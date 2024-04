Esquizofrenia europea: Fumar es malo para el feto, pero el aborto es un derecho. ¿En serio? Luca Del Pozzo

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención esta carta de Luca Del Pozzo publicada en Tempi, que agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión.

§§§

¿No es conmovedor que un país se preocupe tanto por la salud de sus ciudadanos que llegue al extremo de prohibir fumar a cualquier persona nacida después de 2008?

¿Pero de qué hablan quienes acusan de neo prohibicionismo a una medida que sólo protege la salud de las personas?

La ley aprobada por el Parlamento británico se enmarca plenamente en el surco de las sacrosantas y merecidas políticas de prevención.

¿O nos hemos olvidado de la directiva de la UE sobre el tabaco que exige que se utilicen mensajes publicitarios en los paquetes de cigarrillos para advertir de los peligros asociados al tabaquismo?

Algunos son realmente duros, o más bien impactantes.

Como el que muestra a un padre y una madre llorando delante de un pequeño ataúd blanco, con la inscripción debajo: “Fumar puede matar al bebé en el útero”.

Pero, repito, no veo cuál es el problema de iniciativas similares, puesto que está en juego la salud. Porque la vida es importante y hay que protegerla y protegerla, ¿no? Por las buenas y por las malas, si es necesario, ¿verdad?

Porque está bien que la sociedad ponga límites a la libertad si -hoy con cigarrillos, mañana con alcohol, pasado mañana con drogas (oh, no, eso no, un porro de vez en cuando también es bueno), y luego con juegos de azar en línea y también con la pornografía (incluimos la pornografía entre las cosas que son dañinas, ¿no?) y se quiere poner los teléfonos inteligentes a los que los jóvenes que están pegados las 24 horas del día para que se desperdicien sus cerebros y las redes sociales donde viven siempre las 24 horas del día volviéndose cada vez más asocial?– si dijéramos que se utiliza la libertad para el mal y no para el bien, ¿o no?

Aquí estamos.

Entonces, aplausos al Parlamento inglés, etcétera.

¿Ahora podemos agregar algo?

¿Sí? Bien. Lo que hace que esta historia sea extremadamente grotesca, o más bien digamos que realmente nos enfurece, es la insoportable hipocresía de este mundo nuestro, tan reflexivo, tan atento, tan clarividente, tan inclusivo, que mientras se preocupa por la salud de los jóvenes y de los fetos expuestos al tabaquismo de sus padres, no hay escrúpulo alguno y de hecho promueve como batalla de civilización aquello que, a diferencia del tabaquismo, ciertamente mata al feto: el aborto.

Un crimen contra la humanidad sin igual en la historia, que la misma UE, tan preocupada por los efectos nocivos del humo en el útero, quisiera ahora que se reconociera entre los derechos fundamentales de la Unión Europea.

La misma Unión Europea que recientemente, para no dejarnos pasar nada por alto, también criticó al Gobierno italiano por haber aprobado una enmienda -que es perfectamente coherente con las disposiciones de la misma ley 194/78, cuyos voluntariosos defensores evidentemente no conocen o fingen no saberlo, lo cual no tendría nada que ver con Pnrr (a quién le importa, ¿no lo pones ahí?).

“Siempre me ha parecido extraño –decía el gran Fulton Sheen– que se deba perdonar a una esposa, basándose en una ‘enfermedad mental temporal’, por haber puesto un límite a su vida matrimonial disparando a su marido, y al mismo tiempo se brindan los mayores elogios para la misma esposa y se la define como una ‘mujer libre y progresista’ por haber puesto un límite al número de sus hijos, cortando la vida de raíz. Todo esto demuestra que no necesitamos nuevas leyes, sino ampliar las normas existentes, y especialmente la ley sobre homicidios”.

Queridos burócratas, un poco de vergüenza, ¿no?

Luca Del Pozzo

Publicado originalmente en italiano el 27 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/27/schizofrenia- europea-il-fumo-fa-male-al- feto-ma-laborto-e-un-diritto- sul-serio-luca-del-pozzo/

Traducción al español por; José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, del pozzo, europea, fumo



Categoria: Generale