probabilmente “riducono il rischio di trasmissione del virus ma probabilmente non completamente in tutti”.

Il distretto scolastico può appellarsi contro la sentenza a un collegio più ampio di giudici del 9° Circuito, che copre nove stati ed è considerato il più liberale dei circuiti d’appello della nazione. Se la nuova sentenza rimane valida, la causa ritornerebbe al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la California centrale centrale presso il tribunale di Los Angeles per ulteriori argomentazioni.

Los Angeles Unified non ha commentato immediatamente la sentenza.

I tribunali hanno recentemente respinto denunce simili perché l’emergenza sanitaria pubblica COVID della California è scaduta un anno fa, ponendo fine a misure statali come l’obbligo di mascherine e i blocchi.

Nel 2022, una giuria della 9° Circoscrizione composta da 11 giudici ha stabilito che una causa contro il governatore Gavin Newsom sulla chiusura delle scuole legata al COVID non poteva andare avanti poiché le scuole avevano riaperto e “non c’era più una controversia in corso”. Un’altra sentenza, emessa il mese scorso in una corte d’appello dello stato della California, ha raggiunto una conclusione simile in una causa contro Newsom sulle linee guida sulla sicurezza COVID.

In un parere dissenziente sul caso di Los Angeles, il giudice della 9° Circoscrizione Michael Hawkins ha ampiamente citato la sentenza del 2022 sulla chiusura delle scuole della California. È stato nominato alla corte dall’ex presidente Clinton

“Questo caso è finito”, ha scritto. “Non possiamo concedere l’unico rimedio richiesto dai querelanti, un’ingiunzione contro l’applicazione della politica di vaccinazione contro il COVID-19 del distretto scolastico, ora annullata”.

La causa contro LA Unified deriva dalla politica iniziale del distretto di marzo 2021 che richiedeva a tutti i dipendenti di mostrare la prova di avere il vaccino COVID o rischiare di perdere il lavoro. Un gruppo di dipendenti ha fatto causa e il distretto ha modificato la politica per consentire ai dipendenti di mostrare un test COVID negativo se non volevano farsi il vaccino.

Un giudice ha respinto la causa, ma nell’agosto 2021 il distretto ha ripristinato l’obbligo di vaccinazione quando le scuole hanno riaperto per l’istruzione in presenza. I dipendenti hanno intentato un’altra causa, questa volta presso l’Health Freedom Defense Fund.

LA Unified, il secondo distretto scolastico più grande della nazione con oltre 600.000 studenti, ha chiuso le lezioni in presenza per più di un anno durante la pandemia, come la maggior parte dei distretti scolastici della California. Los Angeles è stata duramente colpita dalla malattia. Dalla scorsa settimana, quasi 36.000 persone nella contea di Los Angeles sono morte di COVID, uno dei tassi di mortalità pro capite più alti in California e molto al di sopra della media nazionale, secondo i dati sulla sanità pubblica.

Nell’agosto 2021, il sindacato United Teachers of Los Angeles ha votato a sostegno dell’obbligo vaccinale del distretto. Tuttavia, alcuni dipendenti del distretto hanno perso il lavoro a causa dell’obbligo del distretto, ha detto Howard.

“Le persone hanno perso la casa, la carriera. Alcune persone hanno dovuto lasciare lo Stato. Sono letteralmente andati in rovina a causa di ciò che LA Unified ha fatto loro”, ha detto. “È stato spaventoso”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: california, covid, instagram, obbligo, scifo, vaccini



Categoria: Generale