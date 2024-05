San Bergoglio, Patrono dei LGBTQ+. Chi Invita per Intrattenere i Bambini allo Stadio Olimpico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post-lampo per offrire alla vostra attenzione questo commento pubblicato su X (già Twitter) dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura e condivisione…

§§§

Questo è uno dei personaggi chiamati dal Gesuita Argentino come intrattenitore alla Giornata Mondiale dei Bambini.

È ormai evidente che Bergoglio è uno dei principali attivisti dell’infernale agenda LGBTQ +

Non ci sono più parole per esprimere lo scandalo e il disgusto, nel silenzio complice e vile dell’Episcopato.

«Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare » (Mt 18, 6).

https://vm.tiktok.com/ZGe4PWQSc/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, festa bambini, lgbtq, olimpico



Categoria: Generale