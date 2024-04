Perché la Costituzione non è Fondata sull’Antifascismo. Pietro Guerini. Tra Storia, Politica, Tv e Diritto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa presentazione di un libro appena uscito, dell’avvocato Pietro Guerini, coraggioso combattente sul fronte della vita. Buona lettura e condivisione.

§§§

Sono da sempre liberale, fortemente appassionato di politica dai miei 6 anni, in tale veste il mio esordio fu la campagna elettorale che precedette le elezioni legislative del 7 maggio 1972, da allora di destra (all’epoca missino, oggi iscritto a FDI), seppur mai neofascista, neppure per un giorno della mia esistenza, mai mi sono esibito in un saluto romano.

Ma sono anche un avvocato civilista e penalista da quasi un trentennio ed ho redatto la mia tesi di laurea in diritto costituzionale, un giurista quindi, sempreché tale termine non sia riservato ai colleghi di sinistra ed ai magistrati di sinistra.

Ho deciso di scrivere questo libro dopo aver udito per l’ennesima volta in un talk gravi inesattezze giuridiche sul rapporto esistente tra Costituzione e fascismo.

Il titolo non poteva che essere “Perché la Costituzione non è fondata sull’antifascismo”, con sottotitolo “Basta con le inesattezze giuridiche televisive”.

Un martellante luogo comune che confuto con argomentazioni storiche, politiche e giuridiche molto dettagliate in 156 pagine e che non ha un carattere puramente dottrinario, storico o giuridico, ma ha una finalità politica ben precisa, molto sottile, quella di condizionare e circoscrivere l’agibilità di una forza e di un’area specifica.

Il diritto alla libertà di espressione, infatti, viene coniugato con una falsa ed impropria lettura della Carta, che opera in auspicati termini limitativi già a livello comunicativo e con effetti politici.

Sullo sfondo vi sono considerazioni contenute nel testo che attengono all’informazione televisiva ed alle sue modalità, alla gestione stessa dei talk e della propaganda mediatica.

Il mio fine è quello di agevolare la riflessione in soggetti pensanti, che non accettino di essere indottrinati per sfinimento, a prescindere dalle loro posizioni.

In chiusura di tale analisi e sulla base di essa, peraltro, rispondo in modo estremamente motivato ai due interrogativi mantra che ci vengono quotidianamente rivolti: “Si dichiara antifascista?” e “Festeggia il 25 aprile?”.

Credo che in questo libro si possa riconoscere una larga parte dell’elettorato di destra e, più in generale, di coloro che sono insofferenti verso il martellante indottrinamento mediatico di sinistra, fornendo argomentazioni giuridiche anche a chi, di fatto, non è attrezzato in una materia tanto tecnica, esposta nel testo in forma divulgativa, ed ha l’umiltà necessaria per esserne consapevole.

PERCHE’ LA COSTITUZIONE NON E’ FONDATA SULL’ANTIFASCISMO (AUTORE PIETRO GUERINI, LIBRO ACQUISTABILE SU AMAZON, IN CORRISPONDENZA DEL link

Amazon.it : Perché la Costituzione non è fondata sull’antifascismo

(prezzo €10 in e.book, € 15 in cartaceo)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: guerini, libro costituzione



Categoria: Generale