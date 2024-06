“Signor Fauci, Lei Dovrebbe Essere in Galera”. La Verità sul Covid al Congresso USA. Silenzio Mediatico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione alcuni elementi, ricavati da X (già Twitter) relativi all’evento parlamentare americano che ha visto al cnetro Anthony Fauci, il dott. Stranamore del Covid 19, creato in laboratorio a Wuhan, con la complicità degli USA. Credo che cerchereste inutilmente sui grandi quotidiani italiani, LorServi di LorPadroni, qualcosa su questo argomento. Buona lettura e diffusione. Chi ha X (già twitter) facendo una ricerca su #Fauci può trovare molto materiale in più.

§§§

A censored Doctor during the pandemic confronts Fauci after being proven right about the vaccinations, the masks, and social distancing. Those who refused to follow the governments orders have been vindicated completely in light of all the information that has come out. Those who think for themselves have won this battle. “Everything I was censored on, I was proven to be right. You said in an interview that an institution should make it hard for people to live their lives so they’d feel pressured to get vaccinated. *Plays audio where Fauci says that all objections to the Covid vaccinations were ideological bullshit* Are all objections to Covid vaccinations ideological bullshit doctor Fauci? In reference to making it hard for people to get an education, traveling, and working I’d say it very much was in context. I take great offense to this. ​I think America should take great offense to this. Making it hard for people to live without getting a vaccination. You affected people’s ability to work to flourish in American society. Shame on you. Doctor Fauci, you’ve become doctor fear. Americans do not hate science. The American people hate having their freedoms taken from them. You inspired and created fear through mask mandates, school closures, and vaccine mandates that have destroyed the American people’s trust in our public health institutions. This fear, you created, will continue to have ripple effects for generations to come. Quite frankly, you said, if you disagree with me you disagree with science. Doctor Fauci I disagree with you because I disagree with fear.”

Un medico censurato durante la pandemia affronta Fauci dopo aver avuto ragione su vaccinazioni, maschere e distanziamento sociale. Coloro che si sono rifiutati di seguire gli ordini del governo sono stati completamente scagionati alla luce di tutte le informazioni emerse. Coloro che pensano con la propria testa hanno vinto questa battaglia. “Tutto ciò che mi è stato censurato mi è stato dimostrato che avevo ragione. In un’intervista hai detto che un’istituzione dovrebbe rendere difficile la vita delle persone in modo che si sentano sotto pressione a farsi vaccinare. *Riproduce l’audio in cui Fauci afferma che tutte le obiezioni alle vaccinazioni anti-Covid erano stronzate ideologiche* Tutte le obiezioni alle vaccinazioni anti-Covid sono stronzate ideologiche dottor Fauci? In riferimento al fatto che è difficile per le persone ottenere un’istruzione, viaggiare e lavorare, direi che era molto nel contesto. Mi sento molto offeso per questo. Penso che l’America dovrebbe sentirsi molto offesa per questo. Rendere difficile per le persone vivere senza vaccinarsi. Hai influenzato la capacità delle persone di lavorare per prosperare nella società americana. Vergognatevi. Dottor Fauci, sei diventato il dottore della paura. Gli americani non odiano la scienza. Il popolo americano odia che gli venga tolta la libertà. Hai ispirato e creato paura attraverso l’obbligo delle mascherine, la chiusura delle scuole e l’obbligo dei vaccini che hanno distrutto la fiducia del popolo americano nelle nostre istituzioni sanitarie pubbliche. Questa paura che hai creato continuerà ad avere effetti a catena per le generazioni a venire. Francamente, hai detto, se non sei d’accordo con me non sei d’accordo con la scienza. Dottor Fauci, non sono d’accordo con lei perché non sono d’accordo con la paura”.

Quando ascolteremo anche in Italia parole simili a quelle pronunciate oggi dal presidente di @COVIDSelect aprendo l’audizione di #AnthonyFauci?

“Gli americani sono stati vessati, svergognati e messi a tacere per aver messo in discussione questioni come il distanziamento sociale, le mascherine, i vaccini o le origini del Covid. Lei ha rappresentato ‘la scienza’ e le sue parole sono apparse come definitive e infallibili sulla pandemia. Era la persona più pagata del governo: questo la rende più responsabile nei confronti del popolo, non meno. Le nostre istituzioni di salute pubblica devono tornare a rendere conto ai cittadini”.

MTG: “Dovremmo raccomandare che lei sia perseguito. Dovremmo scrivere una denuncia penale. Dovrebbe essere perseguito per crimini contro l’umanità. Il suo posto è in prigione, dottor Fauci”.

Marjorie Taylor Greene calls for the imprisonment of ‘Mr.’ Fauci to his face as she cites a new report where NIH scientists made over $700 million on cov*d royalties. “NIH scientists made $710 million in royalties from drug makers. A fact that’s been hidden.” “Is it right for scientists and doctors getting paid by the American people, government taxpayer paychecks to get patents where they’re paid millions and hundreds of millions of dollars in royalty fees?” “Do you think that’s appropriate? Do the American people deserve to be abused like that? Mr. Fauci? ‘cause you’re not Doctor, you’re Mr. Fauci.” “That man does not deserve to have a license. As a matter of fact, it should be revoked and he belongs in prison.” . Marjorie Taylor Greene chiede l’incarcerazione di ‘Mr.’ Fauci in faccia mentre cita un nuovo rapporto in cui gli scienziati dell’NIH hanno guadagnato oltre 700 milioni di dollari con royalties cov*d. “Gli scienziati del NIH hanno guadagnato 710 milioni di dollari in royalties dai produttori di farmaci. Un fatto che è stato nascosto.” “È giusto che scienziati e medici vengano pagati dal popolo americano, con gli stipendi dei contribuenti governativi, per ottenere brevetti dove vengono pagati milioni e centinaia di milioni di dollari in royalties?” “Pensa che sia appropriato? Il popolo americano merita di essere abusato in quel modo? Signor Fauci? Perché lei non è dottore, è il signor Fauci. Quell’uomo non merita di avere il permesso di esercitare. Anzi, gli va revocato e lui deve andare in prigione.”

La caduta di Fauci. Il Covid-19 viene ufficialmente rivelato come un progetto del governo statunitense. Un virus creato da scienziati statunitensi con la copertura di un laboratorio biologico in Cina. Il più grande crimine contro l’umanità ha fatto più vittime dell’olocausto nazista contro gli ebrei. Chiedete giustizia.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: congresso, covid, fauci, usa, vaccini, wuhan



Categoria: Generale