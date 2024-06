Monseñor Carlo Maria Viganò: Novicio argentino alumno de Bergoglio me habló de abusos…

https://t.co/Oea6E7hCnN

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por Life Site News, a quien agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión.

§§§

El miércoles, en una publicación en las redes sociales, el arzobispo Carlo Maria Viganò acusó al papa Francisco -a quien se refiere por el apellido Bergoglio- de cometer “los mismos abusos” que el famoso cardenal Theodore McCarrick, ahora laico.

Viganò no declaró explícitamente los “abusos” de los que considera culpable a Francisco, sino que afirma que “me fueron confiados personalmente por uno de sus ex novicios”. Su acusación, publicada en X, no contiene ninguna otra prueba que apoye sus afirmaciones.

LifeSiteNews se puso en contacto con el arzobispo Viganò para determinar de qué acusa concretamente a Francisco, pero aún no ha recibido respuesta.

«El 23 de junio de 2013, cuando me reuní con Bergoglio en la Domus Sanctæ Marthæ -como ya relaté ampliamente en mi Memorial del 22 de agosto de 2018- me preguntó ex abrupto: “¿Cómo es el cardenal McCarrick?””, escribe monseñor Viganò.

El 23 de junio de 2013, cuando me reuní con Bergoglio en la Domus Sanctæ Marthæ -como ya relaté ampliamente en mi Memorial del 22 de agosto de 2018- me preguntó ex abrupto: «¿Cómo es el cardenal McCarrick?».

Le respondí: «Santo Padre, no sé si conoce al cardenal McCarrick, pero si…».

«Le respondí: ‘Santo Padre, no sé si conoce al cardenal McCarrick, pero si pregunta en la Congregación para los Obispos, hay un dossier muy grande. Ha corrompido a generaciones de seminaristas…’», continuó el ex nuncio apostólico estadounidense, añadiendo que «Bergoglio permaneció impasible y cambió completamente de tema».

LEER : El Vaticano emite una declaración disculpando al papa Francisco por utilizar un término “homofóbico”

«Su reacción no es sorprendente», escribió monseñor Viganò. «El mismo Bergoglio cometió los mismos abusos cuando era maestro de los novicios de la Compañía de Jesús en Argentina, como me confió personalmente uno de sus ex novicios».

Concluyendo, el arzobispo afirmó: «Bergoglio no quiere expulsar a los seminaristas y sacerdotes homosexuales, más bien completar la obra de infiltración y corrupción del clero a través de la homosexualidad y la pedofilia, de modo que al desclasificar la grave pecaminosidad de la sodomía y de la corrupción de menores se abra la puerta en el frente civil a la despenalización de estos delitos (la cursiva incluida en el original).

Por otro lado, la misma terminología chusca típica de los ambientes que el jesuita argentino deplora de palabra delata su familiaridad con personas corruptas acostumbradas a hablarle de este modo.

La protección y los ascensos concedidos a innumerables cardenales, obispos y sacerdotes corruptos y pervertidos; los autobuses de travestis invitados muchas veces al Vaticano; las audiencias privadas para parejas transexuales y homosexuales en concubinato; el escandaloso protagonismo mediático LGBTQ+ concedido a James Martin, SJ; el vergonzoso ascenso de Tucho Fernández a prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; los recientes nombramientos de dos canónigos de Santa María la Mayor, conocidos en toda Roma como homosexuales, confirman la pertenencia de Bergoglio al lobby al que debe su nombramiento (y deliberadamente no la llamo su ‘elección’)».

LEER : Seis casos en los que el escándalo de los abusos sexuales afecta a Francisco

En cuanto a McCarrick, fue en su momento uno de los prelados más influyentes de Estados Unidos. Ordenado en 1958 por el cardenal neoyorquino Francis Spellman, fue nombrado finalmente arzobispo de Washington en 2000 y cardenal en 2001. Después de haberse jubilado, el entonces cardenal mantuvo su influencia como recaudador de fondos en todo el mundo.

LEER: Un obispo argentino defendido anteriormente por el papa Francisco, declarado culpable de abusar sexualmente de seminaristas

Su carrera eclesiástica no terminó definitivamente hasta 2017, después de que la arquidiócesis de Nueva York recibiera una acusación creíble de haber abusado sexualmente a un adolescente. La opinión pública descubrió después que los rumores sobre su comportamiento depredador circulaban en los círculos eclesiásticos desde hacía décadas y que se habían llegado a acuerdos de resarcimiento con las víctimas.

McCarrick fue reducido al estado laical en 2019 después de que una investigación del Vaticano concluyera que había abusado sexualmente tanto de niños como de adultos, incluidos jóvenes sacerdotes y seminaristas.

Eric Sammons, editor en jefe de Crisis Magazine, reaccionó al post de Viganò, diciendo: «acusar al Papa de abusar sexualmente de seminaristas sin pruebas es tan despreciable como el sacerdote jesuita que afirmó que John Henry Newman era gay».

«Si tiene pruebas, Excelencia, preséntelas. De lo contrario, mantenga la boca cerrada», concluyó Sammons.

Nota del editor: este artículo fue actualizado el 30 de mayo de 2024.

Publicado en italiano el 1 de junio de 2024 en https://www.marcotosatti.com/ 2024/06/01/mons-vigano-un- novizio-argentino-allievo-di- bergoglio-mi-ha-parlato-di- abusi/

Traducción al italiano por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: abusi, argentina, bergoglio, papa, vigano



Categoria: Generale