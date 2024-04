La Rivoluzione Francese, la Restaurazione, la Frammentazione Protestante. Radio Spada.

Il libro è in offerta speciale fino a lunedì 15 aprile, al prezzo di 21 Euro (e non 23) + spese di spedizione, per aderire bisogna ordinare tramite Whatsapp (3662949035) o Telegram (@edizioniRS) o email (edizioniradiospada@gmail.com) , e NON direttamente sull’ecommerce. Per volumi mancanti della serie di può chiedere un’offerta personalizzata agli stessi indirizzi. Le opzioni di SPEDIZIONE sono:

– spedizione non tracciabile (non possiamo sapere dalle poste dove il libro si trova) a 2 €,

– spedizione tracciabile (piego libri raccomandato) a 5,50 €,

– servizio Posta1 a 9 € (solo entro 2kg di peso),

– corriere a 12 € o

– servizio di contrassegno, ossia di pagamento alla consegna, a 15 € (per il contrassegno: in caso il vettore non vi trovi c’è una salata penale a carico del destinatario; dunque va scelto solo se si è pienamente reperibili).

I METODI DI PAGAMENTO sono illustrati a questo link https://www. edizioniradiospada.com/ pagamenti-e-spedizioni.html, ma per chi ha bisogno di un ausilio ci sono i contatti indicati sopra.

Dopo:

Con grande piacere presentiamo ai lettori il volume XII della Storia universale della Chiesa scritta dal Card. Hergenröther! Questo dodicesimo libro ha come titolo La rivoluzione francese, la restaurazione, la frammentazione protestante. Di seguito la nostra presentazione, cliccare sul link per vedere l’indice completo e le altre informazioni.

Nota delle Edizioni Radio Spada

Nel presente volume – XII, secondo questa nuova edizione della Storia universale della Chiesa – il Card. Hergenröther ci porta nel cuore della rivoluzione francese, dei suoi delitti intellettuali e materiali, in quell’inferno in terra che fu il Terrore, insomma nell’incubo che segnò in modo permanente la Civiltà Cristiana.

Se la sovversione protestante aveva inaugurato l’impetuosa fase dell’apostasia su grande scala, il «1789» fu un nuovo salto in avanti, un salto nel baratro dell’odio anticristiano. Tante le lezioni per l’uomo contemporaneo che si trovano in queste pagine: la rivoluzione smascherata come fenomeno mutevole nel tempo e caratterizzato da mille espressioni più o meno violente, più o meno «rassicuranti» (il Termidoro e l’Impero napoleonico, per quanto apparentemente tranquilli, rimasero parte del medesimo processo), le sue nefaste conseguenze anche nel campo spirituale (si pensi a certo razionalismo da un lato e allo pseudo-misticismo dall’altro), la sua continuità, le false opposizioni che le sono connaturali.

Il mostro della sovversione è studiato dall’Hergenröther da tutti i lati: filosofico, sociale ma soprattutto religioso, con un occhio particolare alla catastrofe del protestantesimo, sempre più frammentato, sempre più patetico nel suo diventare un vecchio arnese, tendenzialmente a Dio spiacente e a’ nemici sui. L’Autore, oltre alle vicende specifiche dei vari Paesi cristiani, punta l’attenzione sulla Restaurazione post- rivoluzionaria e sul Congresso di Vienna, non mancando di evidenziare limiti ed errori. La mano della Provvidenza, pur tra i rovesci della storia, rimane tuttavia visibile e accompagna lo svolgersi dei tanti fatti che si susseguono e che – ampiamente descritti nel testo – per brevità non possiamo riportare in questa nota. Convinti dunque che questo volume dia un importante contributo alla formazione dei cattolici di oggi, lo affidiamo al pubblico formulando i nostri auguri di buona lettura.

>>> La rivoluzione francese, la restaurazione, la frammentazione protestante <<<