“I frutti dell’odio”. Come la Chiesa è Distrutta dall’Ateismo Ecclesiastico e dall’Odio per la Fede. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste amare riflessioni sulla situazione della Chiesa oggi. Buona lettura e condivisione.

§§§

“I frutti dell’odio” ovvero: Come la Chiesa viene distrutta dall’ateismo ecclesiastico e dall’odio per la fede

di Joachim Heimerl

“Dell’odio i tristi frutti” – Chi ama l’opera conosce queste parole. Provengono dal prologo de “I Pagliacci” di Leoncavallo, in cui la gelosia fiammeggiante sfocia prima nell’odio ardente e poi nel duplice omicidio.

I “tristi frutti dell’odio” si trovano non solo nell’opera, ma in tutto il mondo, e la citazione dei “Pagliacci” potrebbe anche descrivere l’attuale situazione nella chiesa.

Chiunque lo ascolta pensa automaticamente alle parole più grandi del Signore: “Li riconoscerete dai loro frutti” (Matteo 7:16), e in effetti: i frutti di un odio demoniaco verso se stessi si vedono in tutta la Chiesa; sono i frutti dell’odio verso tutto ciò che è cattolico e forse anche dell’odio verso Dio.

È vero: viviamo in tempi tristi: la fede soprannaturale si è estinta anche nei più alti circoli ecclesiastici e ha lasciato il posto a un nuovo ateismo che cerca un collegamento senza speranza con il mondo e le sue idee.

Le conseguenze di ciò sono terribili, perché significano la fine della Chiesa e del papato: dove manca la fede soprannaturale, il papa diventa un mero dittatore che dà solo un indirizzo politico; Dio stesso è solo una formula vuota.

Gli inizi di questo sviluppo sono molto lontani: iniziano con ciò che Papa Giovanni XXIII nel 1962 definì “Aggiornamento”: l’adeguamento della Chiesa ai tempi moderni.

Questo è andato terribilmente storto e doveva essere così; la Chiesa non è un prodotto che si possa abilmente collocare sul mercato e adattare ai tempi. Neppure Gesù Cristo, anzi, e san Paolo avverte i Romani: «Non conformatevi a questo mondo» (Rm 12,2).

Chi non crede in questo principio non crede più a niente – proprio come un gran numero di alti e più alti prelati: la loro fede è evaporata davanti agli occhi di tutti e ora consiste solo in una vana fede nella protezione del clima e in un’insensata riforma della Chiesa. Ma i credenti sentono che queste persone danno loro solo pietre invece del pane (Lc 11,11); il loro esodo dalla Chiesa non può più essere fermato.

Sessanta anni dopo Giovanni XXIII. il seme cattivo è germogliato e minaccia di soffocare il grano. Solo che l’“aggiornamento” è ormai diventato una follia sinodale che vuole distruggere definitivamente la Chiesa.

Il cardinale Müller ha giustamente definito questa “un’acquisizione ostile”. Lo spirito cattolico dovrebbe essere sventrato, e questo è esattamente il piano dell’attuale “Sinodo sulla sinodalità”: vogliono rendere la Chiesa “sostenibile” distruggendone l’identità. – Ma per favore: chi distrugge qualcosa che ama? Solo l’odio distrugge, e l’odio verso il cattolicesimo sta ora distruggendo la Chiesa dall’interno.

Ecco perché questo sviluppo ebbe inizio nelle parti più interne e sacre della Chiesa, cioè con l’odio verso la liturgia trasmessa da almeno 1.500 anni, che Paolo nel 1970 sostituì con una messa semiprotestante.

Questa operazione non ha precedenti e nessun’altra religione si è mai permessa una tale ingerenza nel suo culto. Ma come sempre le cose sono andate ancora peggio: ora i seguaci della messa tradizionale vengono letteralmente perseguitati e insultati come “indietristi” o “scismatici”.

Lo si è visto in modo drastico ai funerali del vescovo emerito di Coira, mons. Vitus Huonder, sepolto dai tradizionalisti della Fraternità di san Pio X.

È ovvio: non c’è odio più grande nella Chiesa dell’odio per la Messa tradizionale, ma resta la domanda sul perché sia ​​così.

Si potrebbe rispondere: perché la menzogna odia la verità e le tenebre odiano la luce, e sicuramente questa è la radice misteriosa di quanto sta accadendo oggi nella Chiesa.

Per dirla più semplicemente: la “vecchia” Messa è incompatibile con tutto ciò che è accaduto dopo che l’“Aggiornamento” di Giovanni XXIII è iniziato e quello che Francesco ora vuole portare a termine. – Si tratta di eliminare la “vecchia” hiesa con la “vecchia” messa affinché ne possa sorgere una nuova al posto della vera Chiesa.

Che questa nuova Chiesa abbia perso la fede in Dio è diventato evidente già da tempo nel modo in cui i suoi altari sono girati: non si orienta più verso Dio, ma si rivolge esclusivamente alle persone.

Questo dice tutto: l’“Aggiornamento” ha aperto la porta all’ateismo ecclesiastico, e con esso è iniziata la “presa del potere ostile” che ora stiamo vivendo nella sua totalità.

Questa presa di potere diventa possibile solo se si disprezza profondamente la fede, ed essa può sembrare apparentemente “cattolica” solo se prima si distrugge ciò che è veramente cattolico.

– Mettiamola così: l’odio per la messa tradizionale non è solo l’odio per quella cattolica, è soprattutto il prerequisito per la “riforma della Chiesa” sinodale. Oppure potreste immaginare una Messa solenne levitata con le “diacone” donne tanto desiderate da Francesco e dal suo sinodo? Difficilmente probabile!

Lo scopo finale di questa grande opera di distruzione si vede già in Germania, e solo per questo Francesco dà mano libera ai vescovi ex cattolici.

Le piccole scaramucce tra Curia e tedeschi sono solo uno stratagemma; il vero piano di battaglia sembra diverso. Roma non fermerà le decisioni del “Cammino sinodale” tedesco; verrano invece esportate dalla Germania a Roma e pagati in contanti dai ricchi tedeschi. – Sì, è come ha detto Gesù: “Li riconoscerete dai loro frutti!” – e questi frutti puzzano fino al cielo!

A volte vorresti che calasse il sipario e che tutto questo diventasse solo un’opera tragica. Tuttavia la fede ci insegna la fiducia: il tempo della confusione e dell’apostasia finirà. Allora la Chiesa ritornerà alla vera fede cattolica e alla liturgia tradizionale. Francamente, non ha scelta. Ora la gente fugge da lei in massa e si reca dove viene celebrata la “vecchia messa”.

Il grande Papa Benedetto XVI. lo ha profeticamente riconosciuto, e i buoni frutti del suo pontificato perdureranno nei secoli, anche se attualmente vengono distrutti.

I tristi frutti dell’odio non hanno alcuna possibilità. “I Pagliacci” lo mostra in modo ammonitore e crudele – e lo mostra anche la Bibbia. – Certamente: “I Pagliacci” potrebbe essere un’opera cupa sui folli.

Tuttavia il protagonista tragico, Canio, alla fine vede come è realmente. Si rende conto che il suo odio gli avvelena il cuore e ne dà una testimonianza sconvolgente nella famosa aria “Vesti la giubba”. La Chiesa è attualmente molto lontana da tale conoscenza di sé.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: chiesa, heimerl, odio



Categoria: Generale