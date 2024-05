Français, préférez-vous être gouvernés par Macron ou par Louis IX ? Bernardino Montejano.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, le professeur Bernardino Montejano, que nous remercions très sincèrement, porte à votre connaissance ces réflexions sur le déclin de ce qui fut un grand pays. La traduction est de L.L., que nous remercions chalereusement. Bonne lecture et bonne circulation.

FRANCE : DU MEILLEUR AU PIRE, DE SAINT-LOUIS À MACRON

La nation française est aujourd’hui gouvernée par le pire : Macron en est la tête visible, mais avec un bon nombre de sbires pervers, qui non seulement ont mis le « droit “ à l’avortement dans la Constitution de leur pays, mais sont devenus les ” apôtres » de sa consécration dans l’Union européenne.

Macron a milité dans le socialisme entre 2006 et 2009, puis a choisi de mener une politique transversale qui l’a amené au pouvoir, dont il jouit aujourd’hui au milieu d’une impopularité croissante, au point qu’il risque de perdre les élections de juin face à Marine Le Pen, qui a une vision édulcorée et plus politiquement correcte que son père.

Nous comprenons que Macron est aujourd’hui la pire chose pour la France, peut-être une punition divine pour l’infidélité d’une nation, autrefois connue comme la « fille aînée de l’Église ».

Mais en d’autres temps, la nation française a eu d’autres types de dirigeants et parmi eux, un saint roi, Saint Louis, dont nous voulons nous souvenir aujourd’hui.

Il est né à Poissy en 1214 de Louis VIII et Blanche de Castille. Son épouse était Marguerite de Provence, avec qui il eut onze enfants. Lorsqu’il a 12 ans, il est sacré roi dans la cathédrale de Reims, et sa mère Blanche de Castille (1226-1235) assure la régence. Elle inculque à son fils les vertus qui feront de lui un exemple pour ceux qu’il gouverne.

Il n’est pas raisonnable dans une note de résumer son grand gouvernement ou ses tentatives frustrées de récupérer la Terre Sainte pour la chrétienté, mais nous nous attarderons sur son testament, qui a été remis à son fils Philippe à la veille de sa mort.

Il n’apparaît aujourd’hui dans son intégralité nulle part sur Internet, c’est pourquoi nous souhaitons le transcrire pour nos lecteurs :

« Mon très cher fils, la première chose que je veux t’apprendre, c’est d’aimer Dieu de tout ton cœur : sans cela, personne ne peut être sauvé.

Garde-toi de faire quoi que ce soit qui déplaise à Dieu, c’est-à-dire le péché mortel. Au contraire, tu dois être prêt à souffrir toutes sortes de martyres avant de commettre un péché mortel.

Si Dieu t’envoie des adversités, supporte-les avec patience et remercie Dieu. Pense que tu l’as mérité et que tout sera pour ton bien.

S’il t’accorde la prospérité, tu dois l’en remercier humblement, et prendre garde à ce que ce ne soit pas à ton détriment, par vaine gloire ou pour toute autre raison ; car c’est un très grand péché de guerroyer Notre Seigneur de ses dons.

Confesse-toi souvent et choisis un confesseur sage qui saura t’enseigner ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter. Avec le confesseur et tes conseillers, comporte-toi de telle sorte qu’ils soient encouragés à corriger tes fautes.

Assiste volontiers et avec dévotion au service de la sainte Église, en particulier à la messe.

Aie le cœur doux et compatissant pour les pauvres, les malheureux et les affligés ; aide-les et réconforte-les selon tes capacités.

Garde les bonnes coutumes du royaume et lutte contre les mauvaises. Ne convoite pas ton peuple et garde-toi d’impôts excessifs.

Si ton cœur est troublé, confie-toi à ton confesseur ou à un sage et tu seras soulagé.

Recherche des compagnons prudents et loyaux, religieux ou laïcs, et évite les mauvaises fréquentations.

Écoute volontiers la parole de Dieu et garde-la dans votre cœur. Demande des prières et des indulgences. Aime ce qui est utile et bon, déteste le mal, où qu’il se trouve. Ne permets pas que l’on prononce en votre présence des paroles dissolues, des calomnies ou des blasphèmes.

Rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, et tu seras ainsi digne d’en recevoir de plus grands.

A l’égard de tes sujets, agis en toute droiture et justice, sans te tourner ni à droite ni à gauche.

Sois toujours plus du côté des pauvres que de celui des riches, jusqu’à ce que tu saches quel est le bon côté.

Veille avec la plus grande diligence à ce que tous vivent dans la paix et la justice.

Honore et aime tous les membres de la Sainte Église, et ne regarde pas leurs fautes. Accorde les bénéfices ecclésiastiques à des personnes honnêtes et capables.

Honore et révère ton père et ta mère, et suis leurs conseils.

Tâche d’éviter toute guerre ; et si tu es obligé de faire la guerre, réduis-en les dommages autant que possible. S’il y a des querelles ou des guerres entre tes vassaux, éteins-les le plus tôt possible.

Veille à avoir de bons magistrats, contrôle-les souvent, et contrôle aussi le personnel de votre palais. Vois s’ils sont tentés par la corruption, le mensonge ou la fraude. Ajuste les dépenses de ton palais pour qu’elles ne dépassent pas le raisonnable.

Bannis de ton royaume toute méchanceté, tout parjure et toute hérésie…. ».

L’actualité de ces dispositions est impressionnante. Ce sont des vérités simples, qui guident la vie du dirigeant mais aussi celle du commun des mortels en ce temps, face à l’éternité.

Tout le contraire d’Emmanuel « Lolita » Macron qui, le 23 novembre 2023, lors de sa visite au Grand Orient de France, a prononcé une ode à la franc-maçonnerie, « fille aînée des Lumières », dont l’œuvre apporte « une parole de raison, porteuse de progrès dans une époque d’irrationalité ».

Et comme si l’avortement ne suffisait pas, ce « progrès » consiste aussi à légiférer sur la « fin de vie », nouveau déguisement de l’euthanasie.

Comme d’autres fois, j’invite mes lecteurs à choisir : voudraient-ils être gouvernés par Louis IX ou par Macron ?

Buenos Aires, le 28 mai 2024

Bernardino Montejano

