Elezioni Europee. Votare, o Votare. Tertium Non Datur. Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla necessità, comunque, di esercitare il proprio diritto di voto; una posizione che ci trova d’accordo. Per poco che possa servire votare, per grandi che siano le possibilità di essere ingannati ancora una volta da chi promette bianco e poi agisce nero o grigio, la Storia ci insegna che gli Aventino non portano da nessuna parte. Finché c’è la possibilità di esprimere una volontà nel voto, facciamolo. Buona lettura e diffusione.

VOTARE O VOTARE ?

Spiace che, ancora una volta, si discuta sul recarsi alle urne o andare al mare.

A me spiace ancora di più quando le mie idee collidono con persone di altissimo livello che seguo, onoro, stimo ma con cui, su questo tema, dissento.

Nomi prestigiosi ad iniziare da Massimo Viglione e Cesare Sacchetti che considero dei maestri e da cui non vorrei dissentire, soprattutto su un argomento tanto importante.

Chi consiglia di non votare propone ottime motivazioni per non muovere il culo dal divano (scusate il francesismo) e andare a votare. Le più importanti, possiamo condensarle così:

Il voto è inutile perché la classe politica non ha alcuna connessione tra quello che promette in campagna elettorale ed il comportamento che attua ad urne chiuse;

Non esiste più il concetto di destra e sinistra che ormai sono due facce della stessa medaglia. Abbiamo ancora la sensazione di vivere in un regime democratico mentre siamo in un regime e basta. Per di più etero diretto da Washington e, ancora peggio, da coloro che dirigono Washington da dietro le quinte;

Andando a votare diamo man forte a coloro che spacciano per democrazia questa tirannia che è talmente occulta da essere sotto gli occhi di tutti e ci ingabbia, con la manipolazione, in una prigione dorata in cui dimoriamo senza renderci conto di esserne prigionieri.

Ve ne sono molte altre, di motivazioni, ma tutte di importanza secondaria, a parte una che forse è la più importante:

Queste elezioni europee non servono assolutamente a nulla se non ad arricchire i 720 fortunati che risulteranno eletti e che per cinque anni avranno lauti stipendi, portaborse, viaggi e soggiorni gratuiti oltre ad uno status universalmente riconosciuto di rappresentanti di un continente di pecore belanti.

Anche questo è vero, visto che il potere del Parlamento europeo è tendente a zero. Se non è lo zero assoluto ci è molto vicino.

Sono tutte argomentazioni reali e veritiere, soprattutto questa ultima che è bene chiarire un attimo, visto che, forse, non tutti ne sono a conoscenza.

Le Istituzioni europee si reggono, infatti, su quattro pilastri che, elencati in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Commissione europea;

Consiglio dei Ministri;

Corte di Giustizia;

Parlamento europeo.

C’è anche la Banca Centrale Europea (BCE), anzi sarebbe al primo posto, alfabeticamente e come potere reale, ma al momento lasciamola a parte dai nostri ragionamenti.

L’Unione Europea non è uno Stato ne una federazione di Stati. E’ un patto internazionale tra privati (gli Stati), che hanno creato una associazione a cui hanno dato dei compiti e consegnato parte della propria sovranità, delegando alla Commissione l’attuazione (potere esecutivo) delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri (potere legislativo) e con la Corte di Giustizia a fare da cane da guardia interpretativo e impositivo, ove di competenza.

L’unica aggiunta, da evidenziare perché importante, è che le decisioni del Consiglio dei Ministri devono essere presi all’unanimità ed anche il “NO” di un solo Stato, anche piccolo e insignificante, può bloccare qualsiasi decisione. Fra un po’ tolgono anche l’unanimità.

Semplificando molto il quadro è questo e, come si vede, il Parlamento non ha proprio alcun potere, a riprova che il Parlamento che si andrà ad eleggere non conta nulla.

Chiariti questi punti, e prendendoli come base per i nostri ragionamenti, veniamo al dunque.

Io ritengo che sia fondamentale andare a votare e, partendo da queste notazioni, senza girarci attorno, li pongo sul tavolo.

L’UE è totalmente decotta.

Tutti sanno che a Bruxelles non è rappresentato un popolo europeo ma solo gli interessi, spesso divergenti, dei singoli Stati aderenti che in più sono etero diretti e portatori di esigenze esterne che nulla hanno a che vedere con i reali interessi dei cittadini ed il loro benessere.

E’ palese, pertanto, che l’UE debba essere riformata.

E’ ancora più palese che i tempi del collasso sono brevi.

L’impero mondiale unipolare dominante sta crollando e forse proprio un’istituzione che non conta nulla, come il Parlamento, può dire e proporre qualcosa, perché è l’unica eletta.

Certo la futura riforma sarà proposta e attuata dai singoli Stati, ma anche in quest’ottica avere l’appoggio o la contrarietà del Parlamento può avere una notevole influenza mediatica e anti manipolazione. Pur senza potere legale ha un enorme potere di indicazione, sia come alibi per giustificare scelte scellerate che per smascherare le scelleratezze proposte dagli Stati.

Le elite hanno sempre usato la politica delle sedie vuote da occupare, in molti casi con apparente controvoglia, da utilizzare poi come armi di pressione per corposi stravolgimenti. Basti pensare alle modifiche che vengono proposte per l’OMS dove nell’ambito sanitario inseriscono anche il clima o le discriminazioni LGBT e molto altro, condizionando il mondo.

Anche una istituzione senza potere apparente può servire da innesco per avviare nella giusta direzione un processo di revisione, che ormai è ineluttabile, oppure stravolgerlo.

Su questo ci sarebbe molto da dire, ma lo spazio non lo consente.

L’inaffidabilità dei partiti e dei leader è proverbiale e non mi illudo che un voto serva a cambiare i singoli Stati.

Però può servire come chiaro segnale per un cambiamento di rotta.

Se cambiassero le condizioni al contorno anche i singoli governi avrebbero modo di esprimere più liberamente gli interessi nazionali e le condizioni al contorno stanno cambiando da tempo. In parte sono già cambiate anche se non le viviamo ancora sulla nostra pelle.

Il mondo unipolare non esiste più, l’hanno distrutto i BRICS+, la pazienza cinese, la reazione russa alle provocazioni USA, le rivolte anticoloniali africane, le nuove politiche dei paesi arabi verso l’occidente, le intemperanze e i genocidi israeliani, la de-dollarizzazione in atto da anni, la crisi di credibilità degli USA, la loro fuga ignominiosa dall’Afganistan, il nuovo status dell’Iran e molti altri piccoli e grandi eventi che si susseguono in tutto il mondo.

La NATO avrebbe dovuto sparire quando si è dissolto il Patto di Varsavia. Sparirà alla fine della guerra in Ucraina, se non fanno scoppiare prima la terza guerra mondiale.

Ma se non andiamo allo scontro frontale il mondo dovrà ripartire da altre basi, ed allora è meglio che anche le istituzioni sovranazionali, per quanto prive di potere, abbiano un colore diverso da quello attuale almeno, ripeto, come indirizzo e per non creare inesistenti alibi per non attuare le ineluttabili variazioni che sono dietro l’angolo.

Detto in parole povere, non continuiamo a lasciare soli i vari Orban e Fico. Diamo modo, a chi è costretto all’obbedienza, di trovare un punto d’appoggio per cambiare il mondo.

Se noi non andiamo a votare, gli “altri” ci vanno comunque e, per quanto sia vero che non esistono più le vecchie classificazioni di destra e sinistra, il messaggio che continuerà ad arrivare sarà sempre e solo per lo status quò.

Ci hanno imprigionato per anni con la pandemia ? Si, va beh, ma adesso è tutto passato!

Siamo invasi da immigrati clandestini ? Si va beh, ma adesso gli sbarchi sono diminuiti!

Abbiamo la guerra alle porte ? Si va beh, ma è per fermare quel cattivone di Putin che altrimenti arriverebbe a Lisbona!

C’è il genocidio in Palestina ? Non c’è un genocidio, è la normale difesa dell’unica democrazia accerchiata dalle bestie del 7 ottobre.

Tutto va bene madama la Marchesa. I partiti saliranno o scenderanno di qualche punto. E’ la normale dialettica democratica. Forse PD e 5 stelle neanche scenderanno, perché chi è schierato ideologicamente va a votare, in nostra assenza, qualunque cosa accada.

Chi non ci va siamo noi che abbiamo dubbi ma vorremmo cambiare il mondo guardandolo dal comodo divano di casa.

In realtà, non votando, sottoscriviamo lo status quò e certifichiamo, disertando, che questo sistema marcio ci va proprio bene.

Inneschiamo anche molti altri fenomeni ognuno dei quali, singolarmente, sarebbe sufficiente a farci muovere dal divano e cercare di invitare tutti (ma tutti, tutti, tutti), ad andare a votare.

Vediamo i più significativi:

Ilaria Salis è stata candidata dai sinistri di IVS per tirarla fuori dal processo ungherese.

Non vogliamo neanche entrare nel merito dei pestaggi a cui avrebbe partecipato. La Salis si può, e si deve, difendere nel processo, non dal processo sfruttando l’immunità europea.

IVS, secondo i sondaggi, è sotto la soglia del 4 %. Se i votanti scenderanno ulteriormente (c’è chi giura che meno del 50 % si recherà alle urne) la soglia del 4 % sarà ampiamente superata e IVS porterà propri rappresentanti a Bruxelles. Forse non porterà la Salis, visto che a loro serve solo come bandiera e non è detto che i sinistri caporioni eletti si dimettano per far posto all’esimia eroina, ma intanto avranno la loro vittoria vantando un seguito che non hanno ed ottenendo un pulpito per i prossimi 5 anni a nome nostro e dell’italica gente.

Andare a votare anche solo per far stare a casa i Boselli e i Fratoianni sarebbe impagabile.

Stesso discorso per la Bonino.

Sapendo che il suo seguito è ridotto allo zero virgola ha pensato bene di unirsi all’altro perdente di lusso, Renzi, e cambiare nome al partito in un pomposo “Stati Uniti d’Europa”. Nonostante questo non tira buon vento da quelle parti. La Bonino, negli ultimi giorni, ha rilasciato dichiarazioni di apertura a Calenda ed alla sua “Azione”. Forse la Bonino ha avuto accesso a sondaggi riservati, adesso vietati a noi comuni mortali, che l’hanno allarmata su percentuali non proprio lusinghieri e tranquillizzanti sulla lontana soglia del 4 %.

Anche solo per questo recarsi a votare sarebbe un gioco che vale molto più della candela.

Ma anche da un punto di vista contro-rivoluzionario, che senso ha non andare a votare ?

Un contro-rivoluzionario scende sempre in battaglia ed usa le armi che ha, anche se logore o inadatte, anche se deve combattere con una forcola contro mitragliatrici e missili nucleari.

Se muore, muore in battaglia, combattendo, non con il timor panico dell’impotenza che lo fa schiattare con un ictus o un infarto nel salotto buono.

Il teorico della contro-rivoluzione, Plinio Correa de Oliveira, non ha mai detto di evitare gli scontri e rintanarsi in casa in attesa di tempi migliori. Ha detto ben altro e qui vogliamo solo ricordarlo senza approfondire, per andarlo a leggere o a rileggere.

Ma, puntando al puro buon senso, vogliamo ribadire alcuni aspetti generali.

Visto che non esiste alcun quorum e le elezioni saranno valide ed esecutive qualunque sia il numero dei votanti, pensate che la classe politica si ponga alcun problema se la percentuale di votanti scende anche sotto al 50 % ?

Se lo porrebbero se pensassero al bene comune ed alla loro reale rappresentatività.

Se lo sarebbero dovuto porre già da tempo, visto che il 55 o 60 % di votanti non è molto diverso dal 49 %.

Invece non se lo pongono.

Si rammaricano alla chiusura delle urne per parlare poi della immancabile vittoria che tutti sbandierano alla pubblicazione dei risultati. Nessuno dei pennivendoli di regime si sogna di ricordare che oltre metà dei cittadini li ha bocciati in partenza. Per loro è una vittoria e basta, con minori problemi, visto che i rompiscatole hanno ben pensato di rimanere a casa.

Invece di disertare le urne una protesta significativa sarebbe quella di votare per altri, anche lontani dal proprio pensare.

Stavolta i partitini ini ini ini si sono, almeno parzialmente, coalizzati ma hanno ugualmente percentuali da zero virgola, quindi il 4 % della soglia se lo sognano, visto anche lo spazio esiguo che viene loro concesso sui media.

Ma proprio per questo, anche se non si ha fiducia neanche in loro, non potranno fare danni.

Non faranno danni comunque, perché non eleggeranno nessuno e perché, come visto, il Parlamento europeo non conta nulla. Un eventuale voltafaccia del partitino scelto non avrà effetti deleteri, mentre potrebbe avere molti effetti positivi.

Se dallo zero virgola arrivassero al 2 – 3 – 3,5 % potrebbero avere almeno una base significativa per creare timor panico ed agitare le acque nella palude stagnante della politica. Potrebbero rendersi conto che unendosi realmente in un progetto politico di largo respiro avrebbero prospettive future da sviluppare.

Dare il proprio voto ad un Rizzo (si a Rizzo, anche se è di sinistra almeno ragiona con la propria testa) o ad un Adinolfi, Santoro o ad altri della improbabile galassia contestatrice, è mille volte meglio che rifiutarsi ad andare a votare.

I giochi si fanno da altre parti, ma il Palazzo ratifica. Già un cambiamento di schieramenti dominanti, pur senza poteri, sarebbe una bella sberla a lor signori..

Ci prendono bellamente in giro ogni giorno. Palesemente e senza che nessuno fiati.

Volete degli esempi?

Tutti hanno i propri candidati a sostituire la Von der Leyen e la Metsola dopo il 9 giugno. Non elenco i nomi, ma ogni schieramento ha il proprio, compresa la stessa Von der Leyen.

Mario Draghi non compare da nessuna parte, anche se tutti sanno che è lui il convitato principe. Non sarà eletto, perché sbaglia sempre tempi e modi, (come per l’elezione a capo dello Stato italiano), sbaglia temi e ricette (proponendo adesso quello a cui si è sempre opposto finora) ma il candidato è lui e nessuno (NESSUNO) lo cita fra i candidati alla carica.

Ci nascondono il nome del potenziale futuro Presidente e volete che si preoccupino se i non votanti superano il 50 %?

Non cambierà nulla anche se il futuro Parlamento avesse una maggioranza antieuropeista, ma quello che li preoccupa è il “sentire” dei cittadini.

Ci fossero milioni di cittadini a votare fuori recinto istituzionale scatenerebbe il timor panico.

Votargli contro senza evitare il voto è una azione contro-rivoluzionaria.

Ci prendono in giro in tutti i modi e noi rispondiamo rimanendo seduti sul divano?

Hanno cavalcato il COVID, hanno acquistato a peso d’oro un siero genico dannoso e inutile a contrastare una epidemia inesistente, hanno coperto e secretato le malefatte della Von der Leyen e adesso noi ci rifiutiamo di dire la nostra ?

Ci impongono di tutto e noi rispondiamo con il disinteresse?

Ci privano della casa, con l’utopia della casa green, ci vietano l’energia continua, sicura e a basso prezzo per puntare su alternative discontinue, costose e dannose per l’ambiente, oltre ad essere monopolio cinese, e noi abbozziamo evitando di reagire?

Ci privano anche delle auto, ci raccontano cucche sul clima, ci stravolgono la vita in ogni settore e noi dimentichiamo anche il grido di Giovanni Paolo II “Ci alzeremo in piedi ogni volta che ….”

Dovremmo ribattere punto su punto, ma sembra che ci limitiamo a storcere il naso anche quando innescano polemiche fittizie e pretestuose.

Si creano anche gli oppositori di comodo per indignarsi a comando. L’ultimo, in ordine di tempo non come importanza, è il Generale Vannacci e il suo libro di ovvietà e stimolanti verità che Stilum Curiae e molti altri siti propongono da anni nel silenzio generale, perché altrimenti si sarebbe costretti a discuterne.

Meglio indignarsi o schierarsi a comando senza neanche leggere il libro. Forse qualcuno andrà a votare per votare Vannacci. Ben venga, ma importante è votare, per lui o contro di lui perché penso che anche lui faccia parte del gioco delle parti (scusate il bisticcio).

Il voto è una conquista, anche se lo hanno svuotato di significato, svilendolo e tradendolo.

Dobbiamo contestare questo, non contestare le urne.

Rialzarci incazzati, votare per qualcosa o contro e invitare altri a farlo, non evitare il voto.

Le alternative ci sono e possono crescere. Sopra ne abbiamo visto alcune.

Cosa diremmo se i sostenitori di Trump si ritirassero dalle urne visto che hanno fatto vincere Biden con le truffe? Che è una bella protesta?

Non votare è la morte della vera democrazia.

Come recita il detto popolare: meglio una brutta malattia che un bel funerale.

La nostra democrazia è malata, quasi allo stadio terminale, fra manipolazioni e rinunce, ma non è celebrandole il funerale che si può sperare nella guarigione.

Occorre uno shock salutare e votare, spostando milioni di voti o anche solo poche decine, può renderlo efficace.

Non vedo controindicazioni a questa strategia. Difficilmente i partitini supereranno la soglia del 4 % e nel caso (benaugurato) che riuscissero a mandare qualcuno a Bruxelles non farebbero più danni di quanto ne farebbero quelli istituzionali, ma il segnale sarebbe fortissimo e nel migliore dei casi potrebbe nascere l’embrione di una vera opposizione, visto che altrimenti i movimenti settoriali nascono e muoiono sull’onda di esigenze momentanee.

Nascono contro il COVID, il siero, il green pass, le armi all’Ucraina, il genocidio a Gaza, ecc. Finita l’emergenza tutto rientra nella norma, come se il problema non ci fosse più.

Invece c’è e man mano si incancrenisce diventando divieto di libertà, divieto di espressione, mancanza di fiducia, passaggio da cittadini a sudditi, ecc.

Dobbiamo incazzarci e votare, non mollare a causa delle delusioni.

Ultima considerazione, ma solo per non incrementare una lunghezza eccessiva già superata:

Siamo sicuri che, una volta scesi con percentuali di votanti sotto al 50 % non diamo lo spunto per proclamare che ormai le votazioni sono superflue, come gli stessi cittadini certificano disertando le urne?

Le alternative ci sono e sono tante.

Dai sondaggi demoscopici che ormai hanno un margine d’errore inferiore all’1 % ai microchip sottopelle prossimi futuri, all’Intelligenza Artificiale a tutti gli altri malefici marchingegni che potranno inventarsi per vietarci legalmente di esprimere un parere supportati da noi stessi che rimaniamo a casa rinunciando ad esprimere il nostro dissenso e pensando che il silenzio parli al posto nostro.

Quello che finora pensavamo fosse relegato nelle pagine delle distopie Orwelliane abbiamo toccato con mano che, purtroppo, è già realtà.

In molti casi la realtà ha già superato la fantasia.

Esprimiamo il nostro dissenso nelle urne, non disertandole. Iniziamo la rivoluzione.

Vincenzo Fedele

