Se l’Europa Cambia i Valori, Tu Cambia l’Europa. Chi Votare alle Europee. Pro Vita & Famiglia.

Cosa ne pensi Marco? Il video ti è stato utile? Credi che possa aiutare altre persone a capire più nel dettaglio come votare e avere le idee più chiare su chi votare? Aiutami a diffonderlo: condividi il video con almeno 10 dei tuoi contatti WhatsApp e su tutte le tue piattaforme social (Facebook, Instagram, Telegram, Twitter X). Ricorda, Marco, che il voto è una grande responsabilità… Le prossime Elezioni Europee sono un appuntamento storico: il Parlamento Europeo elegge i membri della Commissione Europea, il Governo dell’UE. Astenersi non è una scelta responsabile. Non andare a votare significa approvare l’operato di chi ha provato sino ad oggi a portare l’Europa nel baratro, calpestando i valori fondanti della nostra civiltà, come accaduto con la risoluzione per inserire l’aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. Non possiamo restare a guardare, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere i nostri figli e dare loro l’opportunità di un mondo migliore. Voglio essere ulteriormente chiaro con te: non è mia intenzione dirti per chi votare. Noi di Pro Vita & Famiglia abbiamo lavorato con te e per te affinché fosse più chiaro di quali candidati fidarsi rispetto alla massa. E ci tengo a precisare che la nostra campagna non terminerà dopo il voto. Se alcuni dei candidati firmatari del nostro manifesto verranno eletti, ti assicuro che manterremo con loro un contatto stretto affinché tu sappia come si comporteranno in Parlamento Europeo. Li seguiremo passo passo, li aiuteremo e li sosterremo affinché rispettino il patto sottoscritto con te e Pro Vita & Famiglia in difesa e promozione della vita, della famiglia e della libertà. Sono felice di poter contare sul tuo aiuto Marco. Ci hai permesso di realizzare questa campagna e iniziare un processo di cambiamento, contrastando il lavoro delle lobby abortiste e LGBTQ che da anni agiscono per influenzare e controllare con la loro agenda le elezioni e i seggi di Bruxelles. L’8 e il 9 giugno abbiamo l’opportunità di rendere vani i loro sforzi e mettere un punto definitivo al loro degrado. Se anche tu non sopporti più questa Europa che ha rinnegato i suoi valori fondanti, che calpesta la vita degli innocenti, che predica uguaglianza e rispetto ma poi decide chi ha diritto a vivere e chi no… Se anche tu non sopporti più un’Europa che disprezza la famiglia, che vorrebbe legalizzare la compravendita dei bambini, introdurre l’educazione gender nelle scuole e imporre l’agenda LGBTQ… Se anche tu non sopporti più un’Europa che vuole cancellare le sue radici cristiane, che umilia le nostre tradizioni e la nostra identità… Allora, l’8 e il 9 giugno, trasforma la tua indignazione e il tuo dissenso in azione. Vai a votare e fai sentire la tua voce! SE L’EUROPA CAMBIA VALORI, TU CAMBIA L’EUROPA. In alto i cuori!